漫画『 ドラゴンボール 』作者で知られる 漫画家 鳥山明 さんが、死去した。68歳。バード・スタジオとカプセルコーポレーション・トーキョーが8日に発表した。訃報を受け、世界から悲しみの声が寄せられている。漫画界の巨匠の訃報に、日本からは「まさかの 鳥山明 さん死去…ご冥福をお祈りします」「え?頭追いついてない」「 鳥山明 死去は、びっくりすぎる!!」「ちょっと衝撃がデカい」「 ドラゴンボール は日本が世界に誇る漫画です たくさんの興奮、感動をありがとうございます」などと驚きの声が相次いだ。

また『 ドラゴンボール 』など、鳥山さんの作品は世界でも知られており、英文での正式発表に対し「This is heartbreaking」」「IS THIS REAL」「oh my god.」「Rest in peace, prayers for his family and loved ones」「RIP Toriyama sensei」といった声が届いた。鳥山さんは1978年に『ワンダーアイランド』でデビュー。その後、『週刊少年ジャンプ』で『Dr.スランプ』、『 ドラゴンボール 』などの人気作品を世に送り出してきた。特に1984年に連載をスタートさせた『 ドラゴンボール 』は世界的な人気となり、アニメ化、実写化などされ、今もなお愛され続けている。なお、鳥山さんが『週刊少年ジャンプ』で2000年23号〜36・37合併号に短期集中掲載していた漫画『SAND LAND』のゲーム・アニメ新プロジェクトが先日、本格的に発表されたばかりで、新作アニメの配信が今月20日より控えていた。