“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

場内のレストランでもハロウィーンらしいメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにあるレストラン「ピノキオ」で提供されている「長崎県産白なすと自家製サルシッチャのトマトソースリングイネ」を紹介していきます。

ハウステンボス/ピノキオ「ハロウィーンフェスティバル2024」長崎県産白なすと自家製サルシッチャのトマトソースリングイネ

価格:2,200円

提供期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「ピノキオ」

ハウステンボスの開業以来、常に人気を集め続けるイタリアンレストラン「ピノキオ」

自家製のソースや具材にこだわったパスタとピザを楽しめます。

そんな「ピノキオ」では、「ハロウィーンフェスティバル2024」の期間限定で「長崎県産白なすと自家製サルシッチャのトマトソースリングイネ」が提供されています。

みずみずしい白茄子はフリットに、

甘みのあるあかね豚は自家製サルシッチャに。

そこに地元製麺で作られたリングイネをトマトソースに絡めて仕上げた長崎県産食材が充実した一品です。

トマトソースはガーリックがきいた食が進む味わい。

カリッと揚げたきのこは岩塩で。

楽しい食感と塩味がポイントです。

グリルされた茄子はとろっとした食感がソースとよく合います。

様々な味わいが楽しめる食欲の秋にぴったりな一皿。

ハウステンボス/ロード・レーウ「ハロウィーンフェスティバル2024」長崎県産白なすと自家製サルシッチャのトマトソースリングイネの紹介でした。

