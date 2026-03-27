女優・のん（32）のSNSプロフィールに“ある変化”が見られ、ファンの間で注目が集まっている。のんといえば、もともと本名の「能年玲奈」名義で活動し、2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを務めて大ブレイク。その後、所属事務所からの独立をめぐる騒動などを経て、2016年に現在の芸名「のん」へと改名し、以降は同名義で女優やアーティストとして活動を続けてきた。そんな彼女に起きた変化とは――。「これまで