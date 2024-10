【速報】

本日21:18(世界時12:18)活動領域13842でX9.0の大規模フレアが発生しました。同領域では今月1日にX7.1が発生しており極めて活発な状態です。



動画はNASAのSDO衛星が極端紫外線で撮影したものです。(Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.")#太陽フレア pic.twitter.com/hlwCkdNpsW— 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト | Solar Sci. Observatory, NAOJ (@naoj_taiyo) October 3, 2024

2024年10月1日に発生した、規模が「X7.1」の 太陽フレア に続き、2017年以来で最大規模となる「X9.05」の 太陽フレア 噴出が10月3日にあったことがわかりました。CMEに関する臨時情報(2024年10月04日 00時30分JST) | 宇宙 天気予報https://swc.nict.go.jp/report/view.html?ids=a2024170X9.0 solar flare! Strongest flare of Solar Cycle 25! | SpaceWeatherLive.com

https://www.spaceweatherlive.com/en/news/view/558/20241003-x9-0-solar-flare-strongest-flare-of-solar-cycle-25.htmlBiggest solar flare since 2017 erupts from sun and Earth is in the firing line (video) | Spacehttps://www.space.com/most-powerful-solar-flare-this-solar-cycle-x-9-earth-firing-line2024年は太陽が活動の極大期を迎えており、2024年5月にはGPSなどに影響を及ぼしました。このときの 太陽フレア の最大規模はX8.7でした。 太陽フレア の活発化で農家のGPSシステムが混乱、作物の種まきシーズンなのに農業機械が動かない事態に - GIGAZINEby NASA Goddard Space Flight Center太陽は10月にも活動を活発化させ、10月1日に黒点群AR3842からX7.1の 太陽フレア を噴出したのに続いて、10月3日にX9.05の 太陽フレア を噴出しました。噴出時に太陽に照らされる位置にあったアフリカやヨーロッパでは、大規模な短波ラジオの停波があったとニュースサイト・Spaceは報じています。 太陽フレア は「X」クラスに分類される時点で大規模といえるのですが、その中でもX9.05というのはここ7年で最大のものです。なお、5月の 太陽フレア 噴出時には、普段であれば極地や高緯度地域でなければ見られないオーロラが日本などでも観測されており、さらに 太陽フレア の規模が大きい今回は広範囲でオーロラが観測されるのではないかと予想されています。最大規模の 太陽フレア が爆発した影響で日本・アメリカ・イタリア・メキシコなどさまざまな国で見られたオーロラまとめ - GIGAZINE