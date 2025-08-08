「ドラクエ」のゴルフ用品ブランドが登場。ゴルフボールやモンスター型ヘッドカバーなど予約受付中
スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」よりゴルフボールなどのアイテムを2026年2月6日に発売する。
「DRAGON QUEST GOLF」では、「冒険へ旅立とう！」をテーマに、スライムの顔がデザインされたゴルフボールや、モンスター型のヘッドカバー、各所にデザインされたスライムたちと鮮やかなブルーが目を引くキャリーバッグなど、ゴルフがさらに楽しくなるアイテムがラインナップ。現在、スクウェア・エニックス e-STOREにて予約を受け付けている。
「DRAGON QUEST GOLF」アイテム紹介
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール
イメージ画像
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 3個入
価格：2,970円
【内容】
・スライムフェイス×1
・スライム×1
・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1
【仕様】
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 6個入
価格：4,950円
【内容】
・スライムフェイス×2
・スライム×2
・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1
・ばくだん岩×1
【仕様】
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール＆クリップマーカーセット
価格：6,930円
【内容】
・スライムフェイス×1
・スライム×1
・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1
・ばくだん岩×1
・ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー スライム×1
【仕様】
・ゴルフボール
タイプ：3ピース/カバー素材：アイオノマー/製造国：中国
・クリップマーカー
マーカー 約4×4.1cm/クリップ 約4×3.5cm
ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー
価格：各3,300円
モンスターとコマンドウィンドウがセットになったクリップマーカー。コマンドウィンドウはゴルフ特有な内容になっている。
メタルスライム
ゴーレム
イメージ画像
【仕様】
マーカー：スライム/メタルスライム→ 約4×約4.1cm/ゴーレム→ 約4.4×約4.2cm
クリップ：約4×3.5cm
素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ヘッドカバー 【ドライバー用】
価格：各6,578円
ぬいぐるみ型のドライバー用ヘッドカバー。ぬいぐるみ部分の中綿がクラブのヘッドを衝撃やキズから保護する。また、長いニットにより、シャフトのキズ防止にも効果的。DRAGON QUEST GOLFのネームもついている。
メタルスライム
キングスライム
イメージ画像
【仕様】
スライム/メタルスライム→ 全長 約40cm/ドライバー用
キングスライム→ 全長 約42cm/ドライバー用
素材：ポリエステル
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ キャディバッグ スライム
価格：59,400円
キルティングのデザインやファスナーの持ち手部分など、細部までこだわったキャディバッグ。
キルティング部分はさりげなくスライムなどのモチーフなどがデザインされている。収納スペースはたっぷり10ポケットで、特製スライムのアクリル製ネームプレートもついている。インパクト抜群のスライムのかたちをしたポケットなど、どの角度から見ても楽しい商品に仕上がっている。
イメージ画像
イメージ画像
【仕様】
サイズ：9型
対応長さ：46インチ
口枠：5分割
素材：合成皮革
重量：約3.7kg
製造国：中国
付属品：ネームプレート
※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX