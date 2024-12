ペットが飼い主を愛している様子が伝わる話題が、タイから届いた。飼い主を亡くした犬は葬儀で鳴き声をあげ、飼い主の棺のそばで息を引き取った。タイのニュースメディア『Khaosod』などが報じた。タイのカムペーンペット県のある家で飼われていたタイ・リッジバック・ドッグ“ジュード(Judo)”の死が、人々の涙を誘うことになった。ジュードの飼い主であるソムファイさん(75)は、今月に入って持病が悪化し、病院に入院していたが、残念ながら今月3日の早朝に息を引き取った。

亡くなったソムファイさんの娘ナティーワンさん(46)によると、ジュードはソムファイさんが入院してから元気をなくし、ソムファイさんが亡くなると餌も受け付けず、棺の横で鳴き声をあげていたという。そして葬儀が始まると、ジュードはソムファイさんが眠る棺が置かれた玄関に横たわり、死んでいた。シンガポールのニュースメディア『MustShareNews』では、ジュードの死を目にした弔問客の中に涙を流す人もいたと伝えており、ナティーワンさんは記者団に対して次のように話した。「母は老衰で亡くなりました。ジュードがなぜ母と一緒に亡くなったのか、私にも分かりません。母が病院で重篤な状態だった時、ジュードも同じように具合が悪くなり、食事を受け付けなくなりました。そして、母が3日に亡くなると、ジュードの体調はさらに悪化しました。」「母とジュードの間にとても強い絆があったからかもしれません。葬儀で弔いの歌が流れると、ジュードは悲しみに耐えられなかったのか、悲しげに鳴いていました。」亡くなったソムファイさんは、ジュードを子犬の頃に飼い始め、長い間大切にしてきたそうだ。またナティーワンさんは、健康面でジュードには何の問題もなかったと明かしており、「もしかしたら母はジュードを一緒に連れて行きたかったのかもしれません」と述べた。画像は『MustShareNews 「Dog in Thailand weeps at owner’s funeral before dying beside her coffin」(Source: Khaosod)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)