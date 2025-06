AppleがAI検索エンジンの「Perplexity」を提供するAIスタートアップ・Perplexity AIの買収を検討しているとBloombergが報じました。Apple Debates a Deal With Perplexity in Pursuit of AI Talent - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/apple-executives-have-held-internal-talks-about-buying-ai-startup-perplexity

Apple is reportedly considering the acquisition of Perplexity AIhttps://www.engadget.com/ai/apple-is-reportedly-considering-the-acquisition-of-perplexity-ai-150012746.htmlAppleの幹部は人材獲得および将来的なAIベースの検索エンジン提供のため、Perplexity AIの買収を検討しているとBloombergが報じました。AppleのM&A責任者であるエイドリアン・ペリカ氏は、サービス担当シニアヴァイスプレジデントであるエディ・キュー氏や、AI分野における最高意思決定者らと共に、Perplexity AIの買収について協議を行っているとのことです。しかし、Perplexity AIの買収に関する協議はあくまで初期段階にあり、AppleはまだPerplexity AIに対して具体的な買収提案などは行っておらず、社内協議は正式な提案に至らない可能性もあるとのこと。ただし、Bloombergの報道によるとAppleは過去数カ月でPerplexity AIと複数回にわたる会合を行っているそうです。また、AppleはPerplexity AIを買収するのではなく提携するという代替案も検討している模様。いずれにせよ、Perplexity AIのAIテクノロジーを基盤にAI検索エンジンを開発し、これにAppleの音声認識アシスタントであるSiriを統合することを構想しているようです。2025年5月、キュー氏はGoogleによる進行中の検索独占禁止法の公判で、AppleがPerplexity AIとSafariを統合すべく協議していたことを明らかにしました。なお、キュー氏が公判に参加したのはAppleの検索エンジンであるSafariのデフォルトの検索エンジンをGoogle検索にするため、Googleが巨額の資金を投じてきたためです。AppleはSafariにAI検索エンジンを追加することを検討している - GIGAZINE規制当局がAppleに対してGoogleとの提携終了を命じた場合、AppleによるPerplexity AIの買収およびAI検索エンジン開発へのシフトはより加速する可能性があります。また、Perplexity AIの買収はAI分野で競合他社に追いつくために必要な人材を獲得する上でも有用です。AppleはAI分野の人材発掘に注力しており、BloombergによるとAppleはSafe Superintelligenceの創業者であるダニエル・グロス氏をめぐってMetaと争っているそうです。