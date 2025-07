Amazonでコスメ3000円以上買うとお得になる裏技をご紹介!

年に一度のビッグセール「 Amazonプライムデー 」がもうすぐ始まります!今年のプライムデーは7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分までと史上初「4日間」の開催となり、セール期間が通常よりも長くなっているんです。さらに、7月8日(火)0時から7月10日(木)23時59分の間おこなわれる先行セールがと合わせると1週間の開催に!

※7月3日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。ワクワクがとまらない「 Amazonプライムデー 」ですが、セールに合わせておすすめしたい キャンペーン 情報が…それが「コスメポイント キャンペーン 」!プライムデーに合わせてコスメを買いたい方必見の裏技を早速ご紹介していきます。得になる キャンペーン を使わないと「実はこんなにポイントついたのでは⁉」ということにもなりかねないので、しっかりチェックしていきましょう!■7月8日 9:00〜【最大+5% ポイント還元 !】コスメポイント キャンペーン Amazonでコスメを買うなら「コスメポイント キャンペーン 」にエントリーがおすすめ! キャンペーン にエントリー後、対象のコスメ商品の中から3,000円以上購入すると、購入金額に応じて最大+5%(期間限定ポイント)付与されます。 買えば買うほどポイントアップしていくお得すぎる キャンペーン で、条件を満たしたご注文であれば、何度でもポイント付与の対象になります(最大2,000ポイント)。こちらの キャンペーン 、7月31日(木)23時59分まで開催しているので、プライムデーに合わせて買うのはもちろんですが、セール以降の7月中にコスメの購入を検討している方にもおすすめな キャンペーン となっています。参加してみたい方は「コスメポイント キャンペーン 」へエントリーを忘れずに!【エントリー期間】2025年7月1日(火) 12時00分 〜 2025年7月31日(木) 23時59分 キャンペーン 期間】2025年7月8日(火) 9時00分 〜 2025年7月31日(木) 23時59分【ポイント獲得条件】1 コスメ購入前に キャンペーン を事前エントリーしていること キャンペーン 期間中に対象のコスメ商品を合計3,000円以上購入していること(期間限定ポイントの獲得は最大2,000ポイント)【対象コスメの見分け方】商品詳細ページに、「【最大2,000ポイント】コスメポイント キャンペーン 対象商品」という表示があれば キャンペーン 対象商品です。気になるコスメを見つけたら、詳細ページを確認してみましょう!表示例:■【 キャンペーン 対象】おすすめしたい人気コスメ5選をご紹介▶VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) スキンケア (1.CICA デイリースージング マスク 参考価格:¥2,420 → ¥2,299(5%OFF)レビュー件数1万超!評価も★4.3と高評価を獲得。毎日に使っても肌に普段が少なく、保湿感も◎と嬉しい声があがっているVTCOSMETICSのフェイスパックです。▶LuLuLun ルルルンプレシャス パック GREEN 32枚入り シート マスク フェイスパック 大容量参考価格:¥1,980 → ¥1,881(5%OFF)こちらも毎日使いにおすすめしたいルルルンのフェイスパック!保湿力バツグンでしっとりしているのに、ベタつきすぎないのが嬉しいとレビューでも高評価です。▶N organic Basic スキンケアセット(化粧水 乳液) (約2ヶ月分)参考価格:¥9,504 → ¥8,554(10%OFF)Amazonレビュー★4.4と人気の高いN organicのスキンケアセット。香りや保湿力の評価が高く、乾燥肌の人からの評価も◎!▶ファンケル (FANCL) マイルド クレンジング オイル <ブラック&スムース> 120mL×1本 (約60回分) 無添加参考価格:¥1,980 → ¥1,881(5%OFF)過去1か月で5000点以上購入されたファンケルのクレンジングオイル。私も愛用しているのですが、少量で塗り込みやすく洗い流しもさっぱりでオススメです!レビューも★4.5と高評価です。▶Biore ビオレUV アクア リッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】参考価格:¥1,256「汗で流れにくいのにベタつかない」「保湿力◎で肌になじみやすい」など口コミでの高評価多数なビオレの日焼け止め!コスパもよく、これからの季節に持っておきたいところ。■7月8日 9:00〜【事前にチェック!】対象のコスメを購入でさらに+20%ポイント獲得!「コスメポイント キャンペーン 」では一部の対象コスメを一定期間内(7月8日 9:00〜)に購入すると、さらに+20%相当のポイントが追加で付与されるとのこと!こちらも見逃せません。予告に登場しているアイテムを見ていきましょう!▶プリマヴィスタ スキンプロテクトベース<皮脂くずれ防止> 超オイリー肌用参考価格:¥3,080(7月8日 9:00〜20% ポイント還元 対象)肌のテカリを抑える効果が高く、脂性肌の人でもベタつかないと口コミで好評なプリマヴィスタの化粧下地。汗をかく今の時期だからこそ使いたいですね!▶ORBIS(オルビス) 医薬部外品 オルビスユードット トライアルセット 洗顔料・化粧水・クリーム 各1週間分参考価格:¥1,760(7月8日 9:00〜20% ポイント還元 対象)オルビスの洗顔料・化粧水・保湿クリームが、約1週間分入ったトライアルセット。この機会に気軽に試してみてみるのもいいですね!▶HAKU メラノフォーカスIV 本体 45g 増量セット 小型つき 【医薬部外品】参考価格:¥11,000(7月8日 9:00〜20% ポイント還元 対象)美白ケアのエキスパートHAKUから販売されている薬用美容液も20%ポイント獲得の対象に!使用感や効果について嬉しい口コミ多数!ミニサイズもセットになっていてさらにお得です。■7月11日0:00〜豪華すぎるAmazonコスメBOXが4種登場!「Amazon Beauty Collection Box」プライムデーに合わせて、コスメに特化したオンラインイベント「Amazon Beauty Festival」も開催!いろんなコスメアイテムの特集がおこなわれているのですが、中でも注目したいのが「Amazon Beauty Collection Box」です。「Amazon Beauty Collection Box」は人気ブランドから選りすぐりのコスメ&ケアアイテムを詰め合わせた4種類のコスメBOXで、通常で買うよりもかなりお得になっています。販売開始後すぐに売り切れてしまうものもあるほど大注目の商品…!販売開始を見逃さないようチェックしておきましょう。【販売開始】2025年7月11日(金) 0時〜【限定数量】各3,000個※お一人様 各種1点のみ▶贅沢なビューティー体験 私にご褒美セット参考価格:¥17,000相当 → ¥4,950販売個数:3,000個限定今年7月に新発売されたハイチオールの美容液や、SK-IIのフェイシャル マスク 、Obagiの美容液(ミニサイズ)まで、各ブランドの人気スキンケア商品を合計27種類詰め込んだコスメセット。▶至福の朝美容 トータルコスメセット参考価格:¥12,000相当 → ¥4,070販売個数:3,000個限定excelのアイシャドウやORBISのクレンジングオイルなどのコスメやケアアイテムのほか、カゴメのアーモンドブリーズなど美容ドリンクまで合計22種類を揃えたコスメセット。▶おやすみ前の極上リラックス 贅沢コスメセット参考価格:¥10,000相当 → ¥3,520販売個数:3,300個限定VT CosmeticsのスキンパックやT SU BAKIのモイスト&リペア シャンプー やコンディショナー(サンプル)など合計26種類のケアアイテムを詰め合わせたコスメセット。▶韓国コスメでじっくり肌メンテ 厳選コスメセット参考価格:¥20,000相当 → ¥3,300販売個数:3,300個限定SAM'U(サミュ)の美容液やd'Alba(ダルバ)のフェイスパックなど、スキンケアからヘアケアまで韓国の厳選された人気アイテムが合計24種類入ったコスメセット。