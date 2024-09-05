¡ÈËãÌôÅêÌô¤Îµ¿¤¤¡É¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤ÎÂè1¿³È½·è¤ËÉÔÉþ¡Ä¸¡»¡¤¬¹µÁÊ
¸¡»¡¤¬¡¢¾ï½¬Åª¤ËËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿µ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤ËÄ¨Ìò1Ç¯¤òÀë¹ð¤·¤¿Âè1¿³¤ÎÈ½·è¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¡£
4Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¤Î¾ï½¬Åª¤ÊÅêÌô¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤Î¿çÌ²Ìô°ãË¡½èÊýµÚ¤ÓÇã¼ý¡¢ÂçËãµÊ±ì¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶µº¶¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Âè1¿³¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¤ÈÈ³¶â200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21Ëü7,000±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¤¤·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹µÁÊ¤òÄóµ¯¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹µÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÂçËã¡¢¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥¾¥ë¥Ô¥Ç¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎËãÌôÎà¤ò¾ï½¬Åª¤Ë¹ØÆþ¡¦ÅêÌô¤·¡¢»ÊË¡¼êÂ³¤¤òË¸³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ò¶µº¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÂç¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¡»¡¤Îµá·º¤Ç¤¢¤ëÄ¨Ìò4Ç¯¤ËÃø¤·¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤·ºÎÌ¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ï3Æü¡¢Âè1¿³¤ÎÀë¹ð¤Ë¤è¤êË¡Äî¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô´ü´Ö¤È²ó¿ô¡¢ÊýË¡¡¢¿ôÎÌ¤Ê¤É¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÈóÆñ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬ÁêÅö¤¢¤ë¡£´ØÏ¢Ë¡Îá¤¬Äê¤á¤¿´ÉÍýÊýË¡¤Î¼åÅÀ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤òÈÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºá¼Á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¿çÌ²¾ã³²¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÍÑËãÌôÎà¤ò¾ï½¬Åª¤ËÅêÌô¡¦Çã¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤¬¡¢¼ç¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ìÄË¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò»²¼à¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
4Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¤Î¾ï½¬Åª¤ÊÅêÌô¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤Î¿çÌ²Ìô°ãË¡½èÊýµÚ¤ÓÇã¼ý¡¢ÂçËãµÊ±ì¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶µº¶¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Âè1¿³¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¤ÈÈ³¶â200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21Ëü7,000±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¤¤·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹µÁÊ¤òÄóµ¯¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ï3Æü¡¢Âè1¿³¤ÎÀë¹ð¤Ë¤è¤êË¡Äî¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô´ü´Ö¤È²ó¿ô¡¢ÊýË¡¡¢¿ôÎÌ¤Ê¤É¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÈóÆñ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬ÁêÅö¤¢¤ë¡£´ØÏ¢Ë¡Îá¤¬Äê¤á¤¿´ÉÍýÊýË¡¤Î¼åÅÀ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤òÈÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºá¼Á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¿çÌ²¾ã³²¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÍÑËãÌôÎà¤ò¾ï½¬Åª¤ËÅêÌô¡¦Çã¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤¬¡¢¼ç¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ìÄË¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò»²¼à¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£