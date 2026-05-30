半沢直樹」シリーズや「下町ロケット」シリーズで知られる池井戸潤さんの最新作『ブティック』が発売されました。本作の刊行を記念したインタビューの第2弾をお届けします。『ブティック』は、578ページに及ぶ長編でありながら、「一気読みした」「ページをめくる手が止まらない」と大きな反響を呼んでいます。なぜ池井戸作品は、読者をここまで夢中にしてしまうのか。物語づくりの秘密を池井戸さんに聞きました。（ダイヤモンド