■一部7月8日〜【数量限定】ブランド単独記念品も見逃せない!「Amazon Beauty Festival」ではこちらも注目!数量限定で販売されている「ブランド単独記念品」からおすすめの商品をピックアップしてご紹介します。コスメポイント キャンペーン の対象となっているものもあるので、気になるコスメを見つけたらすぐ購入できるようにリストインしておきましょう!▶【Amazon.co.jp限定】shu uemura(シュウ ウエムラ) ブラック&フレッシュ 毛穴クレンジングキット メイク落としshu uemura(シュウウエムラ)から2024年に発売された最新クレンジングオイルと、お試しサイズの「フレッシュクリアサクラクレンジングオイル」が入った豪華でお得なスキンケア福袋!▶KANEBO(カネボウ) カネボウ クリーム イン デイ おまけ付き限定セットベスコス受賞商品にもなったカネボウの朝用クリーム「クリーム イン デイ」と同じくカネボウの化粧水「スキン ハーモナイザー」がセットになったお得なセット。▶【フェスティバル記念】 LANCOME(ランコム) ウルトラファンデ スターターキット BO-02ランコムのリキッドファンデーションに日焼け止め用乳液、メイクスポンジを合わせた期間限定のお試しセット。こちら限定250個の販売なので、試してみたい方は今の内にリストイン!▶【Amazon.co.jp限定】 ONE BY KOSE(ワンバイコーセー)ポアクリア オイル + つめかえ用 限定キット 180mL おまけ付参考価格:¥3,630ONE BY KOSEから限定100個の販売も納得の超お得なスキンケアセットが登場。クレンジングオイルをメインに、洗顔料、美容液も詰め合わせた豪華なセット。発売日は7月8日ですが、すでに予約を開始しているので、気になる方は早めにポチるのが正解!■7月8日0:00〜【こちらも要チェック!】ポイントアップ キャンペーン セール期間中に買い物をするなら「ポイントアップ キャンペーン 」へのエントリーもおすすめ! キャンペーン にエントリー後、対象期間中に合計10,000円以上の商品を購入すると、購入金額に応じて最大+18%の期間限定ポイントが還元される キャンペーン です。さらに、 キャンペーン にエントリーして合計10,000円以上の買い物をすると、最大100,000ポイントが当たるという大抽選会の対象にもなるんです。セールでたくさんお買い物をされる方は忘れずにエントリーしておきましょう!【エントリー期間】2025年6月17日(水) 0時00分 〜 7月14日(金) 23時59分【ポイントアップ対象お買い物期間】2025年7月8日(火) 0時00分 〜 7月14日(月) 23時59分【ポイント獲得条件】 キャンペーン 期間中にエントリーしていること キャンペーン 期間中に対象商品から合計10,000円(税込)以上の商品を購入していること※プライム会員は+3%のポイントが還元されます※Amazon Mastercardでのお買い物でさらに+2%ポイントが還元されます(通常の還元率含む)■開催中!Amazonギフトカード5,000円以上購入で500ポイントがもらえる!対象者限定になりますが、Amazonギフトカードを5,000円以上購入で500ポイントがもらえる キャンペーン もすでに始まっています!7月14日(月)まで開催しているのですが、かなり人気が高い キャンペーン なのでエントリーが殺到すると早期終了の可能性も…。気になる方は早速チェック! キャンペーン 期間】開催中 〜 7月14日(月) 23:59 キャンペーン 参加方法】1 Amazonログイン後「 キャンペーン にエントリーする」ボタンを押します。エントリー後の購入が キャンペーン の対象になります。2 対象になっているAmazonギフトカード(Eメールタイプ・PDF印刷タイプ・配送タイプ)を キャンペーン 期間中に5,000円以上購入で500ポイントが付与されます。 キャンペーン 終了日から約2週間後にポイント(期間限定ポイント)が付与されます。※対象期間中に、注文、支払い、発送まで全部完了している必要があります。気になるコスメを買うなら今!お得な キャンペーン を利用してセールを楽しみましょう♪文=SI