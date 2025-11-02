ヨーロッパの研究機関や企業のコンソーシアムが、英語中心のAI開発に対抗しヨーロッパの言語的多様性を反映したAIの実現を目的としてEUの公式全24言語に加え、その他11言語をサポートする大規模言語モデル(LLM)「EuroLLM」を開発しオープンソースとして公開しています。eurollm.iohttps://eurollm.io/◆EuroLLMでサポートされているEU公式24言語・ブルガリア語・クロアチア語・チェコ語・デンマーク語・オランダ語・英語・エストニ