東京開催の世界選手権は出場権保持

陸上女子100メートルで23年世界選手権を制したシャカリ・リチャードソン（米国）が7月27日に逮捕されていた件に関し、米メディアが監視カメラの映像を入手している。交際中のスプリンター、クリスチャン・コールマン（同）が突き飛ばされる様子が確かに映っていた。

7月27日、シアトルの空港で事件は起きた。19年世界選手権男子100メートル金メダリストのコールマンが足早に歩を進める中、リチャードソンがつかんで引き留めた。

なにやら怒っているリチャードソンは、何度か小突いた後にコールマンを柱の方へ突き飛ばした。その後も左手に持っていたヘッドホンをコールマンに投げつけるなどした。

米メディア「TMZ」のスポーツ専門サイト「TMZスポーツ」は日本時間8日に公式Xを更新。「MZスポーツが、米国陸上界のスター、シャカリ・リチャードソンが、同じくスター短距離選手のクリスチャン・コールマンを押す様子を捉えた監視カメラ映像を入手した。この事件は7月27日、シアトルの空港で発生した。リチャードソンは第4級暴行容疑で逮捕された」として1分15秒の動画を公開した。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は、リチャードソンは拘置所に19時間近く拘留された後に釈放されたと報じていた。

リチャードソンは事件後の現地7月31日に開幕した全米選手権に出場。女子100メートル予選を通過したが、1日の準決勝は欠場。ただ、23年世界選手権を制しており、ワイルドカードで9月世界選手権（東京）の出場権は得ている。

一方のコールマンは男子100メートル決勝で9秒86の5位となり、代表入りを逃した。



（THE ANSWER編集部）