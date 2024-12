放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2025年冬(2024年12月〜2025年2月ぐらい)に始まるアニメの数は、およそ60本。オリジナルアニメでは、「正体不明の機械によって人間が消滅した街」を舞台にした不思議な雰囲気の漂う『もめんたりー・リリィ』、アニメ監督が主人公という異色の作品『全修』、「アクエリオン」シリーズの新作で見た目が大きく変わった『想星のアクエリオン Myth of Emotions』、「魔神英雄伝ワタル」シリーズ35周年イベントで制作が発表された完全新作テレビアニメ『魔神創造伝ワタル』、ゴルフをモチーフにした『空色ユーティリティ』などが放送・配信されます。

突然、猫・キュルガといっしょに暮らすことになったフータ。



キュルガとの生活は不思議なことや楽しいことがたくさん!

レゴシ達が返ってくる!!



物語は学園を越え、動物たちの生きる社会へ――。



それぞれの獣道を行く、彼らに待つ未来とは…

好きなことだけやっていたい系女子のスパイシーが、日常の小さな不満や疑問をちょっとだけ辛口で突っ込みながら歌い上げていく。



個性的な仲間たちと、リズムに乗って音楽の世界を広げていきます。



気軽に観られる1分サイズで、時短志向のアナタにピッタリ!



思わずみんなにシェアしちゃいたくなる、毒舌(スパイシー)&キュートなシンガー誕生!

一つ屋根のした、1分間だけ、夢のようなひと時――



大学進学を機にシェアハウスに入居した遼太。



そこには超絶美人のシェアメイト・桃香と奏が暮らしていた。



男女3人が暮らしていく中で取り決められる『秘密のルール』



それは、“1分間だけ、ぜんぶが許されちゃうタッチポイント”



ドキドキとトキメキがとまらない、美味しいシェアライフがはじまった――

迷宮都市・リューイン。



モンスターはびこる迷宮があるこの町には、数多くの冒険者たちが集まっていた。



命を落とし転生した主人公は、迷宮の中で目を覚ます。



その外見は、どう見ても仔猫!?



しかし正体は――災害級のSランクモンスター《ベヒーモス》の幼体だった!



彼が出会ったのは、駆け出しのDランク冒険者・アリア。



仔猫と勘違いしたアリアは、重傷を負っていた彼を連れ帰って手当てし、「タマ」と名付けてペットにする。



その優しさに心を打たれたタマは、アリアを守る騎士となることを誓うのだった。



Sランクの力を活かし、アリアと共に迷宮を冒険するタマ。



個性豊かな仲間たちと出会い、時に溺愛されながら、騎士(ペット)としての日々が始まる!

勇者でもないのに勇者召喚に巻き込まれてしまったアラフォーサラリーマン、入間巧。



間違って呼ばれて元の世界に戻ることもできなくなってしまったタクミは、「巻き込んだお詫びに」と女神ノルンから手厚すぎるほどの加護と過保護なサポートを受け、剣あり魔法ありのファンタジー世界『ミルドガルド』で人生をリトライすることに。



「戦闘職は絶対合わない」と地味な生産職を希望し、バトルとは無縁の穏やかで慎ましい異世界ライフを希望――のはずが与えられたスキル『錬金術』は、聖剣から空飛ぶ船まで何でも作れる超最強スキルだった……!



ひょんなことから手にしたチートスキルで、商売ではボロ儲け、バトルでは無双状態に!?

異世界に君臨する魔王軍の四天王。



その最後の一席に選ばれたのは……冴えないサラリーマン、ウチムラデンノスケだった!



魔王軍からヘッドハンティングを受けたウチムラに用意されていたのは、役員レベルの好待遇――



だが魔王軍の業務は、命がけの厳しいミッションの連続で……!?



特別な能力は何も無いウチムラは、この異世界の難題にサラリーマンの経験と知恵で立ち向かっていく!



すべての働く人たちに贈る異世界転職譚!

天医会総合病院、統括診断部。



ここには他の医師が「診療困難」とした患者たちが集められる。



さらには、警察すら手に負えない原因不明の「殺人」や「謎」も……。



天才医師・天久鷹央が解き明かす、摩訶不思議な「病」に秘められた驚愕の真実とは……!



「その病気(ナゾ)、私が診断を下してやろう――!!」

『グリザイアの果実』から数年後…



かつて少女たちの箱庭だった「美浜学園」は国防を担う人材を育てるSORD(ソード)訓練校へと生まれ変わった。



拳銃を使用するレナ&マキ、狙撃を得意とするトーカ&グミ、爆弾と情報処理のクリス、諜報活動担当の忍者ムラサキ。彼女たちは、警察や自衛隊には解決できない事件にあたり、危険な活動を繰り返す。



これは、血と硝煙に彩られた少女たちの物語──

高校生の北条才人はクラスメイトと結婚した。



それも学校一苦手な、天敵のような女子・桜森朱音とである――。



「私と結婚してること、クラスのみんなに言ったら殺すから」



俺だって結婚を知られたくはない。なんのメリットもない」



普段から嫌い合う二人の新婚生活が上手くいくはずもなく、なにかと衝突ばかり。



しかし、日々の暮らしの中で歩み寄ることで距離が縮まっていき、一緒にいて楽しい時間が増え、少しずつお互いを理解していく。



才人は今まで知らなかった朱音の可愛い素顔を知り、朱音は心の中に秘めていた想いに段々と気づき始め……。



素直になれそうでなれない二人が送る胸キュン新婚生活、ここに開幕――!

…ようこそ。Ave Mujicaの世界へ

正体不明の機械によって人間が消滅した街。ひとりぼっちのれんげは、機械と戦うことができる少女ゆりたちと出会い……色々あって廃墟3分割烹する!

平凡なサラリーマン・安海政を妖魔から守護するべく、居候を条件に主従契約を結んだ天才くノ一・出浦白津莉。



颯爽と妖魔を倒す姿とは裏腹に、しづりはゲーム三昧のオタクニートであった。



政に甘やかされ、ぐうたら同棲生活を送るしづりのもとにクセつよくノ一たちも集結し…。



オタクでニートな天才くノ一との同棲ラブコメ!

沖縄に転校した中村照秋(てーるー)は、同じクラスの喜屋武さんを好きになった。



これで夢の高校生活が始まる…!と思いきや、彼女の話すうちなーぐち(方言)がさっぱり理解できない!!



そんな彼女の方言を訳してくれる比嘉さんには、いつも助けられてばかりいるのだが……



実は比嘉さんは、てーるーに片想い中!?



東京とはまったく違う南の島で、ちょっぴり変わった異文化恋愛スタート!!

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。



リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。



才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。



タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す――!

アスタール王国の王子クラークの婚約者として、幼少から厳しい妃教育を受けてきたレティシア。



でも、本当は魚を釣って、木登りをして、自由に暮らしたい!



「婚約破棄」を願うレティシアは、ある日の舞踏会で見知らぬ女性をエスコートするクラークを目撃。



王子の心変わりに胸を躍らせ、別れを告げるのだが……クラークは結婚を諦めていなかった!



妃教育から逃げて自由に生きたいレティシア。



彼女を必ず追いかけ、まっすぐな愛情表現をするクラーク。



婚約破棄したい妃候補VS結婚したい王子のドタバタ胸キュンバトル開幕!!

広瀬ナツ子は、高校卒業後アニメーターとなり才能を開花させ、あっという間に監督デビューを果たす。初監督作品は社会現象になる大ヒット。新進気鋭の天才監督と世間でも評価され、次回作は初恋をテーマにした劇場ラブコメ作品に決定!しかし、人を好きになったことがないナツ子は初恋がよくわからず、コンテが描けなくなり映画制作が行き詰る。そんなある日、コンテ作業中に意識を失い、目が覚めるとそこは、子供の頃に夢中になったアニメ映画『滅びゆく物語』の世界だった。

初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ。



風が強くて、猫が騒ぐ満月の夜。平凡な日常を送っていた真木晶が迷い込んだのは、魔法使いと人間が共存する世界。



五つの国で形成されたその世界では、〈大いなる厄災〉と呼ばれる巨大な月が、年に一度、襲来する。



その月と戦い、押し返す使命を持つ『賢者の魔法使いたち』--彼らを束ねる『異世界からの賢者』として、晶はこの世界に召喚されたのだ。



月と戦い、世界を救うため。そしてそれ以上に、人間と魔法使いの架け橋となるために。



悠久の時を生き、自分の心に従い魔法を使う魔法使いたちに、寄り添い、心を繋ぐ努力をする晶。



「いつか、あなたと友人になれたなら」。



美しく恐ろしい壊れかけの世界で、魔法使いたちとの忘れがたい不思議な日々が始まる――。

継母たちから虐げられて育ったがため自信を持てずにいた少女・美世が、その純粋さによって孤高のエリート軍人・清霞の心を動かし、目をそらしていた己自身とも向き合っていく姿が大きな感動を呼んだ第一期。第二期では、そんな美世に流れる「薄刃の血」を巡る争いが新たな局面を迎え、ふたりの愛が試されることとなる。



果たしてふたりは、その手に掴んだ幸せを守り抜くことができるのだろうか――?

お菓子メーカーに入社した、経理部に勤める生真面目アラサー男子・立石真直と企画部で働く勝気な同期女子・三ツ谷結衣。



周囲からは「犬猿の仲」だと認識されている性格が正反対の2人だが、実はお互い惹かれていて……?!



秘密厳守の“ピュア社内恋愛ストーリー”が開幕!

容姿端麗! スタイル抜群! 川井モナは、息をするようにモテる女!!



しかし、そんな彼女に見向きもしない転校生・黒岩メダカの登場で、モナの学校生活は一変する!



「今までずっと、チヤホヤされて生きてきたのに!!」



あの手この手でメダカをオトそうと大奮闘! 時にはちょっぴりカゲキなことも!?



モテ女子×禁欲男子のラブコメディ、大勃発――!!

晩酌を楽しんでいた男は、気づけば貴族の五男・リアムの肉体に乗り移っていた。



憧れの魔法を練習する気楽な日々をおくっていたが、属性魔法の習得はもとより精霊を召喚したり、強力な使い魔を得たり、どんなに難しい魔法もマスターしていく!



没落予定だった実家からの独立を目指して冒険者になった彼は、いつのまにか世界屈指の魔術師に成り上がっていくのだった!



最強貴族による自由気ままな魔法ファンタジー開幕!

“スキルの実”を食べることで、特別な能力を1つ授かることができる世界。



そこで史上最高の冒険者を目指す少年・ライトが手に入れたのは、戦闘能力皆無、木の実栽培に特化した外れスキル《木の実マスター》だった……。



“スキルの実”はふたたび食べると必ず死ぬため、やり直しはできない。



一方、「一緒に冒険者になる」と約束した幼馴染・レーナは史上最速でSランクになり、差が開いていく。



農作業と剣の修行に打ち込む日々を送るライトだがある日偶然、2つ目の“スキルの実”を食べてしまい――



「なんで死んでないんだ……!?」



死亡フラグを回避したライトは、《木の実マスター》の真の力を知ることになる。



それは何回でも“スキルの実”を食べられるという驚愕の能力だった!



食べるたびに能力が無限追加されるハイパーチート!!



最下位スキルは最上位スキルだったのだ!!!

オスカーにかけられた呪いの解呪に成功し、400年前から続く魔法士ラナクとの因縁にも決着をつけたティナーシャ。



“呼ばれぬ魔女”レオノーラとの戦いもオスカーと共に乗り越え、ようやく結ばれた二人は、ファルサスの人々に祝福されて結婚式を執り行う。



しかし、平穏が訪れたのも束の間、時を超える魔法球が発動し、オスカーは400年前の世界へと跳ばされる。



そこで起きる悲劇を見過ごせず、ティナーシャを救うオスカーだが、過去を改変したことにより、これまでの歴史は消滅してしまう。



残されたティナーシャは新たな未来でのオスカーとの再会を願い、長い眠りにつく。



二人は再び巡り会うことができるのか……?



書き換えられた〈運命〉の物語はAct.2へと続く――。

人口600人の小さな島・十鳴島(となきじま)に住む春山花奈は、島の子供たちに向けて朗読会を行うほど朗読が好きだった。花奈の狷匹澂瓩某佑鮗罎つける力を感じた薄頼瑞希は、自身が部長を務める放送部へ誘う。



「お前の本当の願いを言え、アタシが叶えてやる」



「私、放送部に入りたいです」



入部を決意した花奈は、たくさんの狃蕕瓩騰瓩鯤送部のメンバーと共にし、大好きな朗読を深めていく…。

昼も夜もなく、一日中夕暮れに染まっている「黄昏ホテル」。



そこは、あの世に行くか現世に戻るか、行き先を決めかねている魂たちが羽を休めるために存在する生と死の狭間のホテル。



主人公・塚原音子は、自分が何者なのかどうしてここにいるのか、記憶を想い出せないまま「黄昏ホテル」に彷徨いつく。



従業員の先導で、宿泊部屋に案内されることに。



「部屋にはお客様の記憶にまつわる品があるはずです。それを手がかりにお客様の記憶を取り戻すことができるかもしれません。」



現世に帰るために探索し自分を想いだしていく中、とある事件に直面する――

リスティア国の片田舎の領地を治める下級貴族、オーンスタイン家。そこには、二人の姉弟がいた。



姉のマリーは、父から剣術の稽古を受けるのが大好きな活発な女の子。



弟のシオンは、部屋に籠もって本を読むのが大好きな内気な男の子。



性格は正反対の二人だが、優しい両親に見守られながら、仲睦まじく暮らしていた。



そんなある日、シオンは『まほう』というものがこの世界に存在するか、父に尋ねる。



しかし、貴族としてそれなりの教養がある父でも、『まほう』という言葉自体を知らなかった。



ましてや、シオンが言う「火とか水とか風とか光とか、何もないところからいろんなものを出したりする」現象など、この世には存在するはずもなく……。



その日から、シオンは目に見えて落ち込んでしまう。



シオンを励ましたいと、幼馴染みで農家の娘のローズに話すマリー。



すると、湖で不思議な現象を目の当たりにして――

中学時代“石”と呼ばれていた石森羽花は、 自分を変えるため、自由な校風の八美津高校に入学した。



同じクラスで隣の席になったのは、レモン色の髪をした、クールで自由奔放な「レモンソーダ男子」の三浦界。



実は羽花は中学時代に一度だけ界に会い、そのひと言をきっかけに高校を決めた。



羽花にとっては、人気者の界は遠い存在。



そんな界が、なぜか羽花の世話を焼くようになる。



界が背中を押してくれることで、少しずつクラスに溶け込んでいく羽花だったが…。



羽花の世界はどんどん、界の存在によって変わっていく―――。



果てなく広がる 光の真ん中に 今、私はいる

心に強い執着を持つ人は、死の間際に、生と死の狭間にある崆(くう)という世界へ導かれる。



その世界では、メカを操縦して戦う“運命のリング”と呼ばれるものがあり、優勝者には生き返るチャンスが与えられる。



無邪気な少女・要(かなめ)は崆に落ちるが、そこで偶然に最凶のヘルメット・サブローと出会い、二人で手を組み“運命のリング”で生き残る道を探り始める。



「過去(きおく)がなきゃ、今までの人生の意味がない。私は未来を取り戻すために闘うー」

アラフォーの独身男・ケンイチは、突如として異世界に転移してしまう。



わけもわからず危険な森をさまよう中で、巨大ネット通販サイト「シャングリ・ラ」が使えることに気づく。



それは異世界のアイテムを換金し、現代日本の商品を購入できる“チート能力”だった!



能力を駆使して商売を始めたケンイチは、瞬く間に商人として頭角を現していく。



「目指すは、異世界でのスローライフ!」



街はずれの森で自由気ままな自給自足の生活を送ろうとするが……。



才気溢れるケンイチに惹かれた少女たちが押し寄せ、さらには次々とトラブルに巻き込まれ――



アラフォー男は、念願のスローライフを実現できるのか!?



異世界ファンタジーここに開幕!!

宝島での激戦を終え、無事に科学王国へと帰還した千空たち。



手に入れた石化装置で、コールドスリープしていた司を復活させることに成功。司は科学王国の仲間となった!



そして、人類石化の黒幕・ホワイマンの本拠地が“月”であることを突き止めた千空たちは、月を目指す!



このストーンワールドで、ゼロから宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出した。



早速、世界中から宇宙船の素材を集める為、ペルセウス号で大海原へと飛び出した千空たち。



復活液の原料となる大量のコーンを求め、最初の目的地・アメリカ大陸を目指す。



勇気、結束、科学力、全てが試される大航海の先に、千空たちを揺るがす脅威が待ち構えていた――!!



遂に、千空たちの冒険は世界、そして宇宙へ向けて動き出す!



人類の未来を救う為、千空は仲間と共に全力で科学の道を切り拓いていく!!

52歳の真面目な公務員、屯田林憲三郎は交通事故で死んだ。



……はずだったが目を覚ますとなんと彼は娘がハマっている乙女ゲーム「マジカル学園ラブ&ビースト」の世界に転生していた!!



転生した人物はゲームの主人公、アンナ・ドールの恋路を邪魔する悪役令嬢、グレイス・オーヴェルヌ。



そこで本来のグレイス同様、悪役令嬢として立ち振る舞おうとするグレイス=憲三郎。



だが、自身の経験値からアンナを包み込むような親目線発言と庶民的な言動を優雅なものに自動変換する能力【優雅変換(エレガントチート)】が相まって自身の評価が爆上がり!



さらに意図せずゲーム攻略対象のイケメンたちとフラグが立ちまくりで!?



異世界で生き抜くための武器は剣!? 魔法!? いいえ、社会で培ったおじさんスキルです!!



おじさん×異世界転生×悪役令嬢でお届けするほのぼのコメディ、堂々開幕(スタート)!

「思い出して、翅(はね)があったころのことを」



1万2千年前の想いに応え、繋がったのは欠けたこころ。



太陽と月と火星が出会うとき、新たな合体の調べが流れる――!



湘南の海に浮かぶ小島、江の島。



美しくのどかなその浜辺に、〈私立江ノ島学園〉はある。



学園には、全国から優秀な子どもが集められ、最新の機器を使った英才教育が施されていた。



特殊強化クラスの生徒〈エレメント〉に選ばれたサッコ、リミヤ、トシは、感情の力で動く戦闘機〈ベクターマシン〉の操縦を命じられ、謎の侵略兵器〈神話獣〉との戦いを余儀なくされる。



戦いのさなか、不可思議なヴィジョンに導かれ、サッコは叫ぶ――。



「想星合体! GO、アクエリオン!」



繰り返される輪廻の果てに、現れた機械天翅アクエリオン。



宿命を背負った少年少女は、得体のしれない団体〈宇宙たまごの会〉や大人たちの思惑が交錯する中、この宇宙の真実と向き合っていくことになる……。



これは、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて紡がれる、壮大な愛の神話。

2020年7月1日。高校2年生の水帆は、最悪な17歳の誕生日を迎えていた。



憧れの先輩に近づくチャンスはなくなるし、親には誕生日をすっかり忘れられているし……。



しかも未知の感染症の流行で、部活の大会や修学旅行も中止になって、「私には“キラキラした青春”なんてない」――そう思っていた。



しかしそんな矢先、幼なじみの輝月(きづき)が、突然、“彼氏候補宣言”をしてきて――。



家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公の水帆との恋愛模様を描いた学園青春ストーリー。

【鑑定】することしかできない最弱職で不遇職の【鑑定士】アイン。



仲間からは『ゴミ拾い』呼ばわりされ、ひどい扱いを受け、自分が好きになれず、卑屈な日々を送っていた。



そんなアインの運命は【世界樹】の精霊ユーリとその守り手で賢者であるウルスラと出会ったことで、大きく変わっていく。



ユーリから【精霊の義眼】をもらい、それを使いこなすためにウルスラから特訓を受け、どんどん力をつけていくアインは、「世界樹の他の姉妹達に会いたい」というユーリの願いを叶えるために、旅を始めることになる。



持ち前の優しさと、新たに加わった勇気を胸に様々な出来事を乗り越えていくのだった。

社会人の北瀬一廣の趣味はとにかく寝ること。



彼は、幼い頃からいつも夢で見る不思議な異世界で、胸躍る冒険をしていた。



ある時、仲良くなったエルフの少女と古代遺跡を探索していた時に、運悪く出くわした魔導竜にブレスで焼かれてしまう。



夢から覚めると、部屋にいるはずのないエルフの少女が隣で眠っていて――

魔界フェリシダ――。



そこには「魔界人」と呼ばれる人々が、モンスターたちと共生していた。



5大陸の1つ、アウリオン大陸に住む少年・テンもその一人であった。



彼は、モンスターたちを種から育て収穫し、使役する「ファーマギア」であり、各大陸を治める領主・竜顎六柱将(オラシオンセイス)になるため最強のモンスターの種を育てていた。



そんなある日のこと……、



突如としてもたらされた「魔王・ディルクロム」の死によって世界は一変する――。



人々の悲しみも束の間、新魔王となった竜顎六柱将(オラシオンセイス)の一人、グラーザによる支配が始まるのだった。



大切な人たちを守るため、最強のファーマギアになるため……



テンは仲間のファーマギアとモンスターと共に竜顎六柱将(オラシオンセイス)に立ち向かう!

帝の寵妃・玉葉妃の妊娠判明により、猫猫は翡翠宮の毒見役に復帰。



妃、そして帝の御子を狙った事件が再び起きないよう警戒をしながら、日々を送っていた。



先帝時代からの重臣を父にもつ新たな淑妃・楼蘭妃の入内、壬氏の命が狙われた、前代未聞の未解決事件、そして消えた容疑者・翠苓。



不穏な空気が晴れない中、外国からの隊商、さらには無理難題な要求をする特使も来訪。宮中にはさらなる暗雲が立ち込め始めていた。



猫猫と壬氏を待ち受ける新たな難事件。それらは、やがて国をも巻き込む一大事件へと発展していく――

〈ギルドの受付嬢〉。



業務内容は絶対安全。公務だから立場も安定。可愛い制服に身を包み、カウンター越しに笑顔で冒険者たちをご案内。



受付時間が終わったら、のんびりと事務作業を済ませて定時に帰宅。愛しの我が家でくつろいで、さあ、明日も元気に働こう――。



アリナ・クローバーは、そんな理想の職業に就いたはずだった。



しかし。その実態は、理想とは程遠かった―



ひとたびダンジョンの攻略が滞れば、カウンターは大混雑。めんどくさい対応を求める冒険者もちらほら。



顔で笑って心で泣いて、厄介な顧客をやり過ごしても、今度は大量の書類仕事が待っている。



やる気は残ってないけれど、明日に回せばなおしんどい。おかげで来る日も来る日も残業地獄…。



ああ、もう我慢の限界!!



アリナが不満を爆発させると、隠し持った一面が顔を出す。



チームで挑むことすら危険なダンジョンにソロで乗り込み、銀に輝く大鎚【ルビ:ウォーハンマー】で、強大なボスを叩き伏せる――。



何を隠そう彼女こそ、正体不明、神出鬼没、街で噂の凄腕冒険者〈処刑人〉その人だったのだ!!



でも、そのことは絶対に隠し通さなければならない。



なぜなら受付嬢は副業禁止で、バレたら即刻クビだから…。



アリナの平穏な暮らしは、守られるのか!?



第27回電撃小説大賞《金賞》受賞作、待望のTVアニメ化!

最凶のダークファンタジー、ついにアニメ化!



神託歴3968年、闇の異邦(ヴィシュテヒ)の侵略を封じるため、皇帝は14人の若者たちに使命と聖なる槍を与えて送り出した。



3人は旅の途中で命を失い、4人は敵に寝返り皇帝を裏切ったとされ討たれた。だが、それは栄誉を我が物にしようとした7人の仲間の裏切り行為であった。



帝都に凱旋した彼らは“七英雄”と称され、帝国の民の尊敬を集め栄華の座に上りつめたが、一方で、武勲を奪われ“裏切りの槍”の汚名を着せられた一人の剣士・アシェリートが、妖精の血肉を食らい生き延びていた。



容姿を少年に、名をケインツェルに変え、20年の時を経て、七英雄への復讐の旅が今はじまるーー!

聖女リーシャは、婚約者のバーズーデン国王ダルエストに、新しい婚約者ができたからという理由で突然国から追放されてしまう。



そんなリーシャを助けたのは、隣国メートポリスの国王ラオウハルトだった。



リーシャは助けてくれたお礼にと、聖女の力で荒れていたメートポリスを復興していく。



次第にラオウハルトは、国のため尽力する健気なリーシャに惹かれていくのであった…。



一方で、聖女の力を失ったバーズーデン国は、日に日に様子がおかしくなり――!?

元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。

本物の「吸血鬼」は、現代日本の“銭湯”にいた―――!



創業60年の老舗銭湯「こいの湯」で住み込みバイトをしている森蘭丸。



彼は、人の生き血を啜る正真正銘のバンパイアだった。



蘭丸の目的は、自分の命を救ってくれた「こいの湯」の4代目・立野李仁への恩返し。



そして…彼の「18歳童貞の血」を味わうこと…!



現在15歳の李仁が熟すまで、あと3年。



しかし入学早々、李仁は同級生の女子に一目惚れしてしまう。



はたして蘭丸は、念願の「18歳童貞の血」を守り通すことができるのか…!?



夜の湯けむりと共に、恋の矢印が交錯する“ブラッディ・ラブコメ”(BL)開幕!

「抜けさせてもらう!」――



赤魔道士のユークはそう啖呵を切って、5年間在籍したAランクのパーティ「サンダーパイク」を離脱した。彼は、他のメンバーから過小評価、否、バカにされていたことに耐えきれず、ついにその地位を捨てたのだ。



パーティを探していたユークはマリナ、シルク、レインという元教え子3人と再会し、彼女たちのパーティに加入した。「先生」と慕ってくれる彼女たちに励まされ、ユークはその規格外の魔法力とスキルを存分に発揮し、マリナたちの能力を見事に引き出すことで次々にクエストを達成。そして、配信用魔法道具(アーティファクト)「キャメラット君」による“冒険配信”を通じて、パーティ「クローバー」は世間に名を馳せていく。



そんな「クローバー」の夢は最難関迷宮【無色の闇】の踏破。それを叶えるため、様々な迷宮(ダンジョン)に挑戦するが、徐々に世界を揺るがす混沌へと巻き込まれていく――

好奇心が旺盛で不思議なことが大好きな朝日奈みらいは、中学2年生になる春休み、魔法つかいの少女・リコと出会う。



奇跡と魔法に導かれて、リコと共に伝説の魔法つかい「プリキュア」に変身!



みらいが大切にしているクマのぬいぐるみのモフルンや、「リンクルスマホン」から生まれた妖精のはーちゃんとも手を取り合って、「魔法界」と「ナシマホウ界(人間界)」というふたつの世界に迫った混沌を退ける。しかしそれはみんなの別離を伴うものだった。



数年後に奇跡的な再会を果たしたみらいたちは、それぞれの世界で、それぞれの未来へ向かって歩み始める。



みらいはナシマホウ界で大学生に。魔法界に戻ったリコは、魔法学校の先生に。



モフルンは変わらずみらいの隣に。



そして、はーちゃんは遠いところから世界を見守る存在に――。



だが、そんななか、魔法界とナシマホウ界に新たな災いが現れて……?



新たな災いの兆しをきっかけに、数か月ぶりの再会を果たしたみらいとリコ。



謎の敵を退ける一方で、ふたりは自分たちの過去、そして未来と向き合うことになるのだった――。



「キュアップ・ラパパ!」の魔法の言葉で、ワクワクもんの物語がいま再び動き出す!

ねえ、知ってる?かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。



旧校舎3階の女子トイレ。



そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。



呼び出し方はノックを3回。



そして――



「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか?」



七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源光。



2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。



ある日、花子くんは言う。



七不思議の中に裏切り者がいる、と。



寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。



二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……



一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰 桜、日向夏彦、そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――

小学4年生の主人公「星部ワタル」は動画配信でスーパースターを目指すリューチューバー。



ある日突然、迷いこんだのはトンデモ異世界な「宙部界」。



そこでは、迷惑系なヤカラたちが人々を困らせていた。



ラスボス「エンジョーダ」を倒し、人々の笑顔を取り戻すためワタルは救世主としてブロックで創った魔神「龍神丸」とともに戦うことになる。



いま、ワタルと仲間たちとの大バズリな冒険バトルが秒ではじまる!

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を!と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。



しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。



次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎?どうなる100人の彼女!?

世界征服を企む悪の組織《秘密結社ゼツエンダー》。



その野望に立ち向かう、絆で結ばれた5人の戦士たちがいた。



そのヒーローの名は、《絆創戦隊キズナファイブ》!!



キズナファイブの5人は、遂にゼツエンダーとの最終決戦へ。



壮絶な戦いの中で傷付いていく仲間たち。



4人の想いを背に、《キズナレッド》は単身《絶縁王》へと挑む。



激戦の果てに敵と相打ちになるレッド。



命を落とした―――かに思われたのだが、気が付くとそこは《未知の世界》だった!



異世界でも困った人々を救うため、真っ赤なヒーローは冒険者となり今日も戦う!



《異世界×戦隊ヒーロー》でおくる、絆の最強英雄譚!!

「このままじゃ、ただの村人Aで卒業しちゃう!」



青羽美波は悩んでいた。



得意なこともやりたいことも特にナシ。



花の女子高生活、こんなモブキャラで終わっていいのか!?



学校を飛び出し、自分だけの“スペシャルな特別”を探す美波。



偶然たどり着いたのは近所のゴルフ練習場。



アルバイトの茜遥に声をかけられ、ゴルフクラブ―――“ユーティリティ”を握る美波。



それが、美波とゴルフの出逢いだった。



プレーして勝つことだけがゴルフじゃない!



ゴルフにまつわるすべてのことが楽しいのだ!



天才肌ゴルファーの遥、インフルエンサーを目指す星美彩花とともに、自分が「主人公」になれる瞬間を求めて!



スーパー初心者・美波は、今日もクラブを振り上げる。

世界各地に異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”が出現して十数年。



“ハンター”と呼ばれる超人的な力に覚醒した人間たちと、ゲート内のダンジョンに存在するモンスターとの戦いは絶え間なく続いている。



本来、ハンターの能力は覚醒時から成長せず、そのランクも変わることはない。



しかし、人類最弱兵器と呼ばれていた低ランクハンターの水篠旬は、二重ダンジョンでのレイド中に自分だけが「レベルアップする」力を手に入れ、戦いの中で能力を高めていく。



転職クエストをクリアして、影の兵士を従わせることができる職業『影の君主』を手に入れた旬は、病気の母を治す可能性のある「命の神水」の素材を求めて新たな戦いに身を投じていくのだった。

