ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡×¤¬8Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Î»¥ËÚ¹ñºÝCCÅç¾¾C¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿7Æü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆü³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊOP¡Ë¤òÀ©¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢²Ö²¦¡Ë¤¬³®Àû½Ð¾ì¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºÒÆñ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´±Ñ½÷»ÒOP¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÁ´±Ñ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³²¼¡£³¤³°¥á¥¸¥ã¡Ý½éÀ©ÇÆ¤Î²÷µó¤«¤é4Æü¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ò·ó¤Í¤Æ18¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ÌºÒÆñ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤í¡Ä¡Ä¤¢¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»³²¼¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡Ö¾Æ¤Æù¡¢¤ª¼÷»Ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñÎÁÍý¤òÁªÂò¡£¡Ö¿É¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤À¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ê¹ñÆâ¤Ë¡Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À»³²¼¡£2019Ç¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜÀª2¿ÍÌÜ¤ÎÁ´±Ñ½÷²¦¤È¤·¤Æ¡¢2½µÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡½éÆü¤Ïº£µ¨3¾¡¤Ç¸½ºß¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»Àª¤Çº£µ¨1¾¡¤ÎÆâÅÄ¤³¤È¤³¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
