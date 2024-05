ゴルファーのための食事学『パッティングのパフォーマンスは飲み物が決める!?』

『カフェイン』

集中すると言えば『カフェイン!』が頭に浮かぶ方は多いのではないでしょうか。



カフェインと集中力に関する文献は多く、体重当たり3〜6mg /Kg摂取することで、様々なパフォーマンス(持久力、ジャンプ、有酸素、筋力など)にプラスの効果を与えることが分かっています。またタイミングに関しては、スポーツ開始の60分前が提唱されています。(※2)



注意点として、カフェインは体質的に合う・合わないが大きいことが挙げられます。また利尿作用や覚醒作用を持ち、依存性が高いことも理解しておく必要があります。高濃度のカフェインを利用する際には、注意が必要です。



それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正な値は変化します。



引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!



※1:「The effect of a carbohydrate-caffeine sports drink on simulated golf performance」。〔Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism・7 2009 Aug 34(4)〕 ※2:「International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance」。〔J Int Soc Sports Nutr. 2021 Jan 2;18(1):1〕