このほか、歌手の米津玄師さんが原作の大ファンでアニメ化にあたり自ら主題歌を打診したという『メダリスト』、サラリーマンが異世界で魔王軍四天王の1人に“転職”する『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』、ハイパーチートスキルを手に入れた少年の冒険譚『外れスキル《木の実マスター》 〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜』、人気ゲームアプリが原作の『魔法使いの約束』や『誰ソ彼ホテル』、JOYSOUNDなどで配信されているショートアニメ『Spicy Candy』、前後編構成のアニメ映画では描かれなかった部分も拾った全18話構成の配信アニメ『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』など、幅広いラインナップとなっています。以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。【独占】と記載のあるものは独占配信で、他サービスでの配信はありません。▼目次表示・夜は猫といっしょ 第3期・デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション・BEASTARS FINAL SEASON・テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ・SPICY CANDY・「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。・Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます・Fate/strange Fake・Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない 新作エピソード・いずれ最強の錬金術師?・サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話・天久鷹央の推理カルテ・グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION・クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。・BanG Dream! Ave Mujica・もめんたりー・リリィ・ニートくノ一となぜか同棲はじめました・沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる・メダリスト・妃教育から逃げたい私・全修。・闇芝居 十四期・魔法使いの約束・わたしの幸せな結婚 第2期・この会社に好きな人がいます・黒岩メダカに私の可愛いが通じない・没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた・外れスキル《木の実マスター》 〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜・Unnamed Memory Act.2・花は咲く、修羅の如く・誰ソ彼ホテル・マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜・ハニーレモンソーダ・RINGING FATE・アラフォー男の異世界通販・Dr.STONE SCIENCE FUTURE・悪役令嬢転生おじさん・想星のアクエリオン Myth of Emotions・どうせ、恋してしまうんだ・不遇職【鑑定士】が実は最強だった・日本へようこそエルフさん。・FARMAGIA・薬屋のひとりごと Season 2・ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います・Übel Blatt〜ユーベルブラット〜・聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました・カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス編・SAKAMOTO DAYS・ババンババンバンバンパイア・UniteUp! -Uni:Birth-・Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。・魔法つかいプリキュア!!〜MIRAI DAYS〜・キン肉マン 完璧超人始祖編 Season 2・地縛少年花子くん2・魔神創造伝ワタル・君のことが大大大大大好きな100人の彼女・戦隊レッド 異世界で冒険者になる・空色ユーティリティ・俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-・キミとアイドルプリキュア♪◆夜は猫といっしょ 第3期・放送情報YouTube:12/4(水) 20:00〜・作品情報・スタッフ原作:キュルZ監督・脚本:芦名みのるキャラクターデザイン・作画監督・美術監督・美術設定:たけはらみのる音響監督:郷文裕貴音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:うたたね歌菜音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:スタジオぷYUKAI製作:KADOKAWAコピーライト表記:©キュルZ・KADOKAWA/夜は猫といっしょ・キャストキュルガ:高垣彩陽フータくん:日野聡ピーちゃん:種敦美コンブ・チクワ:悠木碧ミヤマセンパイ:江口拓也主要公式SNS:@yoruneko_PRハッシュタグ:#夜は猫といっしょ #OP:伊東歌詞太郎「愛さずにはいられない」アニメ『夜は猫といっしょ』第3期PV【12/4(水)20:00より配信スタート!】◆デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション・放送情報Amazon Prime Video:12/4(水)〜他配信:12/18(水)〜全18話・作品情報2024年に前後編構成で劇場公開された「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」を、全18話構成のTVシリーズにしたもの。劇場版では盛り込むことができなかったエピソードが加わっているほか、結末の描かれ方も異なる。なお、日本での配信に先駆けてbilibiliで先行配信されていた。・スタッフ原作:浅野いにおアニメーションディレクター:黒川智之シリーズ構成・脚本:吉田玲子世界設定:鈴木貴昭キャラクターデザイン・総作画監督:伊東伸高色彩設計:竹澤聡美術監督:西村美香CGディレクター:稲見叡撮影監督:師岡拓磨編集:黒澤雅之音響監督:高寺たけし音楽:梅林太郎アニメーション制作:Production +h.製作:DeDeDeDe Committee(ギャガ、テレビ東京、小学館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、トイズファクトリー)コピーライト表記:©浅野いにお/小学館/DeDeDeDe Committee・キャスト小山門出:幾田りら中川凰蘭:あの栗原キホ:種敦美出元亜衣:島袋美由利平間凛:大木咲絵子竹本ふたば:和氣あず未田井沼マコト:白石涼子大葉圭太:入野自由小比類巻健一:内山昂輝渡良瀬:坂泰斗中川ひろし:諏訪部順一小山ノブオ:津田健次郎議長:竹中直人主要公式SNS:@DEDEDEDEanimeハッシュタグ:#デデデデ『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』アニメシリーズ 最速配信開始|プライムビデオ◆BEASTARS FINAL SEASON・放送情報Netflix:12/5(木)〜【独占】(分割2クール)・作品情報・スタッフ原作:板垣巴留監督:松見真一脚本:樋口七海制作:オレンジコピーライト表記:©板垣巴留(秋田書店)/東宝・キャストレゴシ:小林親弘ハル:千本木彩花ルイ:小野友樹レアノ:桑島法子トキ:皆口裕子デシコ:関智一コルヌ:中尾隆聖スナガ:室元気アズキ:青木瑠璃子ホルガ―:杉田智和主要公式SNS:@bst_animeハッシュタグ:#bstanimeOP:RAP issei「Into the world」ED:由薫「Feel Like This」アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』ティザーPV◆テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ・放送情報Paramount+:12/6(金)〜【独占配信】・作品情報2023年に劇場公開された「ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!」制作スタジオによる、「ミュータント・タートルズ」シリーズ最新作。キャストもほぼ続投している。Paramount+の独占配信作品で、J:COM STREAMおよびWOWOWオンデマンドのユーザーは追加料金なしで視聴可能。Amazon Prime Videoの当該チャンネルは月額770円。・キャストレオナルド:永竹功幸ドナテロ:榊原優希ミケランジェロ:戸谷菊之助ラファエロ:土屋神葉エイプリル・オニール:齊藤京子レイ・フィレット:長谷川カオナシテイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ 吹き替え版 予告編 | Paramount+ Japan◆SPICY CANDY・放送情報ABEMA アニメCH:12/13(金) 21:59〜・作品情報・スタッフ監督:青池良輔(Fever Creations)歌:Cikahプロデュース:東映アニメーション、Fever Creations、REALCOFFEE、FRONT SHANGHAIコピーライト表記:© Spicy Candy Project Committee主要公式SNS:@spicycandy_jpハッシュタグ:#SpicyCandySpicy Candy - Official PV 第3弾◆「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。・放送情報TOKYO MX:1/5(日)〜BS11:1/5(日)〜AnimeFesta:12/20(金)〜(プレミアム版/オンエア版)YouTube:1/5(日)〜・作品情報・スタッフ原作:OUMA監督:佐々木純人シリーズ構成:イルカ隊長キャラクターデザイン:ハリマス総作画監督:ハリマス音響監督:司馬明徳音響制作:クロコデイルアニメーション制作:スタジオレオ製作:彗星社コピーライト表記:©OUMA/Suiseisha Inc.・キャスト越智遼太:豆坊主花岡桃香:三浦さとみ綾瀬奏:一色ヒカル主要公式SNS:@af_originalMTハッシュタグ:#いぷふれOP:Dai Takanashi「セッション運命(さだめ)ナイト」TVアニメ『「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。』PV◆Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます・放送情報・通常版TOKYO MX:1/4(土) 22:30〜サンテレビ:1/4(土) 22:30〜BS11:1/5(日) 24:00〜テレビ北海道:1/9(木) 27:29〜新潟テレビ21:1/13(月) 25:15〜長崎文化放送:1/23(木) 25:18〜北陸朝日放送:2/15(土) 26:30〜ABEMA:12/28(土) 23:00〜他配信:1/11(土) 23:00以降順次・湯けむりスッキリ版AT-X:1/7(火) 22:30〜ABEMAプレミアム:12/28(土) 23:00〜他配信:1/25(土) 23:00以降順次・作品情報・スタッフ漫画:東雲太郎原作:銀翼のぞみキャラクター原案:東雲太郎、夜ノみつき監督:平川哲生シリーズ構成:加藤還一キャラクターデザイン:阿部智之音楽:白戸佑輔、oni音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:ゼロジー×セイバーワークス製作:ベヒ猫製作委員会コピーライト表記:©東雲太郎・銀翼のぞみ・夜ノみつき/白泉社/ベヒ猫製作委員会・キャストタマ:畠中祐タマ(猫):杉山里穂アリア:矢野妃菜喜ヴァルカン:楠木ともりステラ:上田瞳リリ:大渕野々花フェリ:和久井優アリーシャ:内田真礼主要公式SNS:@beheneko_animeハッシュタグ:#べヒ猫 #behenekoOP:大渕野々花「最上級の心」ED:ぽかぽかイオン「リミー」TVアニメ「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます」本PV第2弾/2025年1月4日(土)よりTV放送開始!◆Fate/strange Fake・放送情報TOKYO MX:12/31(火) 21:30〜BS11:12/31(火) 21:30〜群馬テレビ:12/31(火) 21:30〜とちぎテレビ:12/31(火) 21:30〜ニコニコ生放送:12/31(火) 21:30〜ABEMA:12/31(火) 21:30〜・作品情報小説家・成田良悟が2008年のエイプリルフールに公開した小説を原型として、2015年から電撃文庫で刊行されている「Fate」シリーズのスピンオフ小説をアニメ化した作品。2023年7月にスペシャルアニメ「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」が公開されていて、「Fate Project 大晦日TVスペシャル 2024」でTVシリーズ第1話が先行放送される。・スタッフ原作:成田良悟、TYPE-MOONキャラクター原案:森井しづき監督:榎戸駿、坂詰嵩仁シリーズ構成:大東大介キャラクターデザイン:山田有慶サブキャラクターデザイン:滝山真哲、相音光、浜友里恵、おかざきおかプロップデザイン:田中一真モンスターデザイン:楫野裕翔、和田慎平イメージボード:有原慧悟宝具演出デザイン:伍柏諭美術監督:清木亜夕(草薙)美術ボード:小倉一男(草薙)美術設定:成田偉保(草薙)、板橋紗綾香(グラフィニカ)、杉本あゆみ(千住工房)、新妻雅行(千住工房)色彩設計:茂木孝浩CG監督:宮風慎一(グラフィニカ)2D Works:松田陵平撮影監督:宮脇洋平編集:近藤勇二(REAL-T)音響監督:土屋雅紀音響効果:小山恭正音響制作:INSPION エッジ音楽:澤野弘之制作:A-1 Pictures・キャストアヤカ・サジョウ:花澤香菜セイバー:小野友樹ティーネ・チェルク:諸星すみれアーチャー:関智一ランサー:小林ゆう繰丘椿:古賀葵オーランド・リーヴ:羽多野渉キャスター:森久保祥太郎フラット・エスカルドス:松岡禎丞バーサーカー:堀内賢雄ジェスター・カルトゥーレ:橘龍丸アサシン:Lynnフランチェスカ・プレラーティ:内田真礼ファルデウス・ディオランド:榎木淳弥ロード・エルメロイ鏡ぁ浪川大輔ランガル:咲野俊介主要公式SNS:@fate_sf_animeハッシュタグ:#strangefake『Fate/strange Fake』第1話予告PV◆Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない 新作エピソード・放送情報TOKYO MX:12/31(火) 21:30〜BS11:12/31(火) 21:30〜群馬テレビ:12/31(火) 21:30〜とちぎテレビ:12/31(火) 21:30〜ニコニコ生放送:12/31(火) 21:30〜ABEMA:12/31(火) 21:30〜・作品情報原作は「Fate/Grand Order」を題材にした、槌田によるギャグ漫画。「Fate Project 大晦日スペシャル」では2022年、2023年に続いて3度目の放送。・スタッフ原作:TYPE-MOON原案:槌田監督・キャラクターデザイン・脚本・演出・撮影・編集:槌田音楽:毛蟹(LIVE LAB.)、Iruma Rioka(LIVE LAB.)、Pan(LIVE LAB.)音響制作:INSPION エッジアニメーション制作:DLEコピーライト表記:©TYPE-MOON / FGO PROJECT・キャスト藤丸立香:島信長マシュ・キリエライト:高橋李依レオナルド・ダ・ヴィンチ:坂本真綾シャーロック・ホームズ:水島大宙ゴルドルフ・ムジーク:伊丸岡篤◆いずれ最強の錬金術師?・放送情報TOKYO MX:1/8(水) 22:00〜BS11:1/8(水) 24:00〜AT-X:1/14(火) 21:00〜dアニメストア:1/1(水) 22:30〜ABEMA:1/1(水) 22:30〜他配信:1/8(水) 22:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:小狐丸原作イラスト:人米漫画:ささかまたろう監督:葛谷直行シリーズ構成:広田光毅キャラクターデザイン:姉崎早也花美術設定:泉寛美術監督:マメ色彩設計:古賀遼也(スタジオエル)撮影監督:武原健二(スタジオトゥインクル)編集:三宅圭貴(岡安プロモーション)音響監督:渡辺淳音響効果:今野康之音響制作:神南スタジオ音楽:中村博音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:スタジオコメットコピーライト表記:©2025小狐丸・アルファポリス/いずれ最強の錬金術師?製作委員会・キャストタクミ・イルマ:坂田将吾ソフィア・シルフィード:茅野愛衣マリア:東山奈央カエデ:土師亜文レーヴァ:稗田寧々マーニ:小泉萌香女神ノルン:雨宮天主要公式SNS:@izuresaikyo_prハッシュタグ:#いずれ最強の錬金術師OP:DIALOGUE+「TREASURE!」ED:harmoe「トゥインクル・デイズ」TVアニメ『いずれ最強の錬金術師?』第1弾PV【2025年1月放送&配信】◆サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話・放送情報TOKYO MX:1/6(月) 23:30〜BS11:1/6(月) 24:00〜AT-X:1/8(水) 21:30〜dアニメストア:1/1(水) 23:30〜(第2話以降は月曜23:30〜)ABEMA:1/1(水) 23:30〜(第2話以降は月曜23:30〜)他配信:1/13(月) 23:30以降順次・作品情報・スタッフ原作:村光、ベニガシラ監督:福田道生副監督:金承徳シリーズ構成:福田裕子キャラクターデザイン:西畑あゆみサブキャラクターデザイン:川島尚、本多恵美、満若たかよ、早川麻美総作画監督:西畑あゆみ、川島尚プロップデザイン:デジタルノイズ色彩設計:のぼりはるこ美術監督:内藤健背景:スタジオちゅーりっぷ3DCG監督:小川耕平3DCG制作:Marco撮影監督:口羽毅撮影:Assez Finaud Fabric.編集:後藤正浩音楽:和田貴史音楽制作:ポニーキャニオン音響監督:阿部信行音響効果:鈴木潤一朗アニメーション制作:GEEKTOYS × CompTownコピーライト表記:©村光・ベニガシラ・オーバーラップ/サラリーマン四天王製作委員会・キャストウチムラデンノスケ:小野友樹ウルマンダー:小原好美魔王:大塚明夫シルフィード:星野貴紀ゲーノーム:稗田寧々オルル:森永千才ネイア:津久井彩文主要公式SNS:@salaryman_big4ハッシュタグ:#サラリーマン四天王OP:清野研太朗「異世界協奏曲」ED:otonari「ツヨガールフレンド」TVアニメ『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』PV第2弾|2025年1月より放送開始!◆天久鷹央の推理カルテ・放送情報TOKYO MX:1/1(水) 24:00〜(初回1時間放送・第2回以降は24:30〜)とちぎテレビ::1/1(水) 24:00〜(初回1時間放送・第2回以降は24:30〜)群馬テレビ:1/1(水) 24:00〜(初回1時間放送・第2回以降は24:30〜)BS11:1/1(水) 24:00〜(初回1時間放送・第2回以降は24:30〜)中京テレビ:1/5(日) 26:46〜(初回1時間放送・第2回以降は26:42〜)読売テレビ:1/6(月) 25:59〜(初回1時間放送)琉球朝日放送:1/6(月) 24:30〜(初回1時間放送・第2回以降は25:05〜)アニマックス:1/25(土) 18:30〜配信:1/1(水) 24:00以降順次・作品情報・スタッフ原作・脚本:知念実希人キャラクター原案:いとうのいぢ監督:いわたかずやシリーズ構成・脚本:杉澤悟脚本:柿原優子キャラクターデザイン:高品有桂サブキャラクターデザイン:宮澤努、ヒラタリョウ、みき尾プロップデザイン:秋篠日和美術設定:SAKO美術監督:李書九色彩設計:横井未加CGラインディレクター:濱村敏郎(ワイヤード)撮影監督:大出高士(project No.9)編集:渡邉千波(グラフィニカ)音楽:fox capture plan音響監督:濱野高年音響効果:和田俊也(スワラ・プロ)音響制作:マジックカプセル医療監修:原田知幸アニメーション制作:project No.9コピーライト表記:©知念実希人・いとうのいぢ/ストレートエッジ・天久鷹央の推理カルテ製作委員会・キャスト天久鷹央:佐倉綾音小鳥遊優:小野賢章鴻ノ池舞:石見舞菜香天久真鶴:水樹奈々天久大鷲:立木文彦成瀬隆哉:諏訪部順一桜井公康:平田広明墨田淳子:沢城みゆき主要公式SNS:@Ameku_offハッシュタグ:#天久鷹央の推理カルテ #アニメあめくOP:Aimer「SCOPE」ED:ゴスペラーズ「will be fine feat. Anly」TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」第2弾PV|2025年1月1日(水)24時より各局にて放送・配信開始◆グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION・放送情報TOKYO MX:1/1(水) 25:30〜(第2話以降は24:00〜)BS日テレ:1/1(水) 25:30〜(第2話以降は24:00〜)サンテレビ:1/5(日) 23:30〜テレビ愛知:1/7(火) 25:30〜静岡放送:1/7(火) 26:00〜北海道テレビ:1/7(火) 26:35〜配信:順次・作品情報原作はPCゲーム「グリザイア」シリーズ。・スタッフ原作:フロントウイング監督:村山公輔キャラクターデザイン・総作画監督:渡辺明夫音楽:藤間仁(Elements Garden)、竹田祐介(Elements Garden)、松本文紀アニメーション制作:バイブリーアニメーションスタジオプロデュース:フロントウイング/WOWMAXコピーライト表記:©Frontwing/Project GPT・キャストレナ(深見玲奈):内田真礼トーカ(獅子ヶ谷桐花):佐倉綾音クリス(鯨瀬・クリスティナ・桜子):名塚佳織ムラサキ(狗駒邑沙季):種敦美マキ(井ノ原真紀):南條愛乃グミ(九真城恵):三森すずこ有坂秋桜里:井澤美香子ハルト(蒼井春人):代永翼主要公式SNS:@grisaia_fwハッシュタグ:#グリザイアPTOP:上杉真央「ゼロ・イグニッション」ED:南條愛乃「ダンデライオン」【PV】2025年1月放送開始TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』◆クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。・放送情報TOKYO MX:1/3(金) 23:30〜とちぎテレビ:1/3(金) 23:30〜群馬テレビ:1/3(金) 23:30〜BS11:1/3(金) 23:30〜MBS:1/4(土) 26:08〜テレビ愛知:1/7(日) 26:05〜・作品情報・スタッフ原作:天乃聖樹原作イラスト:成海七海キャラクター原案:成海七海、もすこんぶ監督:大嶋博之シリーズ構成:盒粁玉キャラクターデザイン:田津奈々子サブキャラクターデザイン:小関雅総作画監督:田津奈々子、小関雅、Song Hyeon-juメインプロップデザイン:コレサワシゲユキ(デジタルノイズ)、灯夢(デジタルノイズ)、坂井ユウスケ(デジタルノイズ)料理作画監督:鈴木輪流郎美術設定:小高みちる(デジタルノイズ)美術監督:小保方良輔色彩設計:鈴木ようこ撮影監督:松向寿(STAR Laboratories)編集:武宮むつみ音響監督:大寺文彦音楽:桶狭間ありさプロデュース:EGG FIRMアニメーション制作プロデューサー:富岡哲也アニメーション制作:Studio五組×AXsiZコピーライト表記:©天乃聖樹・KADOKAWA/クラ婚製作委員会・キャスト北条才人:坂田将吾桜森朱音:矢野妃菜喜石倉陽鞠:鈴代紗弓北条糸青:稗田寧々北条天竜:大塚芳忠桜森千代:平野文北条留衣:結川あさき主要公式SNS:@kurakon_Xハッシュタグ:#クラコンOP:=LOVE「恋人以上,好き未満」ED:桜森朱音(CV.矢野妃菜喜)「スキキライも追い越して」TVアニメ「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」第2弾PV|2025年1月3日(金)23時30分より放送開始!◆BanG Dream! Ave Mujica・放送情報TOKYO MX:1/2(木) 23:00〜BS日テレ:1/2(木)〜サンテレビ:1/2(木)〜テレビ愛知:1/2(木)〜北海道テレビ:1/2(木)〜静岡放送:1/2(木)〜広島テレビ:1/2(木)〜テレビせとうち:1/2(木)〜熊本朝日放送:1/2(木)〜・作品情報「BanG Dream!」プロジェクトのTVアニメ新シリーズ。「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」に登場した豊川祥子が「CRYCHIC」解散後に結成したバンド「Ave Mujica」の物語が描かれる。・スタッフ原作:ブシロード監督:柿本広大シリーズ構成:綾奈ゆにこ脚本:綾奈ゆにこ、後藤みどり、小川ひとみ、和場明子、晴日たにキャラクター原案:ひと和、植田和幸キャラクターデザイン:信澤収、もちぷよアニメーションキャラクターデザイン:茶之原拓也、八森優香、Shin JosephCGスーパーバイザー:奥川尚弥モデリングディレクター:武内泰久、寺林寛リギングディレクター:矢代奈津子、柏木亨色彩設計:北川順子、石橋名結、松下由佳撮影監督:奥村大輔美術監督:山根左帆、対馬里紗美術設定:成田偉保編集:日盻虍音響監督:柿本広大音楽:藤田淳平(Elements Garden)、藤間仁(Elements Garden)音楽制作:ブシロードミュージックアニメーションプロデューサー:松浦裕暁、保住昇汰アニメーション制作:サンジゲン製作:BanG Dream! Project、ブシロード、TOKYO MX、グッドスマイルカンパニー、ホリプロインターナショナル、ウルトラスーパーピクチャーズコピーライト表記:©BanG Dream! Project・キャスト三角初華/ドロリス:佐々木李子若葉睦/モーティス:渡瀬結月八幡海鈴/ティモリス:岡田夢以祐天寺にゃむ/アモーリス:米澤茜豊川祥子/オブリビオニス:高尾奏音主要公式SNS:@BDP_AveMujicaハッシュタグ:#バンドリ #AveMujicaOP:Ave Mujica「KiLLKiSS」TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」本PV◆もめんたりー・リリィ・放送情報TOKYO MX:1/2(木) 23:30〜(第2話以降は24:00〜)BS朝日:1/3(金) 23:00〜AT-X:1/5(日) 21:30〜関西テレビ:1/5(日) 26:29〜U-NEXT:1/2(木) 24:00〜アニメタイムズ:1/4(土) 24:00〜他配信:1/5(日) 27:00以降順次・作品情報・スタッフ原案:GoHands原作:GoHands×松竹総監督・キャラクターデザイン:鈴木信吾コンセプトデザイナー:岸田隆宏監督:工藤進、横峯克昌脚本:八薙玉造メカデザイン:大久保宏総作画監督:谷圭司、古田誠メインアニメーター:内田孝行、大久保宏音響制作:グロービジョン音響監督:中島えんじ、村松久進音楽制作:FABTONE音楽:Ryosuke Kojima音楽プロデューサー:寿福知之アニメーション制作:GoHands製作:もめんたりー・リリィ製作委員会コピーライト表記:©GoHands/松竹・もめんたりー・リリィ製作委員会・キャスト河津ゆり:阿部菜摘子高台寺えりか:桜木つぐみ薄墨ひなげし:若山詩音霞れんげ:村上まなつ吉野さざんか:久野美咲咲耶あやめ:島袋美由利主要公式SNS:@MML_animePRハッシュタグ:#もめリリ #もめんたりーリリィOP:花冷え。「おいしいサバイバー」TVアニメ「もめんたりー・リリィ」メインPV第1弾【2025年1月より放送予定】GoHands New Animation Project◆ニートくノ一となぜか同棲はじめました・放送情報TOKYO MX:1/4(土) 25:30〜BS11:1/4(土) 25:30〜サンテレビ:1/4(土) 25:30〜KBS京都:1/4(土) 25:30〜AT-X:1/6(月) 23:30〜dアニメストア:1/4(土) 24:00〜U-NEXT:1/4(土) 25:30〜アニメ放題:1/4(土) 25:30〜・作品情報・スタッフ原作:小龍、八木戸マト監督:斎藤久シリーズ構成:あおしまたかしキャラクターデザイン:鈴木政彦プロップデザイン:岩田竜治色彩設計:日比智恵子美術設定:益田健太美術監督:西山勇撮影監督:金武慎也、今泉秀樹編集:増永純一音響監督:吉田光平音楽:CMJKアニメーション制作:Quadコピーライト表記:©小龍・八木戸マト/ニートくノ一パートナーズ・キャスト出浦白津莉:矢野妃菜喜安海政:石毛翔弥百地彩夢:ファイルーズあい和泉緋那:会沢紗弥夏見叶愛:木野日菜中山透:野上翔朝倉陽葵:村上まなつ葉月沙耶:堀江由衣ナレーション:千葉繁主要公式SNS:@neet_kunoichiハッシュタグ:#ニートくノ一OP:REAL AKIBA BOYZ loves中川翔子「Neet In Jam🍓」ED:出浦白津莉(CV.矢野妃菜喜)「にーとぴあ。」TVアニメ「ニートくノ一となぜか同棲はじめました」メインPV | 1月4日(土)より放送開始◆沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる・放送情報TOKYO MX:1/4(土) 25:00〜BS11:1/4(土) 25:00〜沖縄テレビ:1/5(日) 12:00〜琉球放送:1/8(水) 25:49〜とちぎテレビ:1/9(木) 23:00〜琉球朝日放送:1/9(木) 25:20〜AT-X:1/12(日) 22:30〜ABEMA:1/4(土) 25:00〜dアニメストア:1/4(土) 25:00〜他配信:1/7(火) 24:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:空えぐみ総監督:板垣伸監督:田辺慎吾シリーズ構成:田辺慎吾、板垣伸キャラクターデザイン:吉田智裕音響制作:スタジオマウス音楽:石川智久、片山義美、金城綾乃音楽制作:キングレコードしまくとぅば(沖縄語)指導:譜久村帆高アニメーション制作:ミルパンセコピーライト表記:©空えぐみ・新潮社/「沖ツラ」製作委員会・キャスト中村照秋:大塚剛央喜屋武飛夏:鬼頭明里比嘉夏菜:ファイルーズあい安慶名八重:下地紫野上間天介:仲村宗悟下地勲:熊谷健太郎比嘉鉄:金城大和比嘉すず:島袋美由利比嘉なおや:紡木吏佐喜屋武幸子:儀武ゆう子沖メモシーサー:小桜エツコナレーション:新垣樽助主要公式SNS:@okitsuraハッシュタグ:#沖ツラOP:HY「大大大好き」TVアニメ「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」PV第3弾◆メダリスト・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:1/4(土) 25:30〜(「NUMAnimation」枠)CSテレ朝チャンネル1:1/5(日) 21:00〜BS朝日:1/6(月) 23:24〜ディズニープラス「スター」:1/4(土) 26:00〜他配信:1/9(木) 26:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:つるまいかだ監督:山本靖貴シリーズ構成・脚本:花田十輝キャラクターデザイン:亀山千夏総作画監督:亀山千夏、伊藤陽祐フィギュアスケート振付:鈴木明子フィギュアスケート監督・3DCGディレクター:こうじ3DCGビジュアルディレクター:戸田貴之3DCGアニメーションスーパーバイザー:堀正太郎3DCGプロデューサー:飯島哲色彩設計:山上愛子美術監督:中尾陽子美術設定:比留間崇、小野寺里恵撮影監督:米屋真一編集:長坂智樹音楽:林ゆうき音響監督:今泉雄一音響効果:小山健二アニメーションプロデューサー:神戸幸輝アニメーション制作:ENGIコピーライト表記:©つるまいかだ・講談社/メダリスト製作委員会・キャスト結束いのり:春瀬なつみ明浦路司:大塚剛央狼嵜光:市ノ瀬加那夜鷹純:内田雄馬鴗鳥理凰:小市眞琴三家田涼佳:木野日菜那智鞠緒:戸田めぐみ大和絵馬:小岩井ことり蛇崩遊大:三宅貴大主要公式SNS:@medalist_PRハッシュタグ:#メダリスト #medalistOP:米津玄師「BOW AND ARROW」ED:ねぐせ。「アタシのドレス」TVアニメ『メダリスト』メインPV|OP主題歌:米津玄師「BOW AND ARROW」◆妃教育から逃げたい私・放送情報TOKYO MX:1/5(日) 22:00〜AT-X:1/7(火) 20:30〜BSフジ:1/8(水) 24:30〜配信:順次・作品情報・スタッフ原作:沢野いずみキャラクター原案:菅田うり、夢咲ミル監督・キャラクターデザイン:田頭しのぶシリーズ構成:金巻ともこ美術監督:川上美穂美術設定:佐南友理色彩設計:田中美穂撮影監督:山脇奈々実編集:小野寺桂子音響監督:郷田ほづみ音楽:林ゆうき、近谷直之音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:EMTスクエアードコピーライト表記:©沢野いずみ・主婦と生活社/妃教育から逃げたい製作委員会・キャストレティシア:白石晴香クラーク:福山潤ナディル:羽多野渉ブリアナ:斉藤佑圭主要公式SNS:@kisakikyouikuハッシュタグ:#妃教育OP:福山潤「君としか恋しない」ED:DIALOGUE+「アリバイなカーテシー」「妃教育から逃げたい私」メインPV | 2025年1月5日より放送開始!◆全修。・放送情報テレ東系列6局ネット:1/5(日) 23:45〜AT-X:1/8(水) 23:30〜BSテレ東:1/10(金) 24:59〜Amazon Prime Video:1/5(日) 23:45〜他配信:1/6(月) 23:45以降順次・作品情報・スタッフ原作:山みつえ、うえのきみこ、MAPPA監督:山みつえ脚本:うえのきみこキャラクター原案・世界観設定:辻野芳輝キャラクターデザイン・総作画監督:石川佳代子総作画監督:高原修司、早川加寿子、住本悦子副監督:野呂純恵美術監督:嶋田昭夫色彩設計:末永絢子撮影監督:藤田健太編集:武宮むつみ音楽:橋本由香利音響制作:dugoutキャスティングマネージャー:谷村誠(サウンド・ウィング)アニメーションプロデューサー:小川崇博制作:MAPPAコピーライト表記:©全修。/MAPPA・キャスト広瀬ナツ子:永瀬アンナルーク・ブレイブハート:浦和希ユニオ:釘宮理恵メメルン:鈴木みのりQJ:陶山章央ジャスティス:朴璐美デステニー・ハートウォーミング:石見舞菜香主要公式SNS:@zenshu_animeハッシュタグ:#全修 #ZENSHUOP:BAND-MAID「Zen」ED:Sou「ただ、君のままで」TVアニメ『全修。』メインPV / “ZENSHU” Main Trailer◆闇芝居 十四期・放送情報テレビ東京:1/5(日) 26:50〜・作品情報2013年から断続的に放送されている、都市伝説をモチーフにしたショートアニメシリーズの第14弾。・スタッフプロデューサー:山川典夫、岩拓矢、船田晃演出:船田晃脚本:熊本浩武、佐々木充郭、吉川兆二、青木砂織作画:竹谷和真、jimmy、今野直樹、あ可よろし、日暮桃花、海老原優、にしやまひろし&りえ、岡田真、山川典夫絵コンテ:武藤聖馬、吉川兆二、竹谷和真、今野直樹制作協力:ILCASHIPS LEON STUDIO制作:ILCA製作:「闇芝居」製作委員会コピーライト表記:©「闇芝居」製作委員会2024・キャスト津田寛治清水優ぽんず山口貴也星野勇太吉田晴雄大石ともこ白石るり小泉よう(雨模様のソラリス)桃ノ井理子(さよならステイチューン)宮白桃子◆魔法使いの約束・放送情報TOKYO MX:1/6(月) 22:00〜BS-TBS:1/7(火) 23:30〜MBS:1/7(日) 27:30〜DMM TV:1/6(月) 22:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:coly監督:龍輪直征シリーズ構成・脚本:樋口七海キャラクターデザイン・総作監:長友望己色彩設計:橋上あきら美術監督:春日美波(KUSANAGI)撮影監督:山越康司編集:長谷川舞(エディッツ)音響監督:田中亮音響制作:東北新社音楽:片山修志(Team-MAX)音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:ライデンフィルム製作幹事:coly、松竹製作:アニメまほやく製作委員会コピーライト表記:©coly/アニメまほやく製作委員会・キャストアーサー:田丸篤志オズ:近藤隆カイン:神原大地リケ:永野由祐ミスラ:高橋広樹スノウ:鈴木千尋ホワイト:寺島拓篤オーエン:浅沼晋太郎ブラッドリー:日野聡シノ:岡本信彦ファウスト:伊東健人ヒースクリフ:河本啓佑ネロ:杉山紀彰ムル:仲村水希シャイロック:立花慎之介クロエ:天滉平ラスティカ:三浦勝之ルチル:土岐隼一フィガロ:森川智之レノックス:帆世雄一ミチル:村瀬歩真木晶:花守ゆみり主要公式SNS:@mahoyaku_animeハッシュタグ:#アニメまほやくOP:Mili「Year N」ED:LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島信長)「僕らは愛に恋して生きる」TVアニメ『魔法使いの約束』《『まほやく』ガイドムービー》◆わたしの幸せな結婚 第2期・放送情報TOKYO MX:1/6(月) 22:30〜BS11:1/6(月) 23:00〜KBS京都:1/6(月) 24:00〜サンテレビ:1/6(月) 24:00〜テレビ愛知:1/6(月) 25:30〜AT-X:1/7(火) 21:30〜配信:順次・作品情報・スタッフ原作:顎木あくみ原作イラスト:月岡月穂監督:久保田雄大、小島正幸シリーズ構成:佐藤亜美脚本:佐藤亜美、羽柴実里、石井風花、豊田百香キャラクターデザイン:安田祥子サブキャラクターデザイン:伊藤晋之プロップ設定:ヒラタリョウ、みき尾、高倉武史美術設定:菱沼由典、曽野由大色彩設計:岡松杏奈美術監督:片野坂恵美(インスパイアード)美術監修:増山修(インスパイアード)撮影監督:江間常高(T2スタジオ)3DCG監督:越田祐史(スタジオポメロ)着物デザイン:HALKA2Dアーティスト:hydekick編集:黒澤雅之PV制作:餅米おもち音楽:Evan Call音楽プロデューサー・ディレクター:池田貴博音楽制作:ミラクル・バス音楽制作協力:キネマシトラス、KADOKAWA音響監督:小泉紀介音響制作:グロービジョン脚本開発協力:森本浩二アニメーション制作:キネマシトラス製作:「わたしの幸せな結婚」製作委員会コピーライト表記:©顎木あくみ・月岡月穂/KADOKAWA/「わたしの幸せな結婚」製作委員会・キャスト斎森美世:上田麗奈久堂清霞:石川界人薄刃新:木村良平五道佳斗:下野紘久堂正清:置鮎龍太郎久堂芙由:井上喜久子堯人:石田彰甘水直:内田夕夜主要公式SNS:@watashino_infoハッシュタグ:#わたしの幸せな結婚 #わた婚アニメOP:りりあ。「幸せな約束。」ED:伊東歌詞太郎「月影おくり」アニメ「わたしの幸せな結婚」第2期 ティザーPV|2025年1月よりTVアニメ放送開始!◆この会社に好きな人がいます・放送情報TOKYO MX:1/6(月) 23:00〜サンテレビ:1/6(月) 23:30〜BSフジ:1/7(火) 24:00〜テレビ北海道:1/7(火) 26:05〜AT-X:1/8(水) 21:00〜Lemino:1/6(月) 24:00〜アニメタイムズ:1/6(月) 24:00〜他配信:1/12(日) 12:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:榎本あかまる監督:武市直子シリーズ構成:横谷昌宏キャラクターデザイン:大沢美奈プロップデザイン:小澤円美術設定:高橋麻穂美術監督:中村典史、ほそい色彩設計:吉田小百合3Dディレクター:林昭夫2Dワークス:ゆめ太カンパニー撮影監督:酒井花菜オフライン編集:牧信公音響監督:土屋雅紀音楽:IM.Labアニメーション制作:BLADE製作:「この会社に好きな人がいます」製作委員会コピーライト表記:© 榎本あかまる・講談社/「この会社に好きな人がいます」製作委員会・キャスト立石真直:山下誠一郎三ツ谷結衣:宮本侑芽早川静乃:伊藤静染井恵介:土田玲央森園まりあ:大地葉宇藤千春:和多田美咲佐倉ゆき子:徳井青空三田逸郎:利根健太朗鈴木誠也:小野賢章切林宏海:三木眞一郎主要公式SNS:@kaishani_sukiハッシュタグ:#この好きOP:ポルカドットスティングレイ「あのね、」ED:pachae「ふたりじめ」TVアニメ「この会社に好きな人がいます」PV第二弾|2025年1月6日より放送開始!◆黒岩メダカに私の可愛いが通じない・放送情報テレ東系列6局ネット:1/6(月) 24:00〜dアニメストア:1/6(月) 24:30〜U-NEXT:1/6(月) 24:30〜DMM TV:1/6(月) 24:30〜アニメ放題:1/6(月) 24:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:久世蘭監督:奥村よしあきシリーズ構成・脚本:筆安一幸キャラクターデザイン:渡辺まゆみ音楽:立山秋航音響監督:小沼則義色彩設計:山上愛子撮影監督:西村徹也(スタジオ エル)美術監督:三宅昌和アニメーション制作:SynergySPコピーライト表記:©久世蘭・講談社/「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」製作委員会・キャスト黒岩メダカ:岩崎諒太川井モナ:芹澤優湘南旭:雨宮天春野つぼみ:花澤香菜難波朋:矢野妃菜喜白浜美波:前田佳織里主要公式SNS:@monaxmedakaハッシュタグ:#黒岩メダカに私の可愛いが通じない #メダかわOP:いろはにほへっと あやふぶみ「雨トキメキ恋模様」ED:前田佳織里「キュンアピ」TVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』本PV|2025年1月6日(月)24:00よりテレ東系列にて放送開始!◆没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた・放送情報テレ東:1/6(月) 25:30〜AT-X:1/7(火) 20:00〜BSフジ:1/9(木) 24:30〜U-NEXT:1/6(月) 25:30〜(第2話以降は26:00〜)アニメ放題:1/6(月) 25:30〜(第2話以降は26:00〜)他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:三木なずな原作イラスト:かぼちゃ漫画:秋咲りお監督:石倉賢一シリーズ構成:盒粁玉キャラクターデザイン・総作画監督:大塚美登理美術監督:片野坂悟一撮影監督:小西庸平色彩設計:佐野ひとみ編集:大岩根力斗音響監督:亀山俊樹音響効果:中野勝博音響制作:TOブックス音楽:桶狭間ありさ音楽制作:キングレコードアニメーション制作:スタジオディーン×マーヴィージャックコピーライト表記:© 三木なずな・TOブックス/没落貴族製作委員会・キャストリアム:村瀬歩ラードーン:杉田智和アスナ:戸松遥ジョディ:早見沙織スカーレット:伊藤静ブルーノ:広瀬裕也アルブレビト:木島隆一レイモンド:子安武人謎の少女:釘宮理恵主要公式SNS:@botsuraku_prハッシュタグ:#没落貴族OP:saji「Wonderlust!!」TVアニメ「没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた」PV第1弾◆外れスキル《木の実マスター》 〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜・放送情報TOKYO MX:1/7(火) 23:30〜BSフジ:1/7(火) 24:30〜MBS:1/7(火) 27:00〜ABEMA:【独占】・作品情報・スタッフ原作:松琴エア、はにゅうキャラクター原案:イセ川ヤスタカ監督:木村隆一シリーズ構成:市川十億衛門キャラクターデザイン:宮谷里沙、大滝那佳美術監督:平良亜梨沙美術設定:外谷恵美美術ボード:小川友佳子プロップデザイン:宍戸久美子モンスターデザイン:菊永智英色彩設計:斉藤麻記撮影監督:何文馨編集:石井亜美音楽:Selin音響監督:田中亮アニメーション制作:旭プロダクションコピーライト表記:©松琴エア・はにゅう・講談社/外れスキル《木の実マスター》製作委員会・キャストライト:永塚拓馬レーナ:Lynnアイラ:三川華月モニカ:集貝はなドラテナ:関根明良聖女:大原さやか花帽子:加隈亜衣虎髭:宝亀克寿墓守:子安武人主要公式SNS:@kinomimaster_PRハッシュタグ:#木の実マスターOP:アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ×雪花ラミィ「ブレイブリーダンス」TVアニメ『外れスキル《木の実マスター》 〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について〜』第1弾PV|2025年1月7日放送開始◆Unnamed Memory Act.2・放送情報AT-X:1/7(火) 23:30〜TOKYO MX:1/7(火) 24:30〜BS11:1/7(火) 24:30〜MBS:1/7(火) 26:30〜dアニメストア:1/7(火) 24:00〜他配信:1/12(日) 24:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:古宮九時原作イラスト:chibi監督:三浦和也シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:能海知佳美術監督・美術設定:河合良介色彩設計:西詠仔撮影監督:林コージローオフライン編集:小口理菜音響監督:今泉雄一音響効果:長谷川卓也音楽:松田彬人音楽制作:ハートカンパニーアニメーション制作:ENGIコピーライト表記:©2022 古宮九時/KADOKAWA/Project Unnamed Memory・キャストオスカー:中島ヨシキティナーシャ:種敦美ラザル:梅田修一朗アルス:佐藤拓也ナーク:森永千才トラヴィス:福山潤オーレリア:清水理沙ラヴィニア:園崎未恵ヴァルト:梶裕貴ミラリス:楠木ともり主要公式SNS:@Project_UMハッシュタグ:#UnnamedMemory #アンメモOP:TRUE「Unsung ballad」ED:Arika「inclusion」TVアニメ『Unnamed Memory』Act.2 メインPV【2025年1月放送開始】◆花は咲く、修羅の如く・放送情報日本テレビ:1/7(日) 25:35〜(第2話以降は25:29〜)BS日テレ:1/8(月) 23:30〜チバテレ:1/8(月) 23:30〜テレ玉:1/8(月) 23:30〜tvk:1/8(月) 23:30〜サンテレビ:1/8(月) 24:00〜KBS京都:1/8(月) 24:00〜AT-X:1/9(火) 23:30〜・作品情報・スタッフ原作:武田綾乃、むっしゅ監督:宇和野歩シリーズ構成:筆安一幸キャラクターデザイン:相音光総作画監督:相音光、嶋田聡史美術監督:山口忍、白井加奈子色彩設計:中野尚美プロップデザイン:反田誠二撮影監督:棚田耕平編集:齋藤朱里音響監督:濱野高年音楽:横山克アニメーション制作:スタジオバインドコピーライト表記:©武田綾乃・むっしゅ/集英社・すももが丘高校放送部・キャスト春山花奈:藤寺美徳薄頼瑞希:島袋美由利夏江杏:和泉風花冬賀萩大:千葉翔也秋山松雪:山下誠一郎整井良子:安野希世乃箱山瀬太郎:坂泰斗吉祥寺博美:遊佐浩二西園寺修羅:日笠陽子主要公式SNS:@hanashura_PRハッシュタグ:#花修羅OP:SHISHAMO「自分革命」ED:さとう。「朗朗」TVアニメ「花は咲く、修羅の如く」メインPV | 2025年1月7日(火)より放送開始◆誰ソ彼ホテル・放送情報TOKYO MX:1/8(水) 22:30〜BS日テレ:1/8(水) 23:00〜サンテレビ:1/8(水) 23:30〜AT-X:1/9(木) 22:30〜・作品情報・スタッフ原作:ベノマ玲、SEEC監督:紅水康介キャラクターデザイン・衣装デザイン:針場裕子総作画監督:針場裕子、原田峰文、薮田裕希、上原史也プロップデザイン:大谷道子、足立裕貴、和田清美、芳村尚慶美術設定:盒極稱美術監督:Scott MacDonald色彩設計:梅崎ひろこ2Dワークス:大西景子、佐藤真美子3D制作協力:カプセル撮影監督:加納篤編集:柳圭介音響監督:濱野高年音楽:辻陽、sugarbeans音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:ピー・アール・エーコピーライト表記:©SEEC Inc. ©SEEC/誰ソ彼ホテル製作委員会・キャスト塚原音子:桃河りか阿鳥遥斗:酒井広大大外聖生:白井悠介支配人:山本兼平ルリ:長野佑紀瑪瑙:笹本菜津枝切子:鳴海崇志主要公式SNS:@TKH__Aハッシュタグ:#タソホテアニメ #誰ソ彼ホテルOP:吉澤嘉代子「たそかれ」ED:りぶ「Twilight」TVアニメ【誰ソ彼ホテル】本PV 第2弾 エンディング主題歌公開! | 2025年1月8日より放送開始◆マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜・放送情報テレ東:1/8(水) 24:00〜テレビ大阪:1/8(水) 25:35〜BS日テレ:1/9(木) 23:00〜AT-X:1/9(木) 22:00〜ABEMA:1/8(水) 24:30〜dアニメストア:1/8(水) 24:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:鏑木カヅキキャラクター原案:転原作企画:フロンティアワークス監督:古賀一臣シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:野口孝行魔法監修:小澤和則メインアニメーター:戸倉紀元、中澤勇一、渡邉徳色彩設計:桂木今里美術監督:荒井和浩撮影監督:近藤慎与編集:松原理恵音響監督:盞一音響効果:稲田祐介音響制作:HALF H・P STUDIO音楽:吉川慶、橋口佳奈音楽制作:トイズファクトリーアニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:©鏑木カヅキ/MFブックス/マジック・メイカー製作委員会・キャストシオン:潘めぐみマリー:加隈亜衣ローズ:雨宮天ラフィーナ:芹澤優ブリジット:古賀葵コール:宮瀬尚也ガウェイン:宮本充エマ:豊口めぐみグラスト:赤坂柾之主要公式SNS:@magicmakeranimeハッシュタグ:#マジックメイカーOP:XIIX「煌めき」ED:ハンブレッダーズ「夜明けの歌」TVアニメ『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』メインPV第2弾【2025年1月8日(水)より放送開始!】◆ハニーレモンソーダ・放送情報フジテレビ:1/8(水) 24:55〜(「+Ultra」枠)ほかFOD:1/8(水) 24:55〜他配信:1/9(木) 24:55以降順次・作品情報・スタッフ原作:村田真優監督:錦織博シリーズ構成:和場明子キャラクターデザイン:田中愛美3DCGディレクター:春日俊介美術監督:板谷諒子色彩設計:岩本彩加撮影監督:八木祐理奈編集:西山茂音響監督:大寺文彦音楽:小瀬村晶アニメーション制作:J.C.STAFF企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMSコピーライト表記:©村田真優/集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会・キャスト石森羽花:市ノ瀬加那三浦界:矢野奨吾菅野芹奈:高橋李依遠藤あゆみ:根本京里高嶺友哉:土岐隼一瀬戸悟:八代拓主要公式SNS:@honeylemon_anハッシュタグ:#ハニレモアニメOP:&TEAM「Magic Hour」ED:&TEAM「Wonderful World」TVアニメ『ハニーレモンソーダ』第2弾PV│25年1月8日放送開始!│青春ラブストーリーの金字塔│Honey Lemon Soda│OFFICIAL TRAILER 2◆RINGING FATE・放送情報フジテレビ:1/8(水) 25:25〜(「B8station」枠)BSフジ:1/10(金) 24:30〜(「アニメギルド」枠)・作品情報・スタッフ原作・監督:Haolin(リ・ハオリン)キャラクターデザイン:HAKURO音楽:林ゆうきアニメーション制作:MOJO、元気蛙アニメーション製作:bilibiliコピーライト表記:©bilibili/BeDream・キャスト要:花澤香菜サブロー:梅原裕一郎主要公式SNS:@b8station/ハッシュタグ:#リンギングフェイトTVアニメ『RINGING FATE』ティザーPV【2025年1月8日(水)25:25〜放送開始】◆アラフォー男の異世界通販・放送情報AT-X:1/9(木) 21:00〜TOKYO MX:1/9(木) 22:30〜BS11:1/9(木) 24:30〜カンテレ:1/9(木) 27:10〜(第2話以降は26:55〜)配信:順次・作品情報・スタッフ原作:朝倉一二三、うみハルキャラクター原案:やまかわ監督:夕澄慶英!シリーズ構成:赤星政尚キャラクターデザイン:森口弘之(イーストフィッシュスタジオ)音響監督:田中亮音楽:夢見クジラ音楽制作:AniToneアニメーション制作:イーストフィッシュスタジオコピーライト表記:©朝倉一二三・ツギクル・うみハル/アラフォー通販製作委員会・キャストケンイチ:諏訪部順一プリムラ:本渡楓アネモネ:久野美咲ミャレー:富田美憂ニャメナ:小林ゆう主要公式SNS:@arafotsuhanハッシュタグ:#アラフォー通販OP:亜咲花「GIVE & TAKE」ED:キミのね「あいくらふと」TVアニメ『アラフォー男の異世界通販』 本PV第1弾/2025年1月放送開始!!◆Dr.STONE SCIENCE FUTURE・放送情報TOKYO MX:1/9(木) 22:00〜KBS京都:1/9(木) 22:30〜BS11:1/9(木) 24:00〜サンテレビ:1/9(木) 25:00〜テレビ愛知:1/9(木) 25:30〜アニマックス:1/31(金) 19:00〜配信:1/9(木)以降順次・作品情報「Dr.STONE」のテレビアニメシリーズ4作目で最終シーズン。