2026年7月 発売予定 価格 通常版：50,600円 豪華版：52,800円

Hobby Sakuraより、2026年7月に発売予定の1/4スケールフィギュア「紅蓮：ブラックシャドウ ロンギングフラワー」。こちらは、Level Infiniteが運営するスマートフォン向けゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「紅蓮：ブラックシャドウ」を立体化したものだ。

今回は、紅蓮：ブラックシャドウの特別コスチュームである「ロンギングフラワー」を身につけた姿で再現されている。1/4スケールとサイズが大きめに作られているため、実際に目の前で見ると想像以上の迫力で圧倒される存在感だ。ゲームや紅蓮：ブラックシャドウのファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約450mmだ

キリッと口元を閉じて、大きな瞳で鋭く何かを見つめているかのような表情をしたこちらの紅蓮：ブラックシャドウ。全体の大きさと比較してもかなり小顔になっており、そこがなんともいえない可愛らしさがにじみ出ている印象だ。

やや淡い薄紫色の長い髪は、風になびくように横方向に流れている。頭には赤いアクセサリーを着けているほか、耳元近くにはかなり大きめの赤い薔薇の花を象ったアクセサリーを着けており、こちらもよく似合っている。

凜とした表情が美しい

大きな赤い薔薇のアクセサリーを着けている

風になびく髪を再現

紅蓮：ブラックシャドウが身につけている特別コスチュームの「ロンギングフラワー」は、今にも胸元がはだけてしまいそうなほど、露出度が高めになっている。全体的に緩く着こなしているようにも見え、布がふんわりと浮かんでいるような浮遊感があるところも面白い。

胸元はかなりはだけている

緩い着こなしがカッコイイ

手には刀を持っている

手にはおなじみの刀が握り締められていて、こちらは刀身や柄だけではなく、よく見ると鍔の部分にも細かいデザインが施されているなど、かなり凝った作りになっている。台座部分も素晴らしく、水面から顔を出した樹木の上にまたがっているようなジオラマ風になっている。

刀は鍔も含めて凝ったデザインだ

美しくて白い脚がスラリと伸びている

台座部分だけでもアートのようだ

こちらの「紅蓮：ブラックシャドウ ロンギングフラワー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。すでに予約は開始しており、通常版以外にも原画タペストリーが特典として付属する豪華版もラインナップされているので、気になる人は合わせてチェックしておこう。

