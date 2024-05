【「珈琲所 コメダ珈琲店」~毎日くつろぎタイム~】5月25日より順次発売予定価格:1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのくじ「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』~毎日くつろぎタイム~」を、本日5月25日より順次発売する。価格は1回700円。

本商品は、「珈琲所 コメダ珈琲店」で販売されている定番メニューをモチーフとした賞品が当たる「一番くじ」。A~F賞に加え、ラストワン賞の全7種の賞品が当たる。

賞品には、A賞「カツパン クッション(約50cm)」やB賞「プレートセット」、C賞「お手拭き風バスタオル」に「D賞 マーカーメタルチャーム」、加えて「ラストワン賞 ダルマグラスライト」などがラインナップされている。なお、「ダブルチャンスキャンペーン」では「カツパン クッション」が当たる。

「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』~毎日くつろぎタイム~」賞品一覧

A賞:「カツパン クッション」 B賞:「プレートセット」 C賞:「お手拭き風バスタオル」 D賞:「マーカーメタルチャーム」 E賞:「ファブリックコレクション」 F賞:「ステーショナリーコレクション」 ラストワン賞:「ダルマグラスライト」 ダブルチャンスキャンペーン:「カツパン クッション」

(C) 2024 KOMEDA Co., Ltd.