Samsungが現地時間の2025年1月22日10時にカリフォルニア州サンノゼで新製品発表イベントであるGalaxy Unpackedを開催すると発表しました。登場がウワサされている次期フラッグシップスマホ「Galaxy S25」や、Samsungのデバイスに搭載されるGalaxy AIのアップデート情報に注目が集まっています。Invitation for Galaxy Unpacked January 2025 | Samsung - YouTube

Samsung confirms Galaxy Unpacked for January 22 - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/galaxy-unpacked-2025-3513520/The S25 Is Upon Us: Next Samsung Galaxy Unpacked Set for Jan. 22 | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/samsung-galaxy-s25-unpacked-january-222024年1月に発表されたGalaxy S24シリーズの後継機となる「Galaxy S25」は、2024年末ごろから例年の発表スケジュールからの予想やUnpackedイベントの日程を含むリークなどから、2025年初頭に発表されると考えられていました。2025年1月7日、Samsungは公式YouTubeチャンネル上で次回のGalaxy Unpackedを現地時間2025年1月22日10時にカリフォルニア州サンノゼで開催すると告知しました。また、Galaxyユーザー向けには、以下のような告知メールも配信されています。Galaxy Unpackedを告知する短いムービーでは、新しいスマートフォンに関する情報は明言されていませんが、2024年1月の「Galaxy Unpacked 2024」でGalaxy S24シリーズが発表されたこと、Samsungは毎年Galaxy Sシリーズを更新していることなどから、Galaxy S25の正式発表もあると予測されています。また、告知ムービーの冒頭ではスマートフォンが4つ並んでいる様子がアップで映っています。ここで映っているスマートフォンはすべて角が丸っこくなっています。以下は、Galaxy S24(左)とGalaxy S24 Ultra(右)の写真。以下を見るとGalaxy S24は角が丸い形状ですが、Galaxy S24 Ultraは角張った形状です。「Galaxy S25とGalaxy S25 Ultraは同じ手に優しい丸い形状になる」というウワサがあり、Galaxy Unpackedの告知ムービーで丸い角のスマートフォンが並んでいる様子は、このウワサを裏付けるものだとアメリカのコンピューターメディアであるPCマガジンは予想しています。ムービーでは「Galaxy Unpackedはいつ開催されるの?」とマイクに吹き込み、「2025年1月22日」と日程が表示されると「カレンダーに予定を記録しておいて」と指示する声が含まれています。そしてムービーの最後には「Galaxy AI」と表示されます。そのため、Galaxy S24から採用されたSamsungの生成AI「Galaxy AI」のアップデート情報もGalaxy Unpackedで公開されることが期待されています。Galaxy Unpackedは、日本時間では2025年1月23日(木)3時から開催され、Samsungの公式ページおよびYouTubeチャンネルでライブ配信される予定です。