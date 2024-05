およそ11年の周期を持つ太陽の活動が、2014年でちょうど極大期を迎えており、太陽から放出される太陽風の量が例年よりも増加し、太陽嵐が発生しています。この影響で、通常であれば極地でしか発生しないオーロラが日本を含めた比較的低緯度の地域でも観察されています。CME impact imminent, Two more earth-directed CMEs | SpaceWeatherLive.com

What happened last night is something that I thought was only a dream. The strongest aurora ever, above the Dutch windmills. I still can't believe this was real. Captured after midnight in The Netherlands. pic.twitter.com/eXyyRe3JW8— Albert Dros (@albertdrosphoto) May 11, 2024

After a wild night with aurora borealis even in the Alps it's time to get some sleep. Intense aurora reflected in Lake Chiemsee, Bavaria, Germay.#auroraborealis #polarlichter #nordlicht pic.twitter.com/LfqTqGFjXd— Kilian Schönberger (@Schoenberger_K) May 11, 2024

Another shot from my night in Tuscany, this time over a large field of red wildflowers pic.twitter.com/vmsFLizi1M— Shane Ware (@shanew21) May 12, 2024

Absolutely biblical skies in Tasmania at 4am this morning. I’m leaving today and knew I could not pass up this opportunity for such a large solar storm. Here’s the image. I actually had to de-saturate the colours. Clouds glowing red. Insane. Shot on Nikon. Rt appreciated pic.twitter.com/210hlkmoeg— Sean O' Riordan (@seanorphoto) May 10, 2024

Aurora Borealis by the Golden Gate Bridge in San Francisco



???????? pic.twitter.com/PyEs9KcKuK— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 11, 2024

The Solar geomagnatic storm triggered Northern Lights over the UK as we flew over London at mid night on Friday #solarstorm #Auroraborealis #aurora … pic.twitter.com/F4DoFsM0Cd— Joseph Alsousou (@JosephAlsousou) May 11, 2024

???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? - Comme si vous y étiez en accéléré !

Timelapse d'une heure - Mont Saint-Michel - Nuit du 10 au 11 Mai 2024

????????????ℎ???????????? ???????????????????????? / Tous Droits Réservés#aurore #auroreboreale #france #northernlights #aurores #nuit pic.twitter.com/ipL1k9onGr— Mathieu Rivrin - Photographies (@mathieurivrin) May 11, 2024

A nice photo of the aurora borealis this morning in Sonora, Mexico! ???????? pic.twitter.com/KN9NoeQQT8— ????ɢʀɪɴɢᴏ???? (@GringoGuerrilla) May 11, 2024

一眼レフで撮影した方のオーロラ

肉眼でも赤く見えました

北海道幌加内#オーロラ #北海道 #aurora #Hokkaido #Japan pic.twitter.com/F1GvSh5bDg— kuma284 (@kuma2841) May 11, 2024

香美町の大引の鼻展望台からオーロラが撮れました!

肉眼では微かに赤い色が見えました!

予報ではこれから雲がかかり見えなくなるかもしれません。

カメラがある方はぜひ北の空を撮影してみてください。#香美町 #オーロラ #大引の鼻展望台 pic.twitter.com/PLQw6H6G7i— 兵庫県香美町 観光商工課【公式】????香住(かすみ)????村岡(むらおか)????小代(おじろ) (@kami_kankou) May 11, 2024

兵庫県猪名川町 猪名川天文台から撮影した低緯度オーロラです!!

雲の向こう、北の空低空だけが淡く赤紫色でした。冒頭から15秒までがわかりやすいと思います。

冒頭の頃は周囲の人といつもよりぼんやり空が赤いという話をするほど空の色がいつもと違うのが感じられました。#オーロラシチズン pic.twitter.com/q9cvD1Ogrx— ほしたろう (@hoshi_astro) May 11, 2024

https://www.spaceweatherlive.com/en/news/view/533/20240510-cme-impact-imminent-two-more-earth-directed-cmes.html2024年5月10日にNASAの太陽観測衛星であるソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリーが撮影した太陽フレア。このフレアはX3.9クラスのフレアとして分類され、これまで観測されたフレアの中でも最大規模になります。オーロラは太陽から放出するプラズマ粒子が高層大気と衝突して発光することで起きる現象です。基本的には北極圏や南極圏など高緯度地域でなければ見ることができませんが、大規模な太陽フレアが発生した影響で比較的低緯度の地域でもオーロラが観察される事態となりました。オーストリアにあるグロースグロックナー山の上空をタイムラプスで捉えたムービーが以下。空が赤い光に包まれる様子がよくわかります。Aurora over Grossglockner in Austria 2024-05-10 - YouTubeオランダドイツイタリアのトスカーナ地方オーストラリアのタスマニア州アメリカ・サンフランシスコ。左下に写っているのはゴールデンゲートブリッジです。アメリカのバージニア州スチュアートで撮影されたタイムラプス動画。05-11-2024 Stuart, Virginia - Aurora timelapse and Milky Way - YouTubeイギリスのロンドン上空を飛ぶ飛行機の中から撮影したオーロラ。フランス上空でタイムラプス撮影されたオーロラ。なんとメキシコでもオーロラが観察されたとのこと。北海道幌加内町で撮影されたオーロラ。また、日本では兵庫県でもオーロラが撮影できたという報告が挙がっています。