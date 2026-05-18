開催：2026.5.18 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 1 - 10 [ドジャース] MLBの試合が18日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。 エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。 2回表、8番 ミゲル・ロハス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAA 0-1 LAD、9番 金慧成 3球目を