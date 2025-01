レトロゲーム関連のYouTubeチャンネルである Taki Udon は、2024年にゲームハードウェア製造企業の「Retro Remake」を設立しています。そんなRetro Remakeが、初代PlayStationのコンパクト版として2000年に登場したPS oneのような見た目をしたゲーム機「SuperStation One」を発表しました。Retro Remake unveils $150 FPGA-based PlayStation clone | Polygon

Introducing the SuperStation one. An open-source PS1 FPGA gaming console that supports original games, memory cards, and controllers. Load games from a disk or a backup. Region free. Supports all MiSTer FPGA cores, including N64 & Sega Saturn.



Learn more: retroremake.co



[image or embed]— Taki Udon (@takiudon.bsky.social) 2025年1月26日 10:02

The design for the SuperDock (D²) is almost done. CD/DVD drive, four USB A ports, and a 2280 m.2 SSD bay.



[image or embed]— Taki Udon (@takiudon.bsky.social) 2025年1月22日 9:17

https://www.polygon.com/gaming/512589/superstation-one-pre-order-playstation-consoleRetro Remake opens preorders for its PS One FPGA clone - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/26/24352254/superstation-one-preorder-retro-remake-ps1-fpga2000年7月に発売された初代PlayStationのコンパクト版「PS one」のような見た目をしたゲーム機が「SuperStation One」です。初代PlayStationのゲームディスクを遊べるだけでなく、メモリカードやコントローラーもサポートしています。ゲームディスクだけでなくバックアップデートからゲームをロードすることも可能で、NINTENDO64やセガサターンといったレトロゲームのタイトルもプレイ可能です。なお、他社ゲーム機のタイトルをプレイできるのは、レトロゲームをFPGAベースのハードウェアを使用して再現することを目的としたオープンソースプロジェクトの「MiSTer」に対応しているため。SuperStation Oneの本体カラ―は3色展開です。PS oneを想起させるグレーブラック半透明のブルー初代PlayStationのコントローラーやメモリカードと互換性のあるI/Oポートを搭載しているだけでなく、「見た目もPS oneによく似ている」とテクノロジーメディアのThe Vergeは指摘。なお、64GBのmicroSDカードが付属しており、3つのUSB-Aポートとイーサネットポート、特定のゲームを読み込むためのNFCリーダーなども搭載しています。この他、HDMI、VGA、DIN 10ピン、RCA出力にも対応。NINTENDO64やセガサターンといった初代PlayStation以外のゲームをプレイできる理由は、MiSTerに対応しているためです。MiSTerはゲームコンソールをエミュレートするのではなく、ハードウェアが実際に古いゲーム機と同じように機能するというものです。なお、SuperStation OneはMiSTerの中の「PSX_MiSTer」と呼ばれるプロジェクトを採用しています。パッと見だと物理ディスクを挿入する場所がないように見えますが、SuperDockと呼ばれる物理ディスクを読み取るための専用ハードウェアを使用することで、レトロゲームをプレイできるようになる模様。SuperDockはCD/DVDドライブ、4つのUSB-Aポート、M.2(Type2280)SSDベイを内蔵しており、SuperStation Oneと重ねるように使用するそうです。SuperStation Oneは記事作成時点で予約注文を受け付けており、179.99ドル(約2万8000円)で注文可能。記事作成時点では出荷時期が「第4四半期またはそれ以前」とされています。SuperStationᵒⁿᵉ - Retro Remakehttps://retroremake.co/products/superstation%E1%B5%92%E2%81%BF%E1%B5%89?variant=41951147884567