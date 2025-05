オリーブシステムズは、PDF内にCSVデータを高速自動添付できる画期的なPDF作成ツール「PDF帳票高速作成ツール」を2025年6月1日より提供開始します。

オリーブシステムズ「PDF帳票高速作成ツール」

■サービス特長

【圧倒的な高速処理】

従来の帳票作成ツールとは一線を画す多彩な機能と圧倒的なパフォーマンスを実現。

CSVデータを自動解析し、1ページ〜複数ページのPDF帳票を高速で作成します。

従来比で3〜6倍の高速化を実現し、急な帳票作成ニーズにも迅速に対応可能です。

【独自のCSV添付機能(特許出願中)】

PDF内に明細内容と同じCSVデータを添付できる独自機能「CSV in PDF機能」(特許出願中)を搭載。

これにより、受信者側でもデータの有効活用が可能となり、帳票の再利用性やデータ連携の柔軟性が飛躍的に向上します。

【現場主導の帳票設計】

日本語データベースシステム「桐」を使用しているため、面倒な項目属性や桁数設定が一切不要。

専門的なプログラミング知識がなくても、現場担当者が自ら帳票のレイアウトや項目を調整できるため、システム部門や外部業者に依頼するより低コストで運用が可能です。

【セキュリティと効率化】

電子メールによる直接配信機能を搭載し、印刷・封入投函・仕分け・郵送の手間を省きます。

これにより経費削減と業務効率化を同時に実現。

PDFはPDF1.7 AES256による強力な暗号化が施され、相手先ごとに異なる個別パスワードを自動設定。

情報漏洩リスクを最小限に抑え、安心して帳票を送信できます。

【多様な用途と現場運用への配慮】

見積書・注文書・支払明細書はもちろん、売上実績、給与明細、特許料精算、健康診断結果など、さまざまな帳票業務に応用可能です。

配信単位間隔の設定や1件ずつのメール配信によるサーバー負荷の軽減など、現場運用を見据えた細やかな配慮も施されています。

■サービス概要

サービス名: PDF帳票高速作成ツール

提供開始日: 2025年6月1日

料金 : <一括購入>

初期費用 150,000円(桐s2024LT含む)

年間保守費用 20,000円(問い合わせ対応)

<サブスクリプション費用(月額)>

初期費用 70,000円

月額費用 10,000円(年間保守サポート込み)

※各オプション料金についてはお問い合わせください。

※本文中に記載されている製品名及び社名は各社の登録商標又は商標です。

※掲載内容および製品についての記載事項は予告なく変更する場合があります。

※このソフトウェアに関してバグの有無を含め本ソフトウェアの機能、性能、メール送信機能、暗号化等のプログラム等について不具合による損害に対し一切の保障を致しません。

