【「DRAGON QUEST GOLF」アイテム】 2026年2月6日 発売予定

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」よりゴルフボールなどのアイテムを2026年2月6日に発売する。

「DRAGON QUEST GOLF」では、「冒険へ旅立とう！」をテーマに、スライムの顔がデザインされたゴルフボールや、モンスター型のヘッドカバー、各所にデザインされたスライムたちと鮮やかなブルーが目を引くキャリーバッグなど、ゴルフがさらに楽しくなるアイテムがラインナップ。現在、スクウェア・エニックス e-STOREにて予約を受け付けている。

「DRAGON QUEST GOLF」アイテム紹介

ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール

イメージ画像

ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 3個入

価格：2,970円

【内容】

・スライムフェイス×1

・スライム×1

・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1

【仕様】

タイプ：3ピース

カバー素材：アイオノマー

製造国：中国

ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 6個入

価格：4,950円

【内容】

・スライムフェイス×2

・スライム×2

・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1

・ばくだん岩×1

【仕様】

タイプ：3ピース

カバー素材：アイオノマー

製造国：中国

価格：6,930円

4種のゴルフボールとスライムのクリップマーカーのセット。

【内容】

・スライムフェイス×1

・スライム×1

・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1

・ばくだん岩×1

・ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー スライム×1

【仕様】

・ゴルフボール

タイプ：3ピース/カバー素材：アイオノマー/製造国：中国

・クリップマーカー

マーカー 約4×4.1cm/クリップ 約4×3.5cm

素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄

製造国：中国

ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー

価格：各3,300円

モンスターとコマンドウィンドウがセットになったクリップマーカー。コマンドウィンドウはゴルフ特有な内容になっている。

スライム

メタルスライム

ゴーレム

イメージ画像

【仕様】

マーカー：スライム/メタルスライム→ 約4×約4.1cm/ゴーレム→ 約4.4×約4.2cm

クリップ：約4×3.5cm

素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄

製造国：中国

ドラゴンクエスト ゴルフ ヘッドカバー 【ドライバー用】

価格：各6,578円

ぬいぐるみ型のドライバー用ヘッドカバー。ぬいぐるみ部分の中綿がクラブのヘッドを衝撃やキズから保護する。また、長いニットにより、シャフトのキズ防止にも効果的。DRAGON QUEST GOLFのネームもついている。

スライム

メタルスライム

キングスライム

イメージ画像

【仕様】

スライム/メタルスライム→ 全長 約40cm/ドライバー用

キングスライム→ 全長 約42cm/ドライバー用

素材：ポリエステル

製造国：中国

ドラゴンクエスト ゴルフ キャディバッグ スライム

価格：59,400円

キルティングのデザインやファスナーの持ち手部分など、細部までこだわったキャディバッグ。

キルティング部分はさりげなくスライムなどのモチーフなどがデザインされている。収納スペースはたっぷり10ポケットで、特製スライムのアクリル製ネームプレートもついている。インパクト抜群のスライムのかたちをしたポケットなど、どの角度から見ても楽しい商品に仕上がっている。

イメージ画像

イメージ画像

【仕様】

サイズ：9型

対応長さ：46インチ

口枠：5分割

素材：合成皮革

重量：約3.7kg

製造国：中国

付属品：ネームプレート

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX