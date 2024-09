【PS4システムソフトウェア:バージョン12.00】9月12日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4のシステムソフトウェアアップデート「バージョン12.00」を本日9月12日に配信した。

およそ2カ月ぶりとなる今回のアップデートでは一部の画面でメッセージや操作性が改善される。サポートページではアップデート方法の詳細に加え、ダウンロードに失敗した際の手順も紹介されている。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.