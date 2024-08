山田杏奈

活動のモチベーションに繋がる音楽を聞く連載「私のモチベ曲」。今回は、『怪盗グルーのミニオン超変身』でグルーに急接近する謎の少女ポピーの日本語吹き替え版声優を務めた山田杏奈。内に宿る繊細な演技でドラマや映画などに欠かせない存在にもなった山田杏奈。意外にも本作が吹き替え初挑戦。「当初は不安だった」と口にしているが持ち前の表現力で見事に演じ切った。そんな彼女のモチベ曲はMONGOL800の「あなたに」。2019年5月に公開された、モンパチの「小さな恋のうた」をモチーフにした同名映画。この作品に高校生バンドのギター・譜久村舞役として出演したことをきっかけに同曲が特別な存在になったという。――モチベ曲は?

山田杏奈「MONGOL800さんの『あなたに』です。『小さな恋のうた』という映画でモンパチさんの音楽に関わらせて頂いてから、自分のなかでその頃を思い出す曲になっていますし、言わずもがな音楽自体が素晴らしいのでたまに思い出して聴いて『頑張ろう』という気持ちになっています」――音楽はどういう存在?

山田杏奈「家事をしている時とかに聴いている事が多いです。常に流れていて、一生懸命に聴いている時間が多いわけではないんですけど、音楽の力に助けられているところはすごくあるなと思います」

映画情報

『怪盗グルーのミニオン超変身』大ヒット上映中(C) Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.配給:東宝東和キャスト: スティーヴ・カレル、クリステン・ウィグ、ウィル・フェレル、ピエール・コフィン、ジョーイ・キング、ソフィア・ベルガラ、スティーヴン・コルベア、ミランダ・コスグローヴ、クロエ・ファインマン、スティーヴ・クーガン、クリス・ルノー、デイナ・ゲイアー、マディソン・ポランほか日本語版吹替キャスト:笑福亭鶴瓶、片岡愛之助、中島美嘉、山田杏奈、児玉すみれ、須藤祐実、矢島晶子、岩崎ひろし、松本梨香、三木眞一郎、小林ゆう、ならはしみき、高乃麗、木村昴ほか監督:クリス・ルノー/共同監督:パトリック・デラージ 脚本:マイク・ホワイト、ケン・ダウリオ製作:クリス・メレダンドリ、ブレット・ホフマン 北米公開日:7 月 3 日(水)原題:DESPICABLE ME 4公式サイト:minions.jp公式 X:@minion_fanclub公式 Instagram:@minion_officialjp公式 TikTok:@universal_eiga公式 YouTube:https://www.youtube.com/@IlluminationJP公式 LINE:https://page.line.me/kbm4951r