ジョナサン・メジャースが2024年3月17日(現地時間)、ハリウッドで行われたNAACP Image Awardに出席した。元交際相手への暴行・ハラスメント容疑で4月8日に判決を控える中、公の場に直接姿を見せた。

メジャースは、現在の恋人であり俳優のミーガン・グッドの同伴者として授賞式に参加。グッドはドラマ「Harlem(原題)」(2021-)で主要キャストの一人を務めており、NAACP Image Awardでは優秀女優賞(コメディ部門)にノミネートされた。

米は、会場に並んで座るメジャースとグッドの写真を公開。メジャースの顔には笑顔が見られ、リラックスした様子がうかがえる。授賞式のコマーシャル休憩中、メジャースはファンとの写真撮影にも応じていたという。

この投稿をInstagramで見る

また、米Entertainment Tonightではインタビューにも登場した。メジャースはグッドが「Harlem」についての取材を受けている様子を側で眺めており、自身はカメラに映るのを自重している模様。インタビュアーに招かれると気恥ずかしそうにグッドの横に立った。恋人からのサポートについて聞かれると、「愛は美しいですね。サポートや責任、そういったこと全て。対話を重ね、ともに成長する。神は素敵です」と話した。

この投稿をInstagramで見る

2023年12月、メジャースは元交際相手のグレイス・ジャバリに対する暴行容疑で有罪判決を受けた。現在は、4月に行われる正式な判決手続きを控えており、最大一年の禁固刑となる可能性もある。有罪確定後に出演した米ABC局のでは「全てが消え去ってしまったようなものです。今残されているのは、自分自身と、私の愛すべきパートナーであるミーガン、そして犬たちです」と胸中を明かしていた。

