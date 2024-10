グランプリはほんのハッピーセットに！マクドナルド×小学館のえほんコンクール「ハッピーえほん大賞」

マクドナルドは、えほんコンクール「ハッピーえほん大賞」を開催!

このコンクールで「一般部門」グランプリに輝いた作品は、株式会社小学館の協力のもと、「ほんのハッピーセット」として2026年冬に発売予定です☆

このコンクールで「一般部門」グランプリに輝いた作品は、株式会社小学館の協力のもと、「ほんのハッピーセット」として2026年冬に発売される予定です。

「ほんのハッピーセット」とは

マクドナルドは、ハッピーセットの「ほん」や「おもちゃ」で子供たちが夢中になって遊びながら自分らしく生きていくための想像力・表現力・創造力を育むことを目指し、「ほん」や「おもちゃ」を開発しています。

子供たちがより気軽に本に触れる機会と親子で過ごす時間をつくり出し、日本の未来を担う子供たちの成長と発達をサポートしていくために、2018年より「ほんのハッピーセット」のプログラムを開始し、これまで6年間で 80種以上・6,000 万冊以上のえほんや図鑑を提供してきました。

特に、えほんは過去の作品の中で、「ほんのハッピーセット」での人気がきっかけとなって書籍化され、書店での発売が実現した作品もあり、えほん作家にとって、創作した作品を多くのお子様に届けられる機会となっています。

今後も子供たちがより気軽に本に触れるきっかけとなるような魅力的なえほんや、親子の心に残り続ける素敵な物語の世界を発掘したいという想いから、「ハッピーえほん大賞」の開催を決定!

「ハッピーえほん大賞」概要

特設サイト:https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/book/story-book-contest/

※募集要項についての詳細は、特設サイトをご確認ください。

今回、開催する「ハッピーえほん大賞」は、一般部門に加えて、子ども部門(中学生以下)を設けています。

応募期間はどちらの部門も、2024年11月30日(土)から2025年1月15日(水)で、一般部門は、8ページ(4見開き)、子ども部門は2ページ(1見開き)から6ページ(3見開き)の未発表の手づくりえほん(過去1年以内に制作したもの)で応募可能です。

応募方法の詳細は特設サイトに掲載されています。

「ほんのハッピーセット」でえほん作家デビューの可能性も!

大人も子供も応募できるオリジナルえほんのコンクール「ハッピーえほん大賞」は、未来のえほん作家を募集するオリジナルえほんのコンクールです。

「一般部門」と子供(中学生以下)のみが応募できる「子ども部門」があります。

一般部門でグランプリを受賞した作品は、「ほんのハッピーセット」のえほんとしてマクドナルドから2026年冬に発売予定です。

募集要項

・応募テーマ:応募作品のテーマは自由です。

・募集内容:未発表の手づくりえほん(過去1年以内に制作したもの)

一般部門(年齢制限なし)/8ページ(4見開き)

子ども部門(中学生以下)/2ページ(1見開き)〜6ページ(3見開き)

・応募期間:2024年11月30日(土)〜2025年1月15日(水)

・応募条件:応募作品は、ご自身のオリジナルで、未発表の作品であること。

※他コンクールで応募・受賞している作品は不可作品規定サイズに沿った作品であること。

※サイズはサンプルフォーマットをご参照ください作品のカラー、モノクロは問いません。

複数の作者の合作(絵・作)、または共作した作品も応募もできます。

一人の作者が複数の作品を応募することも可能です。

画像や文章の制作において、生成AIを用いた作品は応募できません。

手書き作品・デジタル制作いずれもデジタルデータ形式(PDF/JPEG/PNG)でご応募ください。

郵送での応募受付はできねます。

既に出版経験のある方、えほん作家としてご活躍されている方などプロの方の応募はできません。

応募は国内在住の方に限ります。

・注意事項:応募に際して、表紙絵を制作する必要はありません。

応募に際して、扉絵を見開きページに含めるか否かは任意です。

3次選考以降は、作品原本を提出していただく必要があります。

・一般部門

グランプリ(1作品):ほんのハッピーセットのえほんとして発売・賞金100万円・オリジナルテザインマックカード

ゴールド(1作品):賞金30万円・記念品・賞状・オリジナルデザインマックカード

シルバー(1作品):賞金20万円・記念品・賞状・オリジナルデザインマックカード

ブロンズ(1作品):賞金10万円・記念品・賞状・オリジナルデザインマックカード

入選:賞状・オリジナルデザインマックカード

・子ども部門(中学生以下)

