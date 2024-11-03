ウォルバーハンプトンvsクリスタル・パレス スタメン発表
[11.2 プレミアリーグ第10節](モリニュー・スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 20 トミー ドイル
MF 21 パブロ・サラビア
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 25 ダン ベントリー
DF 2 マット・ドハーティ
DF 46 アルフィー ポンド
MF 5 マリオ・レミナ
MF 7 André
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 Carlos Forbs
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
オニールガリー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 9 エディ・エンケティア
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
GK 31 レミ・マシューズ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
※26:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 20 トミー ドイル
MF 21 パブロ・サラビア
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
GK 25 ダン ベントリー
DF 2 マット・ドハーティ
DF 46 アルフィー ポンド
MF 5 マリオ・レミナ
MF 7 André
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 Carlos Forbs
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
オニールガリー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 9 エディ・エンケティア
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
GK 31 レミ・マシューズ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります