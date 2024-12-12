2024Google¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ÎÊ¬Ìî¡×¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©②
¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖGoogle¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆµÞ¾å¾º¤·¤¿¥ïー¥É¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂê¤äÎ®¹Ô¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï24Ç¯1·î1Æü～11·î20Æü¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¦¡¦¡¦
¢£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
£±¡¥¥Ö¥ì¥¤¥¥ó
£²¡¥¥»ー¥ê¥ó¥°
£³¡¥¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É
£´¡¥ÂÎÁà
£µ¡¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°
£¶¡¥¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Ê£¹ç
£·¡¥¥µー¥Õ¥£¥ó
£¸¡¥¥µ¥Ã¥«ー
£¹¡¥¥´¥ë¥Õ
£±£°¡¥ÃË»Ò¥Ð¥ìー
À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¥µ»¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ïÌÜ¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£É¡²Î¸¡º÷
£±¡¥Bling-Bang-Bang-Born
£²¡¥ÈÕ»Á²Î
£³¡¥µ´¥Î±ã
£´¡¥¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç
£µ¡¥´ö²¯¸÷Ç¯
£¶¡¥¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
£·¡¥Magnetic
£¸¡¥¥À¥ó¥¹¥Ûー¥ë
£¹¡¥¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹
£±£°¡¥I Wanna Be Your Slave
É¡²Î¤Ç¶Ê¤¬¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤à¡¢¥Î¥ê¤Î¤è¤¤¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
£±¡¥ÊÑ¤Ê²È
£²¡¥¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²
£³¡¥·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!!¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï
£´¡¥¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë
£µ¡¥¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
£¶¡¥¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£
£·¡¥¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー
£¸¡¥µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡¡FREEDOM
£¹¡¥ÀèÀ¸¤ÎÇò¤¤±³
£±£°¡¥²ÆÌÜ¥¢¥é¥¿¤Î·ëº§
ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤¬¤Þ¤µ¤ËÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ºÇ¶á¤Ï·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£