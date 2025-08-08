子どもの入院先から「大部屋が満室なので3日間は個室に」と言われましたが、「差額ベッド代」がいくらになるか不安です。病院の判断でも支払いは必要なのでしょうか？

差額ベッド代とは「特別療養環境室」を利用するときに請求される費用です。

特別療養環境室は厚生労働省が定めた基準を満たす部屋で、一般的には1部屋4人以下の個室やシャワーなどの設備を充実させた特別室などを指しています。利用に当たっては、病院が設備・料金などについて明確に説明して患者側の同意を確認したうえで、利用開始することが定められています。

差額ベッド代は健康保険の対象外で全額自己負担です。厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」によると、1人部屋の場合、最も多い料金設定は1日当たり5500円から8800円で、1人部屋から4人部屋を合わせた全国平均額は6714円でした。



差額ベッド代が必要なときや、支払わなくて良いときは？

差額ベッド代が必要なときと・支払わなくて良いときも、基準が定められています。

差額ベッド代が必要なのは主に、患者自身がプライバシー確保などのために個室や特別室の利用を希望したときです。

支払わなくて良いのは、「患者自身の治療に必要なとき」で、救急患者や術後患者など病状が重くて安静または常時監視が必要なときなどです。また、病棟管理の必要性などから病院側の意思で差額ベッド室に入院させたケースも差額ベッド代を支払わなくて良いとされています。

つまり、タイトルのように「大部屋が満室なので」は病院都合での判断にあたるので、差額ベッド代は請求されません。



14日間の入院費用はいくら？

それでは、例として、14日間入院して高額療養費制度を利用した場合での入院費用見込み額をシミュレーションしてみましょう。

＜試算例＞ 年収500万円世帯であるAさんの子ども（20歳）が病気で14日間入院した場合の、高額療養費制度を利用した後の医療費と自己負担費用の見込み額

（1）計算のもととなる医療費と、保険外の自己負担額（仮定の金額）

医療費（10割）：1日3万円×14日＝42万円

保険外自己負担額：食事費用1食510円×3＝1日あたり1530円

入院セット（レンタル衣類）：1日500円

入院にかかる雑費：1日500円

（2）高額療養費制度を利用した場合の医療費負担見込み額

8万100円＋（総医療費42万円－26万7000円）×0.01（1％）＝医療費負担額8万1630円

（3）医療費の自己負担額と保険外の費用を合計した見込み額

医療費自己負担額：8万1630円

保険外費用（食事費1530円＋入院セット500円＋雑費500円）×14日＝3万5240円

8万1630円＋3万5240円＝入院見込み額11万6870円

それでは、もし自分の希望で個室利用した場合、差額ベッド代を加算したら見込み額はいくらになるのでしょうか。

＜3日間の差額ベッド代（平均額6620円）を加算した見込み額＞

入院見込み額11万6870円＋（差額ベッド代6620円×3日）＝総費用見込み額13万6730円

なお、医療費などは個人それぞれに金額が異なるので、1つの目安としてください。



入院費用への備えは、どんなことが必要？

入院費用への備えには、どんなことが必要なのでしょうか。入院が決まると保険契約見直しなどができないので、日頃から自分や家族が加入している医療保険での入院手術給付金の金額、受け取れる条件などを確認しておき、不足を感じたら保険を見直しましょう。

また、「高額療養費制度」は、上限額を超えた負担額の払い戻しまでに通常数ヶ月かかります。

そこで、協会けんぽなど、加入している健康保険へ「限度額適用認定証」を申請して発行される認定証を病院窓口に提出することで、窓口での1ヶ月の支払いが最初から自己負担上限額までに抑えられます（マイナ保険証を病院窓口に提出して「限度額情報の表示」に同意する方法でも同様です）。

なお、入院する前に、事前に病院に「差額ベッド代はいくらか」「病室の選択肢はどんなものがあるのか」といったことを確認しておくのも大切です。



まとめ

病気やけがなどで入院するときに、病院都合での個室利用には差額ベッド代はかかりません。しかし、場合によっては差額ベッド代が必要な状況になって医療費負担が高額になってしまう可能性もあります。

自分の世帯年収で高額療養費制度が適用されたら自己負担額はどのくらいになるのか・医療費負担を保険金でまかなえるのかなどを調べておくことが有効でしょう。



出典

厚生労働省 主な選定療養に係る報告状況

公益社団法人日本栄養士会 入院時食事療養費の見直しについて

全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき（高額療養費）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー