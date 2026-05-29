セレッソ大阪のキャプテンでありながら、サポーターからの殺害予告や過呼吸に苦しみ、抑うつ状態と診断された柿谷曜一朗。壮絶などん底時代を、「俺ってこんな弱い人間だったのかと思った」と振り返った。【映像】号泣しながら過去を振り返る柿谷曜一朗『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラ