『怪盗グルーのミニオン超変身』大ヒット上映中（C） Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.配給：東宝東和キャスト： スティーヴ・カレル、クリステン・ウィグ、ウィル・フェレル、ピエール・コフィン、ジョーイ・キング、ソフィア・ベルガラ、スティーヴン・コルベア、ミランダ・コスグローヴ、クロエ・ファインマン、スティーヴ・クーガン、クリス・ルノー、デイナ・ゲイアー、マディソン・ポランほか日本語版吹替キャスト：笑福亭鶴瓶、片岡愛之助、中島美嘉、山田杏奈、児玉すみれ、須藤祐実、矢島晶子、岩崎ひろし、松本梨香、三木眞一郎、小林ゆう、ならはしみき、高乃麗、木村昴ほか監督：クリス・ルノー／共同監督：パトリック・デラージ 脚本：マイク・ホワイト、ケン・ダウリオ製作：クリス・メレダンドリ、ブレット・ホフマン 北米公開日：7 月 3 日（水）原題：DESPICABLE ME ４公式サイト：minions.jp公式 X：@minion_fanclub公式 Instagram：@minion_officialjp公式 TikTok：@universal_eiga公式 YouTube：https://www.youtube.com/@IlluminationJP公式 LINE：https://page.line.me/kbm4951r