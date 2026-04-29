ディズニー・チャンネルの人気作『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したアニバーサリープロジェクトの概要が29日、東京国際フォーラムで開催されていた「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」で発表された。映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映や大型イベントの開催が予定されている。【画像】この記事に関連するそのほかの写真2006年の放送開始以来、世