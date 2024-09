セキュリティソフトの開発や販売などで知られるKaspersky(カスペルスキー)に対するアメリカ国内での販売禁止措置に伴い、アメリカのサイバーセキュリティ企業のPango Groupが、国内でKasperskyのソフトを使用していた約100万人の顧客全員を買収しました。Pango Group taking over Kaspersky Lab's U.S. antivirus market after ban

https://www.axios.com/2024/09/05/kaspersky-pango-group-antivirus-dealUS Firm Sweeps up Kaspersky's Customers After Government Banhttps://tech.co/news/us-company-buys-kaspersky-customersThe FCC has finally banned Kaspersky from telecoms kits | TechRadarhttps://www.techradar.com/pro/the-fcc-has-finally-banned-kaspersky-from-telecoms-kitsKaspersky Forces Users to UltraAV After U.S. Ban, Is This the Right Move? - Hackerdosehttps://hackerdose.com/security/kaspersky-forces-ultraav-after-us-ban/Kasperskyはロシア出身のコンピューターウイルス研究者であるユージン・カスペルスキー氏が1997年に創業したセキュリティ企業で、アンチウイルスソフトやインターネットセキュリティソフトの大手として知られています。一方でKasperskyとロシア政府のつながりを懸念する声も挙がっており、2017年には国土安全保障省が政府機関でのKaspersky製品やサービスの使用禁止命令を出しています。また、2022年に発生したロシアによるウクライナ侵攻に際して、カスペルスキー氏は中立の立場を示しましたが、依然としてロシア政府との関係に対する懸念は解消されず、2022年3月に連邦通信委員会(FCC)はKasperskyを「アメリカの国家安全保障に容認できないリスクをもたらすと見なされる通信機器およびサービスのリスト(セキュリティリスクリスト)」に追加しました。そしてアメリカ商務省産業安全保障局(BIS)は2024年6月20日に、「ロシアを拠点とするセキュリティ企業のアメリカ子会社であるKaspersky Lab, Inc.が、製品またはサービスを国内で販売したり、国民に提供したりすることを禁止する最終決定を発表します」と述べて、アメリカ国内でのKaspersky製品のほぼ全面禁止を打ち出しました。これにより、Kasperskyは2024年7月20日からアメリカの事業者との新規契約が締結できなくなっているほか、2024年9月29日からは国内ユーザー向けのアップデートの配布やセキュリティサービスの運用ができなくなります。ロシアのアンチウイルスソフト「Kaspersky」がアメリカで全面禁止に - GIGAZINE