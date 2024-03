『エイリアン』シリーズ最新作『エイリアン:ロムルス(原題:Alien: Romulus)』では、原点回帰が一つのポイントになってくるようだ。メガホンを取るフェデ・アルバレス監督が、ホラー要素全開の作風を予告している。

『エイリアン:ロムルス』は、リドリー・スコット監督『エイリアン』(1979)とジェームズ・キャメロン監督『エイリアン2』(1986)の間の時代を舞台とする物語。アルバレス監督は、2人の巨匠が繋いだ物語に挟まれた本作を手がける上で、「ルーツに連れて帰ることが重要でした」と米に語っている。

『エイリアン』シリーズといえばSFホラーの金字塔として君臨するが、アルバレス監督が意識したのは、「オリジナル版の映画のスタイルだけでなく、そのジャンルにタイムトラベルする」こと。「1作目の純粋なホラーに、『エイリアン2』や『エイリアン3』にあったスリラー要素をかいつまみながら回帰したかったんです」と、そのこだわりを明かしている。

「『エイリアン』は怖いときが最高なんです。そして『エイリアン2』のようなアクションがある時も。ホラーとあの世界の衝撃が、個人的に一番好きなところです。」

その一方で、本作では現代技術を駆使した映画作りを行うことによって、独創性も保たれた。「もし誰かが“ちょっとレトロすぎないか?”と心配するなら、安心してください」と監督。「最高の古典と最高な現代の組み合わせから、新しい何かが生まれるんです」。

本作にはリドリー・スコット監督がプロデューサーとして参加。キャメロン監督も脚本執筆段階でアドバイスをというから、劇中ではオリジナル版の懐かしさを存分に堪能することができるだろう。

映画『エイリアン:ロムルス(原題:Alien: Romulus)』は、2024年8月16日に米国公開予定。

Source:

The post first appeared on .