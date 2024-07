11種類の美容成分配合コラーゲンパウダー！日本新薬「極セレクトコラーゲンEX」

日本新薬から販売中の、粉末タイプのコラーゲン「極(きわみ)セレクトコラーゲンEX」が、機能性と品質の高さが評価され、品質評価の世界的権威である国際機関「モンドセレクション(2024年度)」で金賞を受賞しました。

日本新薬「極セレクトコラーゲンEX」

・内容量 :1袋(180g)

・販売場所:日本新薬ヘルスケア公式ショップ

(https://www.nippon-shinyaku-shop.com/shop/products/4142A)

「極セレクトコラーゲンEX」は、11種類の美容成分を厳選配合したオールインワンタイプのコラーゲンパウダーで、商品の品質や安全性、デザイン、機能性など、幅広い観点から総合的に評価され、今回、モンドセレクションの金賞を受賞しました。

<「極セレクトコラーゲンEX」について>

美容や健康のために毎日摂るコラーゲンは、高品質かつ風味も気にならないものを選びたいという想いに応える商品です。

毎日のコラーゲン生活をサポートする「極セレクトコラーゲンEX」には、3つの特長があります。

1. 11種類の美容成分を厳選配合

厳選した美容成分11種類(低分子フィッシュコラーゲン、低分子ヒアルロン酸、マンゴスチンエキス、セラミド、乳酸菌、プラセンタ、グルコサミン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12)を配合しており、これらの成分を一度に摂ることができます。

その内、3つの成分(マンゴスチンエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸)に関しては、美容に関連する特許※1を取得しています。

※1:特許第6020155号、特許第6075063号、特許第6252079号

2. 限りなく無味無臭で溶けやすい低分子コラーゲンパウダー

厳選した原料から上質な部分のみを抽出することで、コラーゲン特有の風味を極限まで低減させ、香料・甘味料無添加のコラーゲンパウダーに仕上げました。

また、吸収性を考え「低分子コラーゲン」といわれるサイズまで低分子化したフィッシュコラーゲンを使用しています。

風味に影響を与えず、さっと溶けるので、さまざまな食べ物や飲み物に手軽に加えることができます。

3. 安全・安心の国内製造

品質マネジメントシステムに関する国際規格の認証を受けた日本国内の工場で、厳しい規格に基づき製造しています。

さらに製造ごとに品質試験を実施しており、安心して摂取できるように徹底した管理を行っています。