分割3クールでの放送となる。・スタッフ原作:稲垣理一郎、Boichi監督:松下周平シリーズ構成: 砂山蔵澄キャラクターデザイン:岩佐裕子デザインワークス:水村良男美術設定:青木智由紀美術監督:吉原俊一郎色彩設計:中尾総子撮影監督:小島千幸編集:坂本久美子音響監督:明田川仁音楽:加藤達也、堤博明、YUKI KANESAKAアニメーション制作:トムス・エンタテインメントコピーライト表記:©米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会・キャスト石神千空:小林裕介大木大樹:古川慎小川杠:市ノ瀬加那コハク:沼倉愛美クロム:佐藤元スイカ:高橋花林あさぎりゲン:河西健吾カセキ:麦人獅子王司:中村悠一氷月:石田彰西園寺羽京:小野賢章七海龍水:鈴木崚汰フランソワ:坂本真綾Dr.ゼノ:野島健児スタンリー・スナイダー:遊佐浩二主要公式SNS:@STONE_anime_offハッシュタグ:#DrSTONEOP:ALI「CASANOVA POSSE」ED:BREIMEN「Rolling Stone」アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第1クール《メインPV》 | 2025年1月9日(木)22時より放送開始‼◆悪役令嬢転生おじさん・放送情報MBS・TBS系列全国28局ネット:1/9(木) 24:26〜(「スーパーアニメイズムTURBO」枠)BS日テレ:1/13(月) 24:30〜AT-X:1/10(金) 21:30〜ABEMA:1/9(木) 25:00〜dアニメストア:1/9(木) 25:00〜他配信:1/12(日) 25:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:上山道郎監督:竹内哲也シリーズ構成:入江信吾キャラクターデザイン:松苗はる香モンスターデザイン:宮本雄岐プロップデザイン:ヒラタリョウ美術設定:大原盛仁美術監督:和田千帆色彩設計:のぼりはるこ撮影監督:村山琴実編集:松原理恵音楽:田渕夏海、土田美咲、田中津久美、阿部玲子、澤田佳歩音響監督:亀山俊樹アニメーション制作:亜細亜堂コピーライト表記:©上山道郎・少年画報社/悪役令嬢転生おじさん製作委員会・MBS・キャスト屯田林憲三郎:井上和彦グレイス・オーヴェルヌ:M・A・Oアンナ・ドール:関根明良ヴィルジール・ヴィエルジ:石川界人リシャール・ヴェルソー:梅原裕一郎オーギュスト・リオン:鈴木崚汰ピエール・ジェモー:永塚拓馬ランベール・バランス:山下誠一郎リュカ・ヴィエルジ:古賀葵主要公式SNS:@tensei_ojisanハッシュタグ:#転生おじさんOP:サイダーガール「Choose!!!」TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』第2弾PV|2025年1月9日(木)全国同時放送!◆想星のアクエリオン Myth of Emotions・放送情報TOKYO MX:1/9(木) 24:30〜テレビ愛知:1/9(木) 26:05〜AT-X:1/10(金) 20:30〜BS朝日:1/10(金) 23:30〜tvk:1/10(金) 24:00〜U-NEXT:1/9(木) 24:30〜ABEMA:1/9(木) 24:30〜アニメ放題:1/9(木) 24:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:河森正治、サテライト監督:糸曽賢志シリーズ構成:村井さだゆきスーパーバイザー・アクエリオンデザイン:河森正治キャラクターデザイン:工藤昌史美術監督:根本勇気色彩設計:鈴木依里3DCGディレクター:後藤浩幸撮影監督:山根裕二郎音楽:大間々昂、兼松衆音楽制作:フライングドッグ音響監督:阿部信行音響制作:ダックスプロダクションアニメーション制作:サテライト製作:Project AQUARION MOEコピーライト表記:©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE・キャストオオトリサッコ:花守ゆみりアマハモモヒメ:和氣あず未ツキシロリミヤ:小市眞琴ハタノトシ:豊崎愛生イチキサヨ:小原好美イチキハナ:????サン:七海ひろき宗方響子:安野希世乃猿田一彦:湧津ユウミ主要公式SNS:@AQ_moeハッシュタグ:#aqmoe #アクエリオンTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』本PV|2025年1月TOKYO MXほか放送開始◆どうせ、恋してしまうんだ・放送情報TBS:1/9(木) 25:28〜BS11:1/12(日) 23:30〜・作品情報・スタッフ原作:満井春香監督:山元隼一シリーズ構成:村井雄脚本:村井雄、成尾渚キャラクターデザイン:しいばいおサブキャラクターデザイン:平田雄三、奥山鈴奈プロップデザイン:植田大貴、氏家嘉宏美術監督:里見篤美術設定:妹脊百合子色彩設定:日比智恵子撮影監督:船越雄弦編集:今井剛音楽:井内啓二音楽制作:日音音響監督:えびなやすのりアニメーションプロデューサー:櫻井崇アニメーション制作:颱風グラフィックスコピーライト表記:©満井春香・講談社/アニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」製作委員会・キャスト西野水帆:新福桜羽沢輝月:浦和希柏木深:吉高志音和泉藍:千葉翔也星川周吾:猪股慧士斉藤涼介:上村祐翔倉敷千夏:田所あずさ星川透吾:梅原裕一郎白石真波:名塚佳織主要公式SNS:@koishima_prハッシュタグ:#どうせ恋してしまうんだOP:INI「Make It Count」ED:マルシィ「願いごと」TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2弾PV | 2025年1月9日深夜1時28分〜TBS、BS11ほかにて放送開始◆不遇職【鑑定士】が実は最強だった・放送情報TOKYO MX:1/9(木)〜BS11:1/9(木)〜ABEMA:1/9(木)〜・作品情報・スタッフ原作:茨木野キャラクター原案:ひたきゆう漫画:藤モロホシ監督:大西健太副監督:佐々木達也シリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン:本さゆり美術監督:根岸大輔撮影監督:岡村奈沙音響制作:ビットグルーヴプロモーション音響監督:中谷希美音楽:宝野聡史、中野香梨アニメーション制作:オクルトノボルコピーライト表記:©茨木野・講談社/不遇職鑑定士が実は最強だった製作委員会・キャストアイン:戸谷菊之介ユーリ:遠野ひかるウルスラ:鈴代紗弓ピナ:芹澤優黒姫:津田美波アリス:市ノ瀬加那朱羽:愛美主要公式SNS:@fugu_kanハッシュタグ:#ふぐ鑑 #不遇職 #鑑定士OP:ASTERISM「Crescendo」ED:22/7「ロックは死なない」TVアニメ『不遇職【鑑定士】が実は最強だった』第1弾PV│2025年1月9日放送開始◆日本へようこそエルフさん。・放送情報AT-X:1/10(金) 22:00〜MBS:1/10(金) 25:53〜TBS:1/10(金) 25:53〜CBC:1/10(金) 25:53〜BS11:1/13(月) 23:30〜・作品情報原作はHJノベルス既刊9巻。漫画版が「コミックファイア」連載で既刊9巻。・スタッフ原作:まきしま鈴木キャラクター原案:ヤッペン漫画:青乃下監督:喜多幡徹シリーズ構成・脚本:吉永亜矢キャラクターデザイン・総作画監督:平山円アニメーション制作:ゼロジーコピーライト表記:©まきしま鈴木・ホビージャパン/「日本へようこそエルフさん。」製作委員会・キャスト北瀬一廣/カズヒホ:小林裕介マリー:本渡楓主要公式SNS:@welcome_elfsanハッシュタグ:#日本へようこそエルフさんOP:佐々木李子「Palette Days」ED:樋口楓、叶「Yummy Yummy」TVアニメ『日本へようこそエルフさん。』ティザーPV│TVアニメ化決定◆FARMAGIA・放送情報TOKYO MX:1/10(金) 22:30〜BS11:1/10(金) 23:00〜MBS:1/10(金) 26:53〜ABEMA:1/10(金) 22:30〜Lemino:1/10(金) 22:30〜アニメタイムズ:1/10(金) 22:30〜・作品情報・スタッフ原作:FARMAGIA(マーベラス)キャラクター原案:真島ヒロ総監督:石平信司監督:佐野聡彦シリーズ構成:根元歳三キャラクターデザイン:飯泉俊臣モンスターデザイン:陸田聡志プロップデザイン:きむらひでふみ美術監督:西山正紀色彩設計:川上善美撮影監督:岩崎敦3D監督:秋元央編集:邊見俊夫音響監督:森下広人音響制作:デルファイサウンド音楽:睦月周平アニメーション制作:ブリッジコピーライト表記:©Marvelous Inc./FARMAGIA project・キャストテン:天滉平ルクロ:種敦美レイ:土田玲央アルシェ:佐倉綾音チーカ:水瀬いのりイメロ:下野紘アンザー:佐藤拓也デントロ:千葉繁ナーレス:小松未可子グラーザ:中尾隆聖マナス:内山昂輝コルプス:稲田徹ロレーユ:大原さやかリサーン:日笠陽子ディルクロム:津田健次郎エーダ:手塚ヒロミチビーザ:石狩勇気主要公式SNS:@FARMAGIA_PRハッシュタグ:#ファーマギアOP:ASIAN KUNG-FU GENERATION「ライフ イズ ビューティフル」ED:そこに鳴る「miss-dystopia」TVアニメ『FARMAGIA』第1弾PV| 2025年1月10(金)よりTOKYO MXほかにて放送開始!◆薬屋のひとりごと Season 2・放送情報日本テレビ系列全国30局ネット:1/10(金) 23:40〜(「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠 第2話以降は23:00〜)配信:1/10(金) 24:10以降順次(第2話以降は23:30〜)※連続2クール・作品情報・スタッフ原作:日向夏キャラクター原案:しのとうこ総監督・シリーズ構成:長沼範裕監督:筆坂明規副監督:中川航脚本:柿原優子、千葉美鈴、小川ひとみキャラクターデザイン:中谷友紀子美術監督:眸克己(ARED)色彩設計:相田美里CGIディレクター:永井有撮影監督:鈴木麻予(T2 studio)編集:今井大介音響監督:はたしょう二(サウンドチームドンファン)音楽:神前暁、Kevin Penkin、桶狭間ありさアニメーション制作:TOHO animation STUDIO×OLMコピーライト表記:©日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会・キャスト猫猫:悠木碧壬氏:大塚剛央高順:小西克幸玉葉妃:種敦美梨花妃:石川由依里樹妃:木野日菜小蘭:久野美咲子翠:瀬戸麻沙美ナレーション:島本須美主要公式SNS:@kusuriya_PRハッシュタグ:#薬屋のひとりごとOP:幾田りら「百花繚乱」2025.1.10 23:40 ON AIR『薬屋のひとりごと』第2期本PV/OPテーマ:幾田りら「百花繚乱」◆ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います・放送情報TOKYO MX:1/10(金) 24:00〜とちぎテレビ:1/10(金) 24:00〜群馬テレビ:1/10(金) 24:00〜BS11:1/10(金) 24:00〜ABC:1/11(土) 26:30〜AT-X:1/13(月) 22:00〜テレビ愛知:1/13(月) 26:05〜・作品情報・スタッフ原作:香坂マト原作イラスト:がおう監督:長澤剛シリーズ構成:千葉美鈴キャラクターデザイン:長田好弘、町田真一総作画監督:町田真一、濱口頌平モンスターデザイン:ゆーこープロップデザイン:レコメンデーション2Dデザイン:前田雄一CG監督:冨田裕介CGアニメーション制作:Boundary色彩設計:斉藤明子美術監督:加藤靖忠テクニカルディレクター:佐久間悠也撮影監督:本倉悠介編集:柳圭介音楽:伊藤翼音響監督:小泉紀介制作:CloverWorksアニメーション制作協力:作楽クリエイト製作:イフール労働組合コピーライト表記:©2024 香坂マト/KADOKAWA/イフール労働組合・キャストアリナ・クローバー:高橋李依ジェイド・スクレイド:熊谷健太郎ルルリ・アシュフォード:古賀葵ロウ・ロズブレンダ:安田陸矢ライラ:芹澤優主要公式SNS:@girumasu001ハッシュタグ:#ギルますOP:310「パーフェクトデイ」ED:ナナヲアカリ「明日の私に幸あれ」TVアニメ「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」第2弾PV 【2025年1月10日(金)放送開始!】◆Übel Blatt〜ユーベルブラット〜・放送情報TOKYO MX:1/10(金) 24:30〜BS日テレ:1/11(木) 24:30〜関西テレビ:1/12(金) 25:59〜AT-X:1/13(土) 21:30〜Amazon Prime Video:1/10(金) 25:30〜・作品情報・スタッフ原作:塩野干支郎次監督:直谷たかし副監督:浅見松雄シリーズ構成・脚本:盒粁玉脚本:山田哲弥キャラクターデザイン:立石聖総作画監督:小林利充、小美戸幸代、青野厚司、扇多恵子サブキャラクター・プロップデザイン:扇多恵子モンスターデザイン:関崎高明メカデザイン:枝松聖美術監督:小崎弘貴色彩設計:宮澤利江(ロケットビジョン)撮影監督:兪飛編集:長谷川舞CGディレクター:後藤浩幸、池田裕行音楽:成田旬音響監督:藤本たかひろ音響効果:奥田維城音響制作:ダックスプロダクションアニメーション制作:サテライト×Staple Entertainmentコピーライト表記:©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX・「ユーベルブラット」製作委員会・キャストケインツェル:広瀬裕也ピーピ:立花日菜ヴィド:増田俊樹アルテア:上田瞳アト:華成結主要公式SNS:@ubelblatt_infoハッシュタグ:#ユーベルブラットOP:GARNiDELiA「罪人」ED:立花日菜「Stella」Anime "Ubel Blatt" 2nd Trailer | Exclusively on Prime Video worldwide from January 11, 2025◆聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました・放送情報テレビ東京:1/10(金) 26:23〜・作品情報漫画配信サイト「Renta!」が配信している、漫画にモーションと音声をつけて全編フルボイス&フルカラーにした「アニコミ」作品がテレビ放送される。放送にあたり再構成が行われているが、絵やセリフの吹き出しはそのまま使用される。・スタッフ作画:ミドリ RTC STUDIO漫画原作:よどら文鳥制作:RentAnime監督:葛齋旭也アニメーション制作:かぴこ(株式会社動楽)編集:板橋知佳(株式会社動楽)音響監督:郡司哲也音響制作:グロービジョン株式会社製作:株式会社パピレスコピーライト表記:© PAPYLESS・キャストリーシャ:小岩井ことりラオウハルト:榎木淳弥ダルエスト:松岡禎丞ローエル:遠野ひかるアエル:千春グングエル:近藤浩徳【大人気コミック】アニコミ 聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました ティザーPV【TV放送決定!】◆カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス編・放送情報テレビ愛知・テレ東系列6局ネット:1/11(土) 8:00〜・作品情報カードゲーム「カードファイト!! バンガード」を題材にしたアニメの最新シリーズ。主要公式SNS:@cfvanguard_PRハッシュタグ:#ヴァンガード【PV】TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」◆SAKAMOTO DAYS・放送情報テレ東系列6局ネット:1/11(土) 23:00〜静岡放送:1/11(土) 26:13〜AT-X:1/12(日) 21:00〜BSテレ東:1/12(日) 24:00〜仙台放送:1/13(月) 26:30〜(第2話以降は25:30〜)広島テレビ:1/14(火) 25:59〜(第2話以降は25:29〜)新潟放送:1/14(火) 26:00〜(第2話以降は25:30〜)アニマックス:1/25(土) 20:30〜配信:1/11(土) 23:30以降順次・作品情報・スタッフ原作:鈴木祐斗監督:渡辺正樹シリーズ構成:岸本卓キャラクターデザイン:森山洋美術監督:丸山由紀子色彩設計:笹愛美撮影監督:蔡伯崙編集:肥田文音響監督:明田川仁音楽:林ゆうきアニメーション制作:トムス・エンタテイメントコピーライト表記:©鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会・キャスト坂本太郎:杉田智和朝倉シン:島信長陸少糖:佐倉綾音坂本葵:東山奈央坂本花:木野日菜眞霜平助:鈴木崚汰南雲:花江夏樹神々廻:八代拓大佛:早見沙織主要公式SNS:@SAKAMOTODAYS_PRハッシュタグ:#サカモトデイズ #SAKAMOTODAYSOP:Vaundy「走れSAKAMOTO」TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』メインPV│SAKAMOTO DAYS│OFFICIAL MAIN TRAILER◆ババンババンバンバンパイア・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:1/11(土) 23:30〜(「IMAnimation」枠)BS朝日:1/12(日) 25:00〜CSテレ朝チャンネル1:1/19(日) 21:30〜Netflix:1/12(金)〜【独占】・作品情報・スタッフ原作:奥嶋ひろまさ監督・脚本:川崎逸朗助監督:球野たかひろキャラクターデザイン・総作画監督:番由紀子サブキャラクターデザイン:南方麻奈美総作画監督:増田俊介、清丸悟プロップデザイン:池森絵美、増田俊介、田村亮太色彩設計:吉村智恵美術監修:加藤浩(ととにゃん)美術監督:坂上裕文(ととにゃん)美術設定:加藤浩(ととにゃん)、浅見由一(ととにゃん)撮影監督:小池里恵子(Assez Finaud Fabric.)