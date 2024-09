男性のショッキングな姿に、地元の人々からは心配の声があがったが、海外の掲示板サイト『Reddit』に投稿されたコメントによると、男性は援助の申し出に対して「自分は大丈夫」などと言って断ってしまうという。その男性の身元は分からないままだったが、最近になって地元のテレビ局『WTVF』のジャーナリスト、ニック・ベレスさん(Nick Beres)によって、彼がジョナサン・ジョンソンさん(Jonathan Johnson、39)であることが判明した。ジョナサンさんは7年前、車に轢かれて頭部を損傷し、頭にプレートを埋め込む手術を受けた。現在は ホームレス で、SNSでジョナサンさんの動画や写真を見たという母親のリサ・デイヴィスさん(Lisa Davis)は、いても立ってもいられない思いだったという。今回、ニックさんの取材に応じたリサさんは、ジョナサンさんの欠けた頭部について、次のように語った。「ジョナサンは昨年、頭部のプレートを除去しなければならないほどの損傷を負いました。でもプレートを入れ直す前に、ジョナサンは何も言わずに病院を出て行ってしまいました。」「その理由は、ジョナサンが医師を恐れているからです。医師が彼を治療するのは難しいと思います。ジョナサンは手術を受けることにうんざりしていますから。」また、ジョナサンさんは双極性障害と 統合失調症 を抱えており、 薬物 乱用の過去もあるという。リサさんは何度も息子を救おうとしたが、ジョナサンさんに援助を断られてしまったそうで「息子は誰も自分を愛してくれないと感じているのです」と話している。ニックさんは、ジョナサンさんにも話を聞いているが、彼は「再び金属プレートを埋め込んで、皮膚が再生できる手術が受けられるなら喜んでする」と語った。地元住民に心配されていたジョナサンさんだが、現在はグループホームで暮らしており、治療のため病院に戻れるよう周囲が準備を進めている。画像は『Mackenzie Wells X「Dude walking around Nashville rn with his whole brain out」』『MustShareNews 「Man in US seen walking around with his brain exposed, residents seek help」(Source: @SSG_Terry on X)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)