米大統領選挙前の山場となる「スーパーチューズデー」にあわせて、人気ドラマ「ザ・ボーイズ」よりシーズン4のティザー映像が公開された。副大統領候補のビクトリア・ニューマン(クローディア・ドゥーミット)が投票を呼びかける内容で、現実世界の政治を皮肉っているようだ。

シーズン3で、大統領候補のロバート・シンガーから副大統領候補に指名されたニューマン。このたび公開された“選挙キャンペーン動画”では、「私は人間コミュニティとスープ(能力者)コミュニティとの溝を埋めるために努力してきました」と自身の活動をアピールしている。

また、人種差別に抗議する“ブラック・ライヴズ・マター”にちなんだ、“スープ・ライヴズ・マター”という造語も登場。「昨晩もその溝を感じました。市庁舎で“スープ・ライヴズ・マター”の大合唱が起きる中、ミルクシェイクを投げつけられた時です。(中略)スーパーヒーローの命は大切です」。

ニューマンは当選したら「能力者コミュニティに地位を与えるための新しい役職を創設する」と約束し、最後に「ヴォート社とホームランダーの支持を得て、この目標を達成できることを光栄に思います。皆様のご投票をお待ちしております」と締めくくった。

ちなみに「ザ・ボーイズ」公式X(旧Twitter)は同日、ホームランダーとニューマンそれぞれの新ポスターも公開。現実世界で共和党候補の指名確実とされるトランプ氏のスローガンにちなんで、「メイク・アメリカ・スーパー・アゲイン(アメリカを再びスーパー/最高に)」と謳っている。

One look at this and yer nose may start to bleed