ゴールド(1作品):記念品・賞状・オリジナルデザインマックカード

シルバー(1作品):記念品・賞状・オリジナルデザインマックカード

ブロンズ(1作品):記念品・賞状・オリジナルデザインマックカード

入選:賞状・オリジナルデザインマックカー

『ハッピーえほん大賞』PR発表会

開催日:2024年10月9日

登壇者(敬称略):日本マクドナルド株式会社マーケティング本部ナショナルマーケティング部部長 西脇大樹

株式会社小学館 第二児童学習局児童創作編集長 村松茂

2024年10月9日、『ハッピーえほん大賞』PR発表会が開催されました。

日本マクドナルド株式会社マーケティング本部ナショナルマーケティング部部長 西脇大樹さんは、

「1987年に「お子さまセット」として発売されて以来、過去6年間では1000種類以上のおもちゃを展開し、約1億個と販売しています。

“日本最大のおもちゃメーカー”と言っても過言ではなく、日々責任を持って開発に取り組んでいます。

「ほんのハッピーセット」は今では年間1000万冊を超える見込みまでに成長し、お子さま向けの本屋さんとしても大きな存在になっています。」

とハッピーセットのあゆみと共に「ほんのハッピーセット」について解説。

株式会社小学館 第二児童学習局児童創作編集長 村松茂さんは

「この度、マクドナルド様と一緒にマクドナルドハッピー絵本大賞という大きな絵本コンクールを開催することになり、大変嬉しく思います。

子供たちにハッピーを届けたいというマクドナルド様の思いと、まだ見ぬ将来の絵本作家たちを見つけ出したいという私達のある意味共通しています。

このハッピー絵本大賞を育て、広く大きな本コンテストとして認知されるように活動を続けていければと思います。

このコンテストは、一般部門と子ども部門に分かれてはいますが、端的に言うと、年齢制限がありません。

お子様も0歳から応募できます。テーマも自由合作もOK。

小さいお子様と親御さんで、思い出の一作を作るもよし、絵本好きなお子さんがグランプリを目指して一般部門で応募するもよし。

もちろん絵本作家を目指して、渾身の一作を作るもよしです。

受賞が決まった方には、弊社小学館の編集者が担当について責任を持って絵本制作をお手伝いさせていただきます」

と、万全のサポート体制で取り組んでいただけるよう意気込みを明かしてくださいました。

ゲストにはNON STYLE 石田明さんが登壇!

三姉妹のお父さんでもある石田さん。

「僕はちゃんと家族と触れ合えてると思ってたんですけど、実際コロナ禍で休みがぽっとできて、触れ合ってみると、ここに豊かさがあるんだって思ったんですよ。

ここに豊かさがあるからこそ仕事も頑張れるんだって。

休みを取って子どもとふれあう時間が増えたらやっぱり仕事もはかどるし、効率も上がるようになったんですよね。

絵本も親子のふれあいのなかで大切にしているツールのひとつ。

文字で一応説明はしてくれてますけど、書かれているものが全てじゃないので、遊び心や想像できる余白の部分がいっぱいあるんですよね。

だからそこに気づいてあげると、子供たちはもっと楽しくなってコミュニケーションが広がります。」

と、「ほんのハッピーセット」も日頃から大活躍しているそう!

クラウドファウンディングで絵本を出版しているという石田さんは、「ヤドカリさんのだいへんしん」という自作の“えほん”をつくってきてくださいました。

温かい気持ちになるストーリーをとおして、

「ヒントは身近にたくさんあります。身近なものに魂・キャラクターをつけてあげることでストーリーになると思います」

と、「ハッピーえほん大賞」に向けてヒントをお話してくださいました。

グランプリはハッピーセットでえほん化!

マクドナルド×小学館のえほんコンクール「ハッピーえほん大賞」の紹介でした。