編集:平木大輔(Assez Finaud Fabric.)2Dデザイン:池内翔3DCGディレクター:海瀬大特効:石原智美音楽:市川淳(Julydex)音響効果:小山恭正音響制作:ビットグルーヴプロモーションアニメーション制作:GAINAコピーライト表記:©奥嶋ひろまさ(秋田書店)/アニメ「バババ」製作委員会・キャスト森蘭丸:浪川大輔立野李仁:小林裕介篠塚葵:風間万裕子篠塚健(フランケン):八代拓坂本梅太郎:小西克幸山羽カオル:関根明良森長可:中村悠一主要公式SNS:@bababa_animeハッシュタグ:#ババンババンバンバンパイア #バババTVアニメ『ババンババンバンバンパイア』第1弾PV│2025年1月放送開始◆UniteUp! -Uni:Birth-・放送情報TOKYO MX:1/11(土) 23:30〜とちぎテレビ:1/11(土) 23:30〜群馬テレビ:1/11(土) 23:30〜BS11:1/11(土) 23:30〜HTB北海道テレビMBS福岡放送メ〜テレ配信:1/11(土) 24:00以降順次・作品情報「UniteUp!」はソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクトで、2021年12月に始動。2023年1月からテレビアニメ第1期が放送され、7月には最終話に合わせてワンマンライブが開催された。・スタッフ監督:牛嶋新一郎副監督:板庇廸シリーズ構成:Teamきずにゃキャラクターデザイン:まじろサブキャラクターデザイン:山名秀和キャラクターデザイン協力:あおいれびん美術設定:友野加世子、乗末美穂、大久保修一美術監督:山梨絵里色彩設計:山口舞撮影監督:姫野めぐみ3DCG:亡霊工房3Dスーパーバイザー:坂本剛一編集:三嶋章紀音楽:林ゆうき、近谷直之制作:CloverWorksコピーライト表記:©Project UniteUp!・キャスト清瀬明良:戸谷菊之介直江万里:山口諒太郎五十鈴川千紘:平井亜門高尾大毅:助川真蔵二条瑛士郎:森蔭晨之介東郷楓雅:坂田隆一郎春賀楽翔:masa桂ほまれ:下前祐貴香椎一澄:馬越琢己若桜潤:坪倉康晴森ノ宮奏太:高本学大月凛:斉藤壮馬辻堂真音:中島ヨシキ主要公式SNS:@project_uniteupハッシュタグ:#UniteUpOP:「Uni:Birth」TVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』 PV第1弾 | 2025年1月11日(土)23:30より放送!◆Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。・放送情報日本テレビ:1/11(土) 24:55〜青森放送:1/11(土) 24:55〜テレビ岩手:1/11(土) 24:55〜山形放送:1/11(土) 24:55〜山梨放送:1/11(土) 24:55〜南海放送:1/11(木) 24:55〜広島テレビ:1/11(土) 25:25〜静岡第一テレビ:1/11(土) 25:50〜四国放送:1/11(木) 25:50〜テレビ宮崎:1/11(土) 25:50〜中京テレビ:1/11(土) 25:55〜西日本放送:1/12(日) 25:25〜福岡放送:1/13(月) 25:59〜長崎国際テレビ:1/14(火) 25:29〜日本海テレビジョン:1/14(火) 26:00〜高知放送:1/15(水) 25:24〜鹿児島讀賣テレビ:1/15(水) 25:34〜札幌テレビ:1/15(水) 25:59〜北日本放送:1/15(水) 25:59〜熊本県民テレビ:1/16(木) 24:59〜テレビ大分:1/16(木) 24:59〜秋田放送:1/16(木) 25:24〜テレビ新潟:1/16(木) 25:29〜テレビ金沢:1/16(木) 25:35〜テレビ信州:1/16(木) 25:44〜山口放送:1/16(木) 25:54〜福井放送:1/17(金) 24:30〜福島中央テレビ:1/17(金) 25:56〜ミヤギテレビ:1/17(金) 25:59〜読売テレビ:1/17(金) 深夜BS日テレ:1/18(土) 24:00〜配信:順次※連続2クール放送・作品情報・スタッフ原作:右薙光介キャラクター原案:すーぱーぞんび監督:小野勝巳シリーズ構成・脚本:筆安一幸キャラクターデザイン:山崎正和モンスターデザイン:菊池晃、原田吉朗コンセプトデザイン:三沢伸総作画監督:山崎正和、高橋晃、原由美子、一居一平アクション作監:菊池晃美術監督:吉田ひとみ色彩設計:ながさか暁撮影監督:千葉洋之編集:武宮むつみ音楽:坂部剛音楽制作:ランティス音響監督:阿部秀平音響効果:小山恭正アニメーション制作:BNPicturesコピーライト表記:©右薙光介・すーぱーぞんび・講談社/クローバープロジェクト・キャストユーク:峯田大夢マリナ:伊南羽桜シルク:川井田夏海レイン:稗田寧々サイモン:中島ヨシキジェミー:M・A・Oバリー:世界(EXILE/FANTASTICS)カミラ:南條愛乃ベンウッド:小山剛志ママル:金元寿子サーガ:日野聡キャメラット君:田村真佑(乃木坂46)主要公式SNS:@Aparidaofficialハッシュタグ:#エパリダOP:零「Enter」ED:田中有紀「Treasure Chest」TVアニメ「Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。」PV【2025年1月11日(土)放送開始】◆魔法つかいプリキュア!!〜MIRAI DAYS〜・放送情報ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット:1/11(土) 26:00〜(「ANiMAZiNG!!!」枠)・作品情報・スタッフ原作:東堂いづみキャラクター原案:宮本絵美子シリーズディレクター:浜名孝行シリーズ構成:村山功キャラクターデザイン:袖山麻美音楽:高木洋アニメーション制作:東映アニメーション、スタジオディーンコピーライト表記:©2025 魔法つかいプリキュア!!〜MIRAI DAYS〜製作委員会・キャストキュアミラクル/朝日奈みらい:高橋李依キュアマジカル/十六夜リコ:堀江由衣キュアフェリーチェ/花見ことは:早見沙織モフルン:齋藤彩夏主要公式SNS:@precure_15thハッシュタグ:#precure #プリキュア #まほプリ2OP:北川理恵「Dokkin◇魔法つかいプリキュア!!Part3〜MIRAI DAYS〜」ED:キュアミラクル(CV:高橋李依)・キュアマジカル(CV:堀江由衣)・キュアフェリーチェ(CV:早見沙織)「キセキラリンク」「魔法つかいプリキュア!!〜MIRAI DAYS〜」予告◆キン肉マン 完璧超人始祖編 Season 2・放送情報CBC・TBS系列全国28局ネット:1/12(日) 23:57〜(第2話以降は23:30〜・「アガルアニメ」枠)BS11:1/17(金) 18:30〜アニマックス:1/25(土) 21:00〜Netflix:1/13(月)〜【独占】・作品情報平和が訪れたはずの世界に襲撃をかけてきた完璧超人軍の強硬派“完璧・無量大数軍(パーフェクト・ラージナンバーズ)”に対して、キン肉マンらは7人の悪魔超人らも加えたチームで団体対抗戦を開催した。主力を欠く正義超人&悪魔超人側は苦戦を強いられ、いよいよ限界か……というところへロビンマスク、ラーメンマン、ブロッケンJr.、ウォーズマンら、正義超人の主力組が姿を現した。鳥取砂丘を舞台に、団体対抗戦第2ラウンドのゴングが鳴る。・スタッフ原作:ゆでたまご監督:さとう陽副監督:曽我準シリーズ構成:深見真アニメーションキャラクターデザイン:丸藤広貴アニメーションスーパーバイザー:横田守アクションスーパーバイザー:大張正己プロップデザイン:岩永悦宣美術デザイン:伊井蔵美術監督:平妨色彩設計:茂木早誉撮影監督:齊藤慶一編集:村上義典音響監督:今泉雄一音楽:高梨康治アニメーションプロデューサー:黒木類アニメーション制作:Production I.Gコピーライト表記:©ゆでたまご/集英社・キン肉マン製作委員会・キャストキン肉マン:宮野真守ミートくん:上坂すみれテリーマン:小野大輔ロビンマスク:小西克幸ウォーズマン:梶裕貴ラーメンマン:関智一ブロッケンJr.:笠間淳バッファローマン:安元洋貴ブラックホール:宮田俊哉スプリングマン:吉野裕行ネメシス:草尾毅グリムリパー:諏訪部順一マーベラス:川原慶久ジャック・チー:松本忍ポーラマン:松山鷹志ターボメン:野島健児クラッシュマン:富岡佑介悪魔将軍:森川智之ネプチューンマン:杉田智和キン肉真弓:神谷明委員長:古川登志夫ノック:石川英郎アナウンサー:太田真一郎主要公式SNS:@kin29man_animeハッシュタグ:#キン肉マン【キン肉マン】Season 2 2025年1月放送決定!◆地縛少年花子くん2・放送情報TBS系列全国28局ネット:1/12(日) 16:30〜・作品情報・スタッフ原作:あいだいろ監督:福井洋平シリーズ構成:中西やすひろキャラクターデザイン:伊藤麻由加怪異デザイン:岩畑剛一プロップデザイン:小山千遥、田澤光太郎背景美術:小倉工房美術監督:小倉宏昌CG監督:梅田拓也色彩設計:多田早希撮影監督:嶋田瑞帆オフライン編集:伊藤利恵(森田編集室)音響監督:飯田里樹音響制作:HALF H・P STUDIO録音調整:天野龍洋音響効果:宅間麻姫音楽:高木洋音楽制作:ポニーキャニオンアニメーションプロデューサー:福田杏樹アニメーション制作:Lerche(スタジオ雲雀)製作:「地縛少年花子くん2」製作委員会コピーライト表記:©あいだいろ/SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん2」製作委員会・キャスト花子くん: 緒方恵美八尋寧々:鬼頭明里源光:千葉翔也源輝:内田雄馬蒼井茜:土岐隼一赤根葵:佐藤未奈子もっけ:吉田有里、森永千才、金澤まいミツバ:小林大紀つかさ:緒方恵美七峰桜:安済知佳日向夏彦:水島大宙ヤコ:ゆかな土籠:津田健次郎主要公式SNS:@hanakokun_infoハッシュタグ:#花子くんアニメ #地縛少年花子くん2OP:オーイシマサヨシ「L'oN(ライオン)」ED:鬼頭明里「With a Wish」TVアニメ『地縛少年花子くん2』「三人の時計守」PV◆魔神創造伝ワタル・放送情報テレ東系列6局ネット:1/12(日) 17:30〜BS日テレ:1/16(木) 25:00〜配信:1/12(日) 18:00以降順次・作品情報・スタッフ監督:かまくらゆみシリーズ構成:加藤陽一キャラクターデザイン:中野繭子、湯本佳典魔神デザイン:倉持キョーリュー、スタジオGS世界観デザイン:有里美術監督:中村典史、林雅巳色彩設計:柴田亜紀子CGディレクター:長嶋晋平撮影監督:江間常高編集:渡辺直樹音楽:高田龍一、広川恵一、Oliver Good、井上馨太音響監督:藤野貞義制作:バンダイナムコピクチャーズ製作:バンダイナムコフィルムワークス、テレビ東京コピーライト表記:©サンライズ・R・キャスト星部ワタル:田村睦心天部カケル:種敦美御富良院:小西克幸マロ:梅澤めぐリュンリュン:釘宮理恵龍神丸:杉田智和主要公式SNS:@tv_wataruハッシュタグ:#新作ワタル #創造伝ワタルOP:lol-エルオーエル-「POP UP!」ED:FANTASTICS「ポケット」【新番組】『魔神創造伝ワタル』キャラ&魔神PV/2025.1.12 放送開始|毎週日曜夕方5:30〜◆君のことが大大大大大好きな100人の彼女・放送情報TOKYO MX:1/12(日) 22:30〜サンテレビ:1/12(日) 24:30〜KBS京都:1/12(日) 24:45〜とちぎテレビ:1/14(火) 23:00〜BS11:1/12(日) 24:30〜AT-X:1/12(日) 23:00〜ABEMAプレミアム:1/12(日) 23:00〜dアニメストア:1/12(日) 23:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:中村力斗、野澤ゆき子監督:佐藤光シリーズ構成:あおしまたかしキャラクターデザイン・総作画監督:矢野茜サブキャラクターデザイン:西山実果衣装デザイン:西山実果、前田紬希美術監督:扇山秋仁美術設定:朝見知弥(絵梦)、朝見美菜(絵梦)色彩設計:松山愛子撮影監督:島直美編集:武宮むつみ音響監督:土屋雅紀音響効果:中島勝大(スワラ・プロ)音響制作:ブシロードムーブ音楽:睦月周平、滝澤俊輔(TRYTONELABO)、eba音楽制作:ランティスアニメーション制作:バイブリーアニメーションスタジオコピーライト表記:©中村力斗・野澤ゆき子/集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会・キャスト愛城恋太郎:加藤渉花園羽香里:本渡楓院田唐音:富田美憂好本静:長縄まりあ栄逢凪乃:瀬戸麻沙美薬膳楠莉:朝井彩加花園羽々里:上坂すみれ原賀胡桃:進藤あまね須藤育:高橋李依美杉美々美:Lynn華暮愛々:高尾奏音花園家のメイド:三森すずこ神様:千葉繁ナレーション:うえだゆうじ主要公式SNS:@hyakkano_animeハッシュタグ:#アニメ100カノOP:恋太郎ファミリー「ありがと、大好きになってくれて」TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第2期メインPV | 2025年1月12日(日)放送開始◆戦隊レッド 異世界で冒険者になる・放送情報AT-X:1/12(日) 23:30〜TOKYO MX:1/12(日) 24:30〜KBS京都:1/12(日) 24:30〜サンテレビ:1/12(日) 25:00〜BS11:1/12(日) 25:05〜テレビ愛知:1/12(日) 25:50〜・作品情報・スタッフ原作:中吉虎吉監督:川口敬一郎シリーズ構成:冨岡淳広メインキャラクターデザイン:丸山修二総作画監督:丸山修二、大西秀明、伊藤亜矢子メインアクションアニメーター:杉江敏治、谷口明弘、岩田幸大エフェクト作画監督:橋本敬史プロップ・メカ・スーツデザイン:谷口欣孝怪人デザイン:渋谷亮介モンスターデザイン:稲田航変身モーション監修:小川輝晃変身モーションディレクター:鈴村展弘美術設定・美術監督:ほそい色彩設計:大野春恵(MADBOX)、長澤諒司3DCGディレクター:後藤浩幸撮影監督:内田奈津美(アニモキャラメル)2Dワークス:木下翔弥斗(アニモキャラメル)編集:松本秀治音響監督:川口敬一郎音響制作:東北新社音楽:亀山耕一郎音楽制作:日本コロムビアアニメーションプロデューサー:畑秀明アニメーション制作:サテライト製作:異世界レッド製作委員会コピーライト表記:©中吉虎吉/SQUARE ENIX・異世界レッド製作委員会・キャスト浅垣灯悟/キズナレッド:井藤智哉イドラ・アーヴォルン:稲垣好テルティナ・リズ・ワーグレイ・アヴァルロスト:田中美海ロゥジー・ミスト:大野智敬ラーニヤ:白石晴香アジール・アヌマ・ククジャ:古川慎シャウハ・シェムハザール:白石涼子アブダビ:吉野裕行ヴィダン:鈴村健一主要公式SNS:@KizunaFiveハッシュタグ:#異世界レッド #isekai_redOP:牧島輝「Cuz I」ED:内田彩「Explosive Heart」【新番組】TVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』ティザーPV◆空色ユーティリティ・放送情報TOKYO MX:1月〜tvkMBSBS朝日・作品情報・スタッフ監督・キャラクターデザイン:斉藤健吾シリーズ構成:佐藤裕脚本:佐藤裕、皐月彩、水月秋原案協力:望公太色彩設計:武田仁基美術監督:工藤義隆撮影監督:呉健弘編集:重村建吾、佐藤彩香音楽・音響監督:daisuke horita音楽制作:Yostar Pictures Sounds、ZENTA STUDIOアニメ制作:Yostar Picturesコピーライト表記:©空色ユーティリティ・キャスト青羽美波:高木美佑茜遥:天海由梨奈星美彩花:後藤彩佐秋名泉美:花守ゆみり田所昌夫(マサ):井上和彦田辺長介(チョウ):堀内賢雄田中哲弘(テツ):森川智之主要公式SNS:@sorairo_utilityハッシュタグ:#空色ユーティリティ #sorairo_utilityED:矢作萌夏「水平線」TVアニメ「空色ユーティリティ」第2弾PV◆俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-・放送情報放送:1月〜・作品情報・スタッフ原作:DUBU(REDICE STUDIO)、Chugong、h-goon監督:中重俊祐シリーズ構成:木村暢キャラクターデザイン:須藤智子サブキャラクターデザイン:古住千秋モンスターデザイン:徳田大貴プロップデザイン:白石創太郎アクションディレクター:菅野芳弘、丸山大勝キーアニメータ―:鳥居貴史、中川肇、橋元快斗、米澤篤美術監督:奥村泰浩色彩設計:中野尚美撮影監督:井関大智CG監督:森岡俊宇モーショングラフィックス:大城丈宗(Production I.G)編集:近藤勇二音響監督:田中亮音楽:澤野弘之アニメーション制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©Solo Leveling Animation Partners・キャスト水篠旬:坂泰斗向坂雫:上田麗奈最上真:平川大輔白川大虎:東地宏樹後藤清臣:銀河万丈犬飼晃:古川慎諸菱賢太:中村源太水篠葵:三川華月主要公式SNS:@sololeveling_prハッシュタグ:#俺レベ2期OP:LiSA「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」TVアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」 オープニングテーマ解禁PV◆キミとアイドルプリキュア♪・放送情報放送:2月〜・作品情報「プリキュア」シリーズ第22弾はアイドルモチーフ。・スタッフアニメーション制作:東映アニメーションコピーライト表記:©ABC-A・東映アニメーション主要公式SNS:@precure_15thハッシュタグ:#プリキュア #precure・これまでの新作アニメ一覧2024:冬 - 春 - 夏 - 秋2023:冬 - 春 - 夏 - 秋2022:冬 - 春 - 夏 - 秋2021:冬 - 春 - 夏 - 秋2020:冬 - 春 - 夏 - 秋2019:冬 - 春 - 夏 - 秋2018:冬 - 春 - 夏 - 秋2017:冬 - 春 - 夏 - 秋2016:冬 - 春 - 夏 - 秋2015:冬 - 春 - 夏 - 秋2014:冬 - 春 - 夏 - 秋2013:冬 - 春 - 夏 - 秋2012:冬 - 春 - 夏 - 秋2011:冬 - 春 - 夏 - 秋2010:冬 - 春 - 夏 - 秋2009:冬 - 春 - 夏 - 秋2008:冬 - 春 - 夏 - 秋2007:夏 - 秋