【GiGO大阪道頓堀本店】8月30日 オープン

GENDA GiGO Entertainmentは、8月30日に「GiGO大阪道頓堀本店」を道頓堀・戎橋の近くにオープンする。

「GiGO大阪道頓堀本店」は、関西では初、GiGOにとって2店舗目の旗艦店。営業面積870坪、地上3フロア、1階吹き抜け部分には国内のGiGO VISION最大規模の「GiGO VISION 道頓堀」が設置されている。

また、1階にはクレーンゲームを中心にカプセルトイショップの「GORON!」が、2階にはクレーンゲームに加え、東京・池袋、原宿竹下通りに続き3店舗目の推し活専門ショップ「fanfancy+with GiGO」が関西初出店される。

さらに、3階には体感ゲームやプリントシール機など、クレーンゲーム以外のゲームが多数設置されるほか、コトブキヤやブシロードクリエイティブなどのメーカーがショップインショップを出店する。

「GiGO大阪道頓堀本店」フロア情報

クレーンゲーム機は1,2階合わせて300台

クレーンゲームは1階116台、2階184台の合計300台。さらに1階にはカプセルトイ自販機130面の「GORON!」が設置される。

推し活ショップのリーディングブランド「fanfancy+with GiGO」

2階には、関西初出店となる推し活専門ショップ「fanfancy+ with GiGO」が登場。

「fanfancy+ with GiGO」は、アニメ・アイドル・俳優・声優など、幅広いジャンルの推し活を楽しめる店舗。アニメやキャラクターのかわいいアイテムや、同ショップでしか手に入らない推し活アイテムなどが販売される。

ショップインショップ「コトブキヤ」&「ブシロードクリエイティブ」

3階には、同社では全国初出店となる「KOTOBUKIYA with GiGO」(フィギュア、アニメグッズ)と、東京秋葉原の「GiGO秋葉原5号館」など、全国で常設出店している「ブシロードクリエイティブストア in GiGO」(キャラクターグッズ)、さらに期間限定ポップアップショップが出店される。

Food&beverage

3階には、たいやき専門店「くりこ庵」監修のもと、様々なコンテンツとのコラボ焼きを販売する「GiGOのたい焼き」や、オリジナルレシピのレモネード専門店「LEMONADE by Lemonica」、さらに日本発祥のグルメポップコーンブランド「ヒルバレー」の常設コーナーが登場。それらをその場で楽しめるカフェスペースも設けられる。

□「GiGOのたい焼き」のページ

「GiGO大阪道頓堀本店」店舗情報

住所:大阪市中央区道頓堀1丁目8番22号 道頓座ビル 1階・2階・3階

アクセス:Osaka Metro なんば駅/15-B口から徒歩約6分、近鉄・阪神線 大阪難波駅/14番口から徒歩約6分

営業時間:10時~25時

営業面積:合計 870.10坪(1F:187.04坪、2F:329.93坪、3F:353.13坪)

設置台数:合計 427台 クレーンゲーム/300台、音楽ゲーム/53台、体感その他ゲーム/31台、プリントシール機/9台、ビデオ大型カードゲーム/16台、キッズカードゲーム/18台、カプセルトイ自販機130面(GORON!)

電子マネーQRコード決済:対応

GiGOアプリ:全てのサービスに対応(シンカターミナルで利用可能)

※完成予想図:写真合成にて作成。実際とは異なります。

「GiGO大阪道頓堀本店」オープン記念キャンペーン開催

オープンを記念して、「GiGO大阪道頓堀本店でアンケ―トに答えると、「GiGOソーダ」がもらえるキャンペーンが実施される。詳細は、店舗公式Xアカウントで確認できる。

※配布日時と詳細は、店舗公式Xでお知らせします。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

「GiGO大阪道頓堀本店」広告船アドクルーズが道頓堀川に登場

8月30日・31日の2日間16時から21時まで、道頓堀川に「GiGO大阪道頓堀本店」オープン記念映像を放映する「屋外広告船」が登場する。

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.