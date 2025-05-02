¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¡Ö¥¼¥í¥ß¡¼¥È¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¿·È¯Çä
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤¬¡¢¤Ò¤Æù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÁÆ¤á¤ÎÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¼¥í¥ß¡¼¥È¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¤ò5·î2Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÆ¤á¤ÎÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤¬Æù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÆ¤Ó¤´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢À¸ÌîºÚ´¹»»¤ÇÈ¾ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ175¥°¥é¥à¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»½Ì¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥»¥í¥ê¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤Î¿å¼Ñ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌÍ¤ò»ÈÍÑ¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÆ±·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï680±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¡×¡Ê330±ß¡Ë¡¢¡ÖËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤ã¤ó¤ß¤Ä¡×¡Ê240±ß¡Ë¤âÆ±Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ÎËÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦»°Âçµù¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ÎÅ·Á³ËÜ¥Þ¥°¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢Åº²ÃÊª¤Î¡Ö¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¦¥Ë¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¦¤Ë¤ÈËÜ¤Þ¤°¤í¡×¥Õ¥§¥¢¤òÆ±Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£2500±ß¤Î²ñ·×¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£