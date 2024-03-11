2024年アカデミー賞 受賞結果（第96回） ─ 作品賞『オッペンハイマー』最多7部門
2024年アカデミー賞 受賞結果（第96回） ─ 作品賞『オッペンハイマー』最多7部門
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2024年3月11日（日本時間、現地時間10日）、米ロサンゼルスはドルビー・シアターで世界最高峰の映画の祭典、2024年（第96回）アカデミー賞授賞式が開催された。
本年度の対象となる長編作品は321作。国際長編映画賞へは88ヶ国がエントリー。9,341名の会員投票によって選出された。
作品賞はで、最多7部門受賞（作品賞、主演男優賞、助演男優賞、監督賞、撮影賞、作曲賞、編集賞）。監督賞のクリストファー・ノーラン、主演男優賞のロバート・ダウニー・Jr.は初のアカデミー賞受賞となった。
次いで『哀れなるものたち』が4部門（主演女優賞、美術賞、衣裳デザイン賞、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞）。『関心領域』が2部門（音響賞、国際長編映画賞）に輝いた。
日本からは、視覚効果賞で『ゴジラ-1.0』、長編アニメーション賞で『君たちはどう生きるか』が受賞する快挙となった。
受賞結果一覧は以下の通り。受賞は★印・太字で記載する。
2024年（第96回）アカデミー賞 受賞結果 早見リスト 作品賞：『オッペンハイマー』 主演女優賞：エマ・ストーン『哀れなるものたち』 主演男優賞：キリアン・マーフィー『オッペンハイマー』 助演女優賞：ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 助演男優賞：ロバート・ダウニー・Jr.『オッペンハイマー』 監督賞：クリストファー・ノーラン『オッペンハイマー』 脚本賞：『落下の解剖学』 脚色賞：『アメリカン・フィクション』 撮影賞：『オッペンハイマー』ホイテ・ヴァン・ホイテマ 美術賞：『哀れなるものたち』 衣裳デザイン賞：『哀れなるものたち』 メイクアップ＆ヘアスタイリング賞：『哀れなるものたち』 作曲賞：『オッペンハイマー』 歌曲賞：“What Was I Made for?”『バービー』 編集賞：『オッペンハイマー』 音響賞：『関心領域』 視覚効果賞：『ゴジラ-1.0』 長編アニメーション賞：『君たちはどう生きるか』 国際長編映画賞：『関心領域』（イギリス） 長編ドキュメンタリー賞：『実録 マリウポリの20日間』 短編ドキュメンタリー賞：『The Last Repair Shop（原題）』 短編実写映画賞：『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』 短編アニメーション賞：『War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko（原題）』
作品別 受賞数（複数受賞作品のみ） 『オッペンハイマー』：7部門（作品賞、主演男優賞、助演男優賞、監督賞、撮影賞、作曲賞、編集賞） 『哀れなるものたち』：4部門（主演女優賞、美術賞、衣裳デザイン賞、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞） 『関心領域』：2部門（音響賞、国際長編映画賞） The red carpet of the 96th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 10, 2024. 2024年（第96回）アカデミー賞 作品一覧
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作品賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. 『アメリカン・フィクション』 『落下の解剖学』 『バービー』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 『マエストロ その音楽と愛と』 ★『オッペンハイマー』 『パスト ライブス／再会』 『哀れなるものたち』 『関心領域』 主演女優賞 ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. アネット・ベニング『ナイアド ～その決意は海を越える～』 リリー・グラッドストーン『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 サンドラ・フラー『落下の解剖学』 キャリー・マリガン『マエストロ その音楽と愛と』 ★エマ・ストーン『哀れなるものたち』 主演男優賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. ブラッドリー・クーパー『マエストロ：その音楽と愛と』 コールマン・ドミンゴ『ラスティン：ワシントンの「あの日」を作った男』 ポール・ジアマッティ『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 ★キリアン・マーフィー『オッペンハイマー』 ジェフリー・ライト『アメリカン・フィクション』 助演女優賞 Seacia Pavao / © 2024 FOCUS FEATURES LLC エミリー・ブラント『オッペンハイマー』 ダニエル・ブルックス『カラーパープル』 アメリカ・フェレーラ『バービー』 ジョディ・フォスター『ナイアド ～その決意は海を越える～』 ★ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 助演男優賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. スターリング・K・ブラウン『アメリカン・フィクション』 ロバート・デ・ニーロ『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★ロバート・ダウニー・Jr.