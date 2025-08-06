タイヤ販売会社のダンロップタイヤが自動車用タイヤを安く売らないよう小売業者に要求していたことについて、公正取引委員会は、ダンロップが提出した改善計画を認定しました。

大手タイヤメーカーの住友ゴム工業の子会社であるダンロップタイヤは、2024年10月からオールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」を発売し、全国1万5000店を超える「認定店」を通じて販売していました。

公正取引委員会によりますと、ダンロップは2024年10月から2025年4月ごろまでの間、認定店に対し「シンクロウェザー」を値引き販売しないよう求めたり、希望小売価格で販売するよう要求していたということです。

これらの行為について、公取委は独占禁止法違反の疑いがあるとして審査を進めていましたが、ダンロップは公取委に対し、再発防止などを確約する改善計画を提出。公取委は、計画は実効性があるとして違反は認定せず、計画を承認しました。