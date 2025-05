「真美子さんそっくり」大谷翔平＆母・加代子さんの秘蔵2ショットにファン歓喜

MLB公式Xが5月11日の母の日に、幼き日のドジャースの大谷翔平選手(30)と母・加代子さんの2ショット写真を公開した。

MLBは《Mom will always be your biggest fan! #MothersDay(母親はいつでもあなたの1番のファン! #母の日) 》と投稿。’99年5月14日に撮影された4歳の大谷少年と、顔を寄せて優しく微笑む母・加代子さんの写真を公開した。

「大谷選手も母の日である現地時間11日に、自身のInstagramを更新し、母親となった真美子さんへの感謝の思いを伝えました。《Happy Mother’s Day》とつづり、真美子さんの指を握る小さな娘の手に大谷選手が後ろから手を添える写真を投稿しました。

コメント欄は《母の日おめでとうございます》《この小さな手にどれだけの夢や希望が詰まってるんでしょう》などと祝福する声で溢れました」(スポーツ紙記者)

大谷選手は4月19日、真美子さんとの間に第1子となる娘が誕生したことを発表したばかり。優しい表情をした若き日の加代子さんを見て、真美子さんと雰囲気が似ているとの声がXで続出した。

《大谷翔平の母ちゃん、真美子さんそっくりだわ》

《あれ?お母さんと真美子夫人がなんとなく似てる気がする 優しい雰囲気だし》

《真美子夫人とお母様、本当に似てるよね。アスリートだし。惹かれるのも無理はないよね》

’24年11月、『徹子の部屋 2時間スペシャル』(テレビ朝日系)に出演した大谷の日本ハム時代の恩師である栗山英樹氏は、こう語っていた。

「翔平のお母さも、僕が言うのもおかしいかもしれないですけど、真美子さんにそっくりです。雰囲気も人に対する優しさとか、すごく似てる感じは僕はしてるんですけど、そういうお母さんみたいな人って最初言ってたと思うんですけど、もうそのままですよね」

やはり真美子さんは、大谷にとって理想の伴侶であるようだ。