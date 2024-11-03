[11.2 プレミアリーグ第10節](モリニュー・スタジアム)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 クレイグ・ドーソン

DF 24 トティ

MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 20 トミー ドイル

MF 21 パブロ・サラビア

MF 22 ネウソン・セメド

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 25 ダン ベントリー

DF 2 マット・ドハーティ

DF 46 アルフィー ポンド

MF 5 マリオ・レミナ

MF 7 André

MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド

FW 19 ロドリゴ・ゴメス

FW 26 Carlos Forbs

FW 29 ゴンサロ・ゲデス

監督

オニールガリー

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 9 エディ・エンケティア

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

GK 31 レミ・マシューズ

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 58 C. Kporha

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 55 J. Devenny

MF 64 A. Agbinone

FW 46 F. Umeh

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります