»ÔÄ¹¤¬³ÍÆÀÂçÈ¿ÂÐ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥Ç¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¡¢·ÀÌó¤·¤¿¤éÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤ë¤¬¡Ä¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡£
¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë°ïºà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î»ÔÄ¹¤â¡Ö¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î²ñÄ¹¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Í×ÀÁ¤¹¤ë¡£²æ¤¬¥¯¥é¥Ö¤ò½÷À¤ò²¥¤Ã¤¿ÃË¤ÎÃÑ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò½÷À¤ò²¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Î³¥¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î³ÍÆÀ¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£µ¨¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£Èà¤Î·ÐÎò¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â·ÀÌó¤·¤¿¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÈà¤é¤ò¼é¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¤¤µ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ï²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤ë¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯¿êÂà¤·¤¿10Ì¾¤Î¡Ö¸µÅ·ºÍ¡×
22ºÐ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢2025Ç¯6·îËö¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£