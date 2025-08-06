俳優の吉沢亮（31）が来年以降に上演予定のブロードウェイミュージカルで主演を務めることが「週刊文春」の取材で分かった。

吉沢といえば、2024年12月、泥酔して自宅の隣室に侵入する事件を起こしたが、主演を務めた映画『国宝』が大ヒット。スピード復活を果たした吉沢には“リアル舞台”が待ち受けているという。



「来年以降上演予定の、ブロードウェイミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』で主演を務めます。人前に出ることに恐怖を感じる社交不安障害に悩む高校生役。全12曲を歌いあげます。以前主演したミュージカル『プロデューサーズ』（2020年）では『歌はもうこりごり』と再演を断っていたので今回の挑戦には驚きました」（吉沢の知人）

『ディア・エヴァン・ハンセン』出演は、ある先輩の遺志を引き継いでいた。

「俳優の三浦春馬さんです。吉沢の所属事務所アミューズの先輩だった三浦さんはニューヨークまで同舞台を観に行き、日本で演じる夢があった。吉沢も春馬さんの影響を受けてか、同舞台を現地で観て、最近『演じたい』と口にしていました」（同前）

