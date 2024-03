2024年アカデミー賞 受賞結果（第96回） ─ 作品賞『オッペンハイマー』最多7部門

2024年3月11日(日本時間、現地時間10日)、米ロサンゼルスはドルビー・シアターで世界最高峰の映画の祭典、2024年(第96回)アカデミー賞授賞式が開催された。

本年度の対象となる長編作品は321作。国際長編映画賞へは88ヶ国がエントリー。9,341名の会員投票によって選出された。

作品賞はで、最多7部門受賞(作品賞、主演男優賞、助演男優賞、監督賞、撮影賞、作曲賞、編集賞)。監督賞のクリストファー・ノーラン、主演男優賞のロバート・ダウニー・Jr.は初のアカデミー賞受賞となった。

次いで『哀れなるものたち』が4部門(主演女優賞、美術賞、衣裳デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞)。『関心領域』が2部門(音響賞、国際長編映画賞)に輝いた。

日本からは、視覚効果賞で『ゴジラ-1.0』、長編アニメーション賞で『君たちはどう生きるか』が受賞する快挙となった。

受賞結果一覧は以下の通り。受賞は★印・太字で記載する。

作品別 受賞数(複数受賞作品のみ)

The red carpet of the 96th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 10, 2024. 2024年(第96回)アカデミー賞 作品一覧

作品賞

主演女優賞

主演男優賞

助演女優賞

助演男優賞

監督賞

脚本賞

脚色賞



撮影賞

美術賞

衣裳デザイン賞

メイクアップ&ヘアスタイリング賞

作曲賞

歌曲賞

編集賞

音響賞

視覚効果賞

長編アニメーション賞

© Universal Pictures. All Rights Reserved. 『アメリカン・フィクション』 『落下の解剖学』 『バービー』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 『マエストロ その音楽と愛と』 ★『オッペンハイマー』 『パスト ライブス/再会』 『哀れなるものたち』 『関心領域』©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. アネット・ベニング『ナイアド ~その決意は海を越える~』 リリー・グラッドストーン『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 サンドラ・フラー『落下の解剖学』 キャリー・マリガン『マエストロ その音楽と愛と』 ★エマ・ストーン『哀れなるものたち』© Universal Pictures. All Rights Reserved. ブラッドリー・クーパー『マエストロ:その音楽と愛と』 コールマン・ドミンゴ『ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男』 ポール・ジアマッティ『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 ★キリアン・マーフィー『オッペンハイマー』 ジェフリー・ライト『アメリカン・フィクション』Seacia Pavao / © 2024 FOCUS FEATURES LLC エミリー・ブラント『オッペンハイマー』 ダニエル・ブルックス『カラーパープル』 アメリカ・フェレーラ『バービー』 ジョディ・フォスター『ナイアド ~その決意は海を越える~』 ★ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』© Universal Pictures. All Rights Reserved. スターリング・K・ブラウン『アメリカン・フィクション』 ロバート・デ・ニーロ『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★ロバート・ダウニー・Jr.『オッペンハイマー』 ライアン・ゴズリング『バービー』 マーク・ラファロ『哀れなるものたち』© Universal Pictures. All Rights Reserved. ジュスティーヌ・トリエ『落下の解剖学』 マーティン・スコセッシ『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★クリストファー・ノーラン『オッペンハイマー』 ヨルゴス・ランティモス『哀れなるものたち』 ジョナサン・グレイザー『関心領域』(C)2023 L.F.P. - Les Films Pelléas / Les Films de Pierre / France 2 Cinéma / Auvergne‐Rhône‐Alpes Cinéma ★『落下の解剖学』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 『マエストロ:その音楽と愛と』 『May December(原題)』 『パスト ライブス/再会』© Universal Pictures. All Rights Reserved. 『伯爵』エドワード・ラックマン 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ロドリゴ・プリエト 『マエストロ:その音楽と愛と』マシュー・リバティーク ★『オッペンハイマー』ホイテ・ヴァン・ホイテマ 『哀れなるものたち』ロビー・ライアン©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 『バービー』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 『ナポレオン』 『オッペンハイマー』 ★『哀れなるものたち』©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 『バービー』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 『ナポレオン』 『オッペンハイマー』 ★『哀れなるものたち』©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 『Golda(原題)』 『マエストロ:その音楽と愛と』 『オッペンハイマー』 ★『哀れなるものたち』 『雪山の絆』© Universal Pictures. All Rights Reserved. 『アメリカン・フィクション』 『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★『オッペンハイマー』 『哀れなるものたち』© Universal Pictures. All Rights Reserved. 『落下の解剖学』 『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 ★『オッペンハイマー』 『哀れなるものたち』© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved. 『マエストロ:その音楽と愛と』 『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』 『オッペンハイマー』 ★『関心領域』『ザ・クリエイター/創造者』 ★『ゴジラ-1.0』 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3』 『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』 『ナポレオン』

国際長編映画賞

長編ドキュメンタリー賞

短編ドキュメンタリー賞

短編実写映画賞

短編アニメーション賞

★『君たちはどう生きるか』 『マイ・エレメント』 『ニモーナ』 『ロボット ドリームズ』 『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved. 『Io capitano』(イタリア) 『PERFECT DAYS』(日本) 『雪山の絆』(スペイン) 『The Teachers’ Lounge』(ドイツ) ★『関心領域』(イギリス)『Bobi Wine: The People’s President(原題)』 『The Eternal Memory(原題)』 『Four Daughters(原題)』 『To Kill a Tiger(原題)』 ★『実録 マリウポリの20日間』『The ABCs of Book Banning(原題)』 『The Barber of Little Rock(原題)』 『Island in Between(原題)』 ★『The Last Repair Shop(原題)』 『Nǎi Nai & Wài Pó(原題)』映画『 ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』2023年9月27日独占配信 『The After(原題)』 『Invincible(原題)』 『Knight of Fortune(原題)』 『Red, White and Blue(原題)』 ★『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』『Letter to a Pig(原題)』 『Ninety-Five Senses(原題)』 『Our Uniform(原題)』 『Pachyderme(原題)』 ★『War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko(原題)』

