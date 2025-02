Snow Man ¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆü¥ß¥ê¥ª¥ó¡õ¹ñÎ©·è¤Þ¤ë¤â¡Ö1¶Ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂåÉ½¶Ê¤Ï²¿¡©¡×¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¼

「マジで1曲も知らない」

Snow Manが、1月22日にベストアルバム『THE BEST2020 - 2025』をリリース。発売初日だけで110.5万枚を売り上げるという「オリコンデイリーアルバムランキング」史上、初の快挙を成し遂げた。向かうところ敵なしのSnow Manだが、このニュースを受けて一部ネットユーザーからは冷ややかな声が寄せられている。

’20年1月22日、SixTONESとともに同時CDデビューを果たしたSnow Man。オリコンの発表によると、今回のベストアルバム『THE BEST2020 - 2025』の初日記録は、’09年3月2日に売り上げ枚数の発表を開始したデイリーランキングの中で、「アルバムでは史上初となる初日売上でのミリオン達成」(オリコンニュース・原文ママ)となったという。

そして、初週139.5万枚を売り上げた同作は「オリコン週間アルバムランキング」(’25年1月28日発表)で首位を獲得。’19年7月8日付の嵐のアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の初週記録である130.4万枚を超え、同ランキングにおいては”令和最高”の初週売上を叩き出したそうだ。

「こうしてSnow Manが大ヒットを飛ばす一方で、ネットユーザーの中には『こんなにベストアルバムが売れてても、マジで1曲も知らない』『代表曲は一体何になるの?』と、引き気味の反応が見受けられました。『ファン以外はほとんどの曲を知らないのに、ミリオンセールスってところはすごい』と、皮肉めいた言葉も上がっています」(芸能ライター)

そんなSnow Manは、デビューから5周年の日に行った公式YouTubeの生配信の中で、スタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜』の開催を発表。4月19日・20日に東京・国立競技場で、6月7日・8日には神奈川・日産スタジアムにて公演を行う予定だ。

改装前を含めて、旧ジャニーズ事務所(現STARTO ENTERTAINMENT)所属のグループが国立競技場でコンサートを開くのは、SMAPと嵐に次いで3組目。日産スタジアムもSMAP、関ジャニ∞(現SUPER EIGHT)に次いで、Snow Manは3組目だ。

特に国立公演については「国民的アイドル・グループ」と言われたSMAP、嵐に続く形となるも、STARTOのファンなどからは手厳しい声が出ているという。

“国民的グループ”と認められるには…

SNS上では、

〈Snow Manが国立のステージに立つのは早くない?〉

〈国立って国民的アイドルやアーティストが立つ場所だと思ってた。Snow Manは数字面だけ見たらすごいかもしれないけど、国民的アイドルかって言われたら即答はできない〉

〈Snow Manが”名実ともに国民的アイドル”と言われるのは、違う気がしてモヤモヤする〉

〈Snow Manが国民的アイドルだと言い切れない理由って、知名度だと思う。嵐やSMAPは、少なくとも当時から老若男女が知ってた〉

と、Snow Manが「国民的グループなのか否か」といった議論にまで発展していた。

「Snow Manの楽曲をめぐっては、デビュー曲『D.D.』や、’22年に彼らが主演を務めた映画『おそ松さん』の主題歌『ブラザービート』なら知っている……という人も少なくありません。新たな代表曲と巡り合えれば、ようやく多くの人々から”国民的グループ”と認められる日が来るのかもしれませんね」(前出・同)

Snow Manメンバーは俳優としてドラマや映画などで活躍し、バラエティ番組にも多数出演している。個の力を活かしてグループ活動に還元しつつ、代表曲を生み出していってほしいものだ。