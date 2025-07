マクドナルドにて2025年6月に販売された、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が2週間限定で登場!

「サムライマック」のおいしさを夜のお食事として満足できるよう食べ応えを追求した、思わずやみつきになる味わいとボリューム感が人気のバーガーが、夕方5時からの夜マック限定で販売されます☆

マクドナルド「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ

価格:単品 820円(税込)〜/バリューセット 1,120円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜8月19日(火)

販売時間:午後5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

“大人が満足する”バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして親しまれている「サムライマック」

定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月に、新レギュラーメニューに仲間入りした「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2種が販売されています。

新レギュラーの「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」は1秒間に3.1個も販売されており、発売当初からサムライマックファンの方々から人気を集めているメニューです。

今回期間限定で発売される「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」のおいしさを夜のお食事としてご満足いただけるよう食べ応えを追求したメニュー。

厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てている、思わずやみつきになる味わいとボリューム感が人気のバーガーです。

これまで期間限定販売が終了するたび、販売期間の延長や復活を望む声が多く聞かれるなど、大変人気を博してきました。

今回もその熱い要望に応え、さらに夏の暑さに負けず乗り切る“パワー”を届けるべく、夕方5時からの夜マックにて2週間の期間限定で復活。

ボリューム満点な「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」で、満足感のあるディナーメニューが楽しめます☆

100%肉厚ビーフを3枚重ねた濃厚な厚さが、真夏の夕暮れ時に再登場。

マクドナルドにて2025年8月6日より2週間限定で販売される「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフの紹介でした☆

