ソフトバンクなどが設立した国産ＡＩ（人工知能）を開発する新会社に、東芝や日立製作所、ＫＤＤＩ総合研究所など約１５社が新たに出資の意向を示していることが分かった。新会社に参画することで、ＡＩ開発に自社の要望を反映させる狙いがある。ＡＩ開発を手がけるプリファードネットワークスやサカナＡＩも出資し、開発を担う方向だ。ＡＩの開発では米中が先行する。日本のＡＩ開発企業とＡＩを利用する企業が一体となって最