35歳のイングランド代表DFは去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ACミランはマンチェスター・シティからレンタル移籍中のイングランド代表DFカイル・ウォーカーの買取OPを行使しないことを決定したという。



シェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身のウォーカーはこれまでノーサンプトン・タウンやトッテナム・ホットスパー、QPRやアストン・ヴィラを渡り歩くと、2017年7月にはマンCに完全移籍。マンCでは加入後公式戦通算319試合に出場するなど絶対的な主力として活躍し続けることに。しかし今季からは序列を落としており、今冬にはACミランへのレンタル移籍を決断。ACミランではセリエAで11試合、UEFAチャンピオンズリーグで4試合に出場するなど主力として活躍していたが、怪我の影響もありシーズン終盤は出場機会を減らしていた。