『オッペンハイマー』 ライアン・ゴズリング『バービー』 マーク・ラファロ『哀れなるものたち』 監督賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. ジュスティーヌ・トリエ『落下の解剖学』 マーティン・スコセッシ『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★クリストファー・ノーラン『オッペンハイマー』 ヨルゴス・ランティモス『哀れなるものたち』 ジョナサン・グレイザー『関心領域』 脚本賞 (C)2023 L.F.P. - Les Films Pelléas / Les Films de Pierre / France 2 Cinéma / Auvergne‐Rhône‐Alpes Cinéma ★『落下の解剖学』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 『マエストロ：その音楽と愛と』 『May December（原題）』 『パスト ライブス／再会』 脚色賞 ★『アメリカン・フィクション』 『バービー』 『オッペンハイマー』 『哀れなるものたち』 『関心領域』 撮影賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. 『伯爵』エドワード・ラックマン 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ロドリゴ・プリエト 『マエストロ：その音楽と愛と』マシュー・リバティーク ★『オッペンハイマー』ホイテ・ヴァン・ホイテマ 『哀れなるものたち』ロビー・ライアン 美術賞 ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 『バービー』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 『ナポレオン』 『オッペンハイマー』 ★『哀れなるものたち』 衣裳デザイン賞 ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 『バービー』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 『ナポレオン』 『オッペンハイマー』 ★『哀れなるものたち』 メイクアップ＆ヘアスタイリング賞 ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 『Golda（原題）』 『マエストロ：その音楽と愛と』 『オッペンハイマー』 ★『哀れなるものたち』 『雪山の絆』 作曲賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. 『アメリカン・フィクション』 『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★『オッペンハイマー』 『哀れなるものたち』 歌曲賞 “The Fire Inside”『フレーミングホット！ チートス物語』 “I’m Just Ken”『バービー』 “It Never Went Away”『ジョン・バティステ アメリカン・シンフォニー』 “Wahzhazhe (A Song For My People)”『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★“What Was I Made for?”『バービー』 編集賞 © Universal Pictures. All Rights Reserved. 『落下の解剖学』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★『オッペンハイマー』 『哀れなるものたち』 音響賞 © Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved. 『マエストロ：その音楽と愛と』 『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』 『オッペンハイマー』 ★『関心領域』 視覚効果賞 『ザ・クリエイター／創造者』 ★『ゴジラ-1.0』 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME3』 『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』 『ナポレオン』 長編アニメーション賞
★『君たちはどう生きるか』 『マイ・エレメント』 『ニモーナ』 『ロボット ドリームズ』 『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』
国際長編映画賞 © Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved. 『Io capitano』（イタリア） 『PERFECT DAYS』（日本） 『雪山の絆』（スペイン） 『The Teachers’ Lounge』（ドイツ） ★『関心領域』（イギリス） 長編ドキュメンタリー賞 『Bobi Wine: The People’s President（原題）』 『The Eternal Memory（原題）』 『Four Daughters（原題）』 『To Kill a Tiger（原題）』 ★『実録 マリウポリの20日間』 短編ドキュメンタリー賞 『The ABCs of Book Banning（原題）』 『The Barber of Little Rock（原題）』 『Island in Between（原題）』 ★『The Last Repair Shop（原題）』 『Nǎi Nai & Wài Pó（原題）』 短編実写映画賞 映画『 ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』2023年9月27日独占配信 『The After（原題）』 『Invincible（原題）』 『Knight of Fortune（原題）』 『Red, White and Blue（原題）』 ★『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』 短編アニメーション賞 『Letter to a Pig（原題）』 『Ninety-Five Senses（原題）』 『Our Uniform（原題）』 『Pachyderme（原題）』 ★『War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko（原題）』
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