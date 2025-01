ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。1月18日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(1月18日(土)付)を発表しました。

※写真はイメージです

初登場! 同曲は、今月からスタートしたテレビアニメ「花は咲く、修羅の如く」のオープニング主題歌になっています。ランキング圏外から再登場! 同曲もまだまだ勢いがありますが、1月12日(日)には、テレビアニメ「SAKAMOTO DAYS」のオープニング・テーマ「走れSAKAMOTO」が配信リリースされました。初登場! 東京都・吉祥寺を中心に活動する4人組ロックバンド。同曲は、昨年11月からおこなってきたワンマンツアーの表題曲で、1月18日(土)に東京 恵比寿・LIQUIDROOMでツアーファイナルを迎えました。先週14位から7ランクアップ↑ 大阪を中心に活動する4ピースバンド。同曲は、1月8日(水)に配信リリースされたE.P.『Catch』に収録されています。先週の1位から5ランクダウン↓ 1月11日(土)には、自身のYouTubeチャンネルで同曲のメイキング映像が公開されました。初登場! 2月5日(水)にリリースされるファーストミニアルバム『AWAKE』リードトラックです。現在、全国ツアー「NiziU Live with U 2024-2025 "AWAKE"」を開催中で、1月8日(木)から国立代々木競技場第一体育館で開催された東京公演では、4日間で4万5,000人を動員しました。先週の16位から12ランクアップ↑ いまSNSを中心に話題の高校1年生のシンガーソングライター。昨年12月31日(火)に放送された「第75日NHK紅白歌合戦」で披露した同曲は、1月8日(水)にリリースされたファーストアルバム『15』にも収録されています。先週と変わらず第3位! メジャーデビュー日の1月13日(月・祝)に、HIPHOPの聖地である東京 渋谷・Manhattan Recordsでインストアライブを敢行。そこで、3月から東名阪ツアー「KTCHAN LIVEHOUSE TOUR“ワンチャン”」の開催を発表すると、店内は大歓声と暖かい拍手に包まれたそうです。初登場! アニメ「アオのハコ」第2クールのオープニング・テーマ。デビュー10周年イヤーのマカロニえんぴつは、6月14日(土)、15日(日)の2日間に神奈川県・横浜スタジアムでバンド史上最大規模となる初のスタジアムワンマンライブ「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」を開催します。そして、今週の第1位は……?先週の4位から3ランクアップ↑ 1月11日(土)から6年ぶりとなる全国ツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』がスタート! ツアー初日は石川県産業展示館4号館で開催されましたが、これは昨年に発生した能登半島地震、豪雨被害に見舞われた石川県に思いを寄せ、「音楽で明るい話題を届けたい」というメンバーの願いから決まったそうです。――番組ではほかにも、ゲストパートにBUDDiiSのKEVINさん、SHOWさんが登場。本日1月20日(月)に配信リリースされた最新シングル「Iris」お話などを伺いました。

(左から)ジョージ・ウィリアムズ、KEVINさん、SHOWさん、安田レイ



----------------------------------------------------

1月18日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 2025年1月26日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