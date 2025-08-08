イスラエルのネタニヤフ首相が7日、パレスチナ自治区ガザ地区の「完全占領」を表明していることに対し、ガザ地区に住む女性がNNNの取材に応じ、「自分の命なんて価値がないと思わされる」と話しました。

イスラエルのネタニヤフ首相は7日、アメリカのFOXニュースのインタビューに応じ、ガザ地区の「完全占領」を行うと表明しました。その後、イスラエルで閣議が開かれ、「完全占領」を含む軍事作戦の拡大について協議が行われています。

こうした一連の動きに対し、ガザ地区ガザ市に住むアラー・サラーマさん（34）が7日、NNNの取材に応じ、怒りと絶望をあらわにしました。

「すでにイスラエルは、私たちガザ地区の住民を空腹に追い込み『明日をどう生き延びるか』しか考えられない状況にしています。イスラム組織ハマスの壊滅のためだけに、ガザ地区全体を破壊し、これだけの人を殺し、生き残った人々を人間扱いしていません。こんなことが許されていいのでしょうか？」「でも、これが現実なんですよね。とても過酷な現実です。自分の命なんて、何の価値もないと思い知らされます」

それでも、サラーマさんは、こうした状況が続いても、発信を続けたいと話します。

「たとえガザ地区の存在が（世界から）無視されても、忘れられても、私たちは現実を直視して、語り続けなければならないんです」

英語の学習が好きというサラーマさんは、戦闘が続く中でも、日々英語でニュースを読み、情報収集を欠かさないといいます。国際社会の対応が問われる今、ガザ地区に暮らす人々の声にどう向き合うのかが、改めて問われています。