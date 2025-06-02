¼¯»ùÅç¤Î¾ë»³¥¹¥È¥¢ーÀ¾¸¶¾¦²ñ¤Î»±²¼¤Ë¡¡Á´½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ·ÑÂ³
¡¡¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤Ë4Å¹ÊÞ¤Î¥¹ー¥Ñー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤Î»ö¶È¤¬¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ²·¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2Æü¸á¸å¡£¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¡£¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤ÎÃÓÈ« ¾æÆó ¼ÒÄ¹¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾¸¶¾¦²ñ¤ÎÀ¾¸¶ °ì¾ ¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¾¸¶¾¦²ñ¤«¤éÌó50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¼¯»ùÅç¤ÎÏ·ÊÞ¥¹ー¥Ñー¤È½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£À¾¸¶¾¦²ñ¤Î²¼¤ÇÅö¼Ò»ö¶È¤ÎºÆ·ú¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×
¡¡¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤¬1ÆüÉÕ¤Ç¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ²·¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾¸¶¼ÒÄ¹¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢¤ÃÓÈ«¼ÒÄ¹¤Ï°ú¤Â³¤¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀµ¼Ò°÷¡¢58¿Í¡¢¥Ñー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¾¸¶¾¦²ñ¡¦À¾¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾®Çä¤ê¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤Î½¾¶È°÷¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢Å¹¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡×
¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤Ï1970Ç¯ÁÏ¶È¡¢°ì»þ¤Ï15Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¡¡¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç·Ð±Ä¤¬°²½¤·4Å¹ÊÞ¤Ë½Ì¾®¡£Ìó7Ç¯Á°¤«¤éÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆâÅÄ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¼êºî¤ê¤ÎÁÚºÚ¡¢ÊÛÅö¤Ç¤¹¡£Ãë¤É¤¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬Çã¤¤µá¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤°À¾¸¶¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆâÅÄ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤Î¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¡¢Ì¥ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê½ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÀ¾¸¶¾¦²ñ¡¦À¾¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¹ー¥Ñー¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½ê¤¬·ÉÉþ¤¹¤ë½ê¡£ÁíºÚ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÈó¾ï¤Ë»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤òºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ÏÂ¾¤Î³°¿©Å¹Æ±ÍÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
°ìÊý¤Çµ¡³£²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥¹ー¥Ñー¤Î°ú¤·Ñ¤®¡£¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡£
¡ÊÍøÍÑµÒ¡Ë
¡Ö»ñËÜ¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤âº£¸åÂ¸Â³¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¾ë»³¥¹¥È¥¢ー¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤ÏÂ³¤¼è°úÀè¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